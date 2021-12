Här hyllas Goitom med tifo i sista AIK-matchen

Inför den näst sista omgången meddelade AIK att en av klubbens veteraner på spelarsidan, Henok Goitom, lägger skorna på hyllan efter säsongen. Framöver ska 37-åringen vara assisterande tränare i klubbens P19-lag.

När AIK spelade sin sista match för säsongen under lördagen tackades Goitom av. Inför avspark i den potentiella guldmatchen mot Sirius hyllades han med ett tifo. En målning av forwarden med Lennart Johanssons Pokal i händerna placerades mellan två stora banderoller med texten:

"Kriga som Henok Goitom - ge allt till sista sparken".

Goitom hade inför matchen gjort 99 mål på nästan 300 matcher för AIK. Det 100:e målet kom just mot Sirius. Forwarden hoppade in i den andra halvleken och på tilläggstid nickade han in 4-2, vilket blev slutresultatet.

Efter matchen höll han ett känslosamt tal på Friends Arenas innerplan.

- Jag vill bara säga tack för alla de här åren, sa Goitom och fortsatte:

- Jag har sagt det tidigare, fast att jag inte hade haft någon anknytning till AIK så kändes det här som hemma från första dagen jag kom hit. Nu ska jag så gott som jag kan förmedla följande till framtida spelare som kanske tvekar lite över att komma till AIK: kommer du till AIK så kommer du till himlen på jorden.

Henok Goitom vann SM-guld med AIK 2018.