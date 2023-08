Marcus Berg petad igen: "Klart att jag är förbannad"

För andra matchen i rad valde nye tränaren Jens Askou att bänka Marcus Berg. I stället startade Gustaf Norlin som nia. Och i andra halvlek, när bortalaget jagade reducering så kom Suleiman Abdullahi in före Berg.



Efter 0-3-förlusten mot IFK Norrköping frågade Fotbollskanalen Askou om sina val.



- Jag får många frågor om Berg, framför allt under de senaste veckorna. Ibland fyra om dagen. Varför inte det? Varför inte det här? Det handlar inte om Marcus Berg. Det handlar inte om att han är lösningen på alla våra utmaningar.



- Vi har många i truppen som kan lösa det också. Jag föredrog mer speed med ”Sulle” i dag, sen hoppades jag på Berg i slutet och att han kunde hota i boxen. Hade vi varit lite skarpare så hade nog det bytet blivit bra tror jag, tyvärr fick vi 0-3 i stället.

Det var tydligt att Berg var väldigt irriterad efter förlusten. Inte konstigt med tanke på 0-3 och att han själv inte fick spela så mycket.



- Jag vill helst inte stå och prata om mig själv. I den situationen vi är i nu så gäller det att man gör allt för laget, försöker stötta alla från sidan, träna på bra, vara positiv, ge allt varje dag på träning. Det är det som det handlar om. Det handlar inte om ifall jag spelar eller inte. Det är klart att jag är förbannad och vill vara på plan. Men det hoppas jag är normalt för alla som inte startar. Situationen är som den är, det är bara att kriga på, säger han.



Du fick inte starta och sedan kom Suleiman Abdullahi in före dig - hur ser du på det?

- Det är som det är. Jag har under hela min karriär varit en fotbollskrigare. Om tränaren spelar med spelarna han tror är bäst, eller tycker är bäst, och tror ska vinna matchen, då är det bara för mig att motbevisa det. Det handlar bara om att göra sitt bästa och det bästa för laget. Sedan är det upp till tränaren.

Är du förvånad över hur situationen är?

- Jag kommer inte kommentera mer. Det blir bara onödigt. Situationen är som den är och jag gör mitt bästa för IFK varje dag.