Karlsson ger upp tankar om AIK i toppen: "Nu handlar det om att ta fler poäng än lagen runt oss"

SOLNA. Per Karlsson har gett upp tankarna om en toppstrid 2020. För honom handlar det om att ta fler poäng än nuvarande bottenkonkurrenter. - Det är farligt att inte inse allvaret, säger AIK-kuggen till Fotbollskanalen.

AIK har plockat tolv poäng på elva omgångar. Just nu ligger man på plats tolv i allsvenskan och har fyra poäng ner till nedflyttningsplats.

34-årige veteranen Per Karlsson menar efter förlusten mot Djurgården under söndagen att de svartgula får släppa tankarna om en toppstrid under 2020.

- Givetvis är situationen tuff. Jag har väl någonstans varit realist i det hela, sedan ett tag tillbaka har jag insett att vi inte kommer vara inblandade i en direkt toppstrid. Nu handlar det om att vi ska ta fler poäng än konkurrenter runt omkring oss. Det är verkligheten, säger Karlsson.

Då tänker du på lagen där nere i tabellen?

- Så ser det ut just nu. Jag tror att det är farligt att gå runt och tro något annat. Det är farligt att inte inse i allvaret.

Den här säsongen har AIK satsat på ett 3-4-3-system och man mot man-försvar.

På frågan om Karlsson och resten av spelartruppen fortsatt backar tränaren Rikard Norling svarar han:

- I dagsläget, ja. Jag kan inte tala för alla spelare, men jag är inspirerad av filosofin, att AIK försöker göra något nytt. Det står jag fortfarande bakom. Sen måste kanske förväntningarna justeras, det är väl det som det handlar om.

Mittbacken klev av sent i matchen mot Djurgården.

- Jag har migrän sedan många år tillbaka, så jag började se suddigt. Jag blev en säkerhetsrisk där ute, så jag var tvungen att byta, förklarar han.

AIK:s lagkapten Henok Goitom är även han nedstämd efter ännu en förlust.

- Det är tungt. Det här är en situation som jag inte varit i tidigare i AIK. Man måste hela tiden fundera över hur man ska hantera det. Det är något man går och tänker på, man tänker att vi måste göra något annorlunda. Sen kan det vara både något litet eller stort. Att göra samma sak igen, det vet vi att det inte kommer leda någon vart. Vi försökte förändra lite till den här matchen och det var en tajt match, tajtare än de tidigare matcherna, säger Goitom.

Forwarden vill inte rikta kritik mot Norling i det här läget.

- Jag har gått igenom massa saker med honom. Att stå här och peka mot honom leder ingen vart och jag skulle aldrig göra det. Han förtjänar respekt för det han gjort i AIK. Han gör allt han kan för att förändra. Frågan hade nog varit annorlunda om vi vunnit den här matchen. För vi hade några halvlägen innan de gjorde 1-0 och ibland är det så i fotboll, att några procent hit eller dit kan avgöra och få stora konsekvenser.

Har du förtroende för honom?

- Så länge han har kontrakt med AIK så kommer jag alltid gå till hans rum om han behöver hjälp. För både han och jag, och resten av laget, vill förändra saker och ting och göra det här till något som är bättre. Sen om styrelsen har förtroende för honom, det är upp till styrelsen. Men så länge du är en av oss, då är du en av oss, säger Goitom.