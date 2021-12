Ratades av Janne - AIK-mittbacken besviken: "Är man bland de bästa ska man väl komma med"

AIK släppte bara in 25 mål på 30 matcher, vilket var bäst i allsvenskan. Just försvaret var lagets bästa lagdel och Sotirios "Sotte" Papagiannopoulos var given som mittback.

Men trots en stark säsong som kom 31-åringen inte med i Janne Anderssons januaritrupp. Förbundskaptenen valde i stället Alexander Milosevic (AIK), Carl Johansson (IFK Göteborg), Hjalmar Ekdal (Djurgården) och Joseph Baffo (Halmstad).

- Det finns ingen energi att lägga på det. Jag tycker att jag har gjort en riktigt stark säsong, men det är väl andra som tar besluten. Det finns inget mer att säga, säger "Sotte".

Var du inställd på att komma med?

- Jag går ju inte runt och tänker på om jag ska komma med på januariturnén, men det är klart att om man är bland de bästa i allsvenskan så ska man väl komma med, och det tycker jag att jag är.

Alexander Milosevic skadade sig på uppvärmningen inför lördagens match mot Sirius och efter AIK:s 4-2-seger sa han att det är stor risk att han tvingas lämna återbud till landslagets januariturné.

- Jag får se hur det känns de närmaste dagarna men det ser inte så ljust ut nu.

Frågan är om det i så fall öppnar upp för lagkamraten Papagiannopoulos?