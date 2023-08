Tung förlust för Blåvitt i bottenstriden - föll stort mot Norrköping

IFK Göteborg behövde vinna för att ta in på lagen framför i bottenstriden. Laget började bra borta mot IFK Norrköping - men hemmamålvakten Oscar Jansson storspelade.



Efter fem minuter fick IFK Göteborg matchens första chans. Arbnor Mucolli slog ett bra inlägg och Gustaf Norlin fick ett farligt läge men fick inte till nicken.



Tio minuter senare var det dags för matchens andra målchans och återigen var det IFK Göteborg som skapade den. Emil Salomonsson fick till ett lurigt skott utanför straffområdet, Oscar Jansson var länge skymd och såg bollen sent men hann ändå ner i bortre hörnet och gjorde en jätteräddning.



IFK Göteborg var det bästa laget i början av första halvlek och efter 27 minuter kom deras bästa målchans. Och det efter ett fint anfall. Mucolli klackade fint inne i straffområdet till Sebastian Ohlsson som frispelade Oscar Wendt, men Jansson kom ut bra och räddade sitt lag igen.I stället var det IFK Norrköping som gjorde matchens första mål efter 31 minuter. Det efter en hörnvariant.Vito Hammershoj-Mistrati och Arnor Traustason stod vid hörnflaggan. Hammershoj-Mistrati slog hörnan och Traustason löpte in mot första stolpen. Hörnan slogs centralt mot straffområdeslinjen där Christoffer Nyman löpt sig loss och nickade in bollen till Traustason som blev fri och satte 1-0.Som om inte det var nog för IFK Göteborg. Efter 44 minuter kom 2-0.Christoffer Nyman vann en duell vid mittplan mot Johan Bångsbo och fick ner bollen till Vito Hammershoj-Mistrati som satte den i djupet till Nyman, Bångsbo och Wendt hann inte med och Gustav Svensson hann inte flytta över, så Nyman slog en diagonalpass till Traustason som blev helt fri och avslutade högklassigt in 2-0.

Emil Salomonsson var i halvtid rejält irriterad:

- Jag är jävligt irriterad, jag tycker vi står och sover på hörnan när de får göra 1-0 och sedan är det en omställning när vi är mycket folk runt bollen fram till 2-0, antingen får man stoppa bollen eller ta en frispark. Det kan man inte tillåta. Sjukt irriterande med 2-0, sade han i Discovery+.



I den andra halvleken jagade bortalaget en reducering men hade svårt att skapa chanser. Man försökte och flyttade upp laget. Då - efter 74 minuter - kontrade hemmalaget in 3-0.

Hammershoj-Mistrati tog sig högt upp på högerkanten och spelade fint in till Laorent Shabani som fick fritt fram och lyfte in bollen i mål.



Matchen slutade 3-0. Det betyder att IFK Norrköping är femma i tabellen och att IFK Göteborg är näst sist.

Startelvor:



Norrköping: Jansson - Eid, Gunnarsson, Lund, Kalley - Ortmark, Mistrati, Traustason - Lind, Nyman, Sema



Dahlberg - Salomonsson, Svensson, Bångsbo, Wendt - Ohlsson, Carlén, Kåhed - Mucolli, Norlin, Santos