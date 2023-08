Lämnade Blåvitt - då kom han på idén till varianten som sänkte gamla laget: "Fick ett rus i hela kroppen"

Under 2021 och i början av 2022 var Patrik Persson assisterande tränare och ansvarig för fasta situationer i IFK Göteborg. Då var laget seriens bästa på just fasta situationer.



Ändå sa han upp sig.



- Jag trivdes jättebra där, men så ändrades förutsättningarna. Jag vill inte trampa någon på tårna så det blir svårt att prata för mycket om det. Men det jag vill säga är att jag har fina minnen och trivdes bra där. Men förutsättningarna ändrades och då kunde jag inte fortsätta.



Ville man inte ha dig?

- Nej jag kände att klubben var väldigt nöjd med mitt arbete, men det han lade om ekonomi. Klubben hade andra ekonomiska prioriteringar. Så kan man säga.

Då - inför årets säsong - hörde IFK Norrköping av sig och parterna kom snabbt överens om ett samarbete.



På måndagen mötte Patrik Persson sitt gamla lag - då hade han stor del i segern. Det efter en ny hörnvariant.



Det hade gått 31 minuter när hemmalaget fick en hörna.



Vito Hammershoj-Mistrati och Arnor Traustason ställde sig vid hörnflaggan. Hammershoj-Mistrati slog hörnan och Traustason löpte in mot första stolpen. Hörnan slogs centralt mot straffområdeslinjen där Christoffer Nyman löpt sig loss och nickade in bollen till Traustason som blev fri och satte 1-0.



Matchen slutade 3-0 och efteråt hyllade spelare och ledare Patrik Persson.



- Den kom upp i går. Patrik är vår specialist på fasta situationer och han satte upp den här. Vi tränade på den i går och den funkade utmärkt. All kredd till honom. Det är klass, säger målskytten Traustason.

Hur Persson kände när hörnan satt?

- Jag fick ett rus i hela kroppen när den gick in, säger han.



Hur kom den till?

- Den byggdes upp teoretiskt och sedan började vi träna lite servar på den i lördags, och i söndags satte vi ihop pusslet. Så på söndagen var första gången som hela laget fick se den.



Hade du någon fördel där i och med att du har koll på IFK Göteborg?

- Oavsett vilket lag man möter så måste man titta vilken organisation laget har på defensiva fasta. Det är lite det som är nyckeln. Möter du ett lag som har zon, då kan du inte göra den här. Möter du ett lag som har markering, då kan du inte heller göra den. Men om det är ett lag som har kombinerat zon och markering, då kan den fungera. Man får lägga tid på att kolla hur det laget agerar när man gör olika saker. Och jag kan säga att det blir inga mål på fasta situationer om inte minst fyra spelare är inblandade. Så det är ett lagarbete.

