FEM SPANINGAR: ”Hur länge sitter Rikard Norling kvar?”

SOLNA. Djurgården slog AIK med 1-0 under söndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Taktiska förändringar i AIK

Efter förlusten mot Häcken senast sa Rikard Norling att han skulle ta tid på sig att fundera över hur AIK skulle gå vidare. Han stängde inte dörren för taktiska förändringar till det här derbyt, efter att man mot man-spelet som är nytt för i år bara lett till tolv poäng på tio omgångar. Inför matchen förklarade också Djurgårdens tränare Kim Bergstrand, i en intervju med Fotbollskanalen, att de blårandiga var förberett på att AIK skulle kunna välja två olika vägar in i mötet. Den ena: att stå fast vid det nya spelsättet. Den andra: att göra förändringar. Vad det landade i? Någonstans en blandning av det spelsätt som man använt hittills i år och något nytt. Norling sa själv i intervjun med Dplay inför avspark att det skulle finnas ”vissa delar av planen där vi kanske inte går fullt i press”, och det var mer av ett 4-3-3-system än ett 3-4-3-system som man utgick ifrån. Man spelade inte lika strikt man mot man i alla lägen i backlinjen. Vidare fungerade Enoch Kofi Adu som ett ankare centralt och det gjorde att Sebastian Larsson och Ebenezer Ofori fick mer framskjutna roller i planen än tidigare. Fram till den här matchen hamnade de ofta långt ner i planen i och med att de klev ner när två av tre mittbackar flyttade framåt. Nu stannade AIK med både Per Karlsson och Karol Mets när de anföll, och framför (eller mellan) de två mittbackarna låg just Adu.

Så var matchen

Första halvlek? Jämn. Båda lagen skapade en del lägen, men framför allt såg båda lagen stabila ut bakåt. De tätade till och bjöd inte på några större ytor för motståndarna. Mer effektivitet framåt, ja, då hade någon av, eller båda, nollorna kunnat spräckas men 0-0 i paus var ett rimligt resultat. I den andra halvleken hade Djurgården något av ett övertag. Det var gästerna som fick till mest spel på offensiv planhalva och efter flera missade farligheter knorrade Aslak Fonn Witry in en frispark till 1-0 med en kvart kvar att spela. Innan dess hade också hans landsman i mål, Per Kristian Bråtveit, gjort en klassräddning på en frispark från Sebastian Larsson. Inte sällan blir det tajta och målsnåla derbyn i Stockholm, den här matchen var inget undantag.

Hur länge sitter Rikard Norling kvar?

Ja, den frågan är ju oundviklig efter det här resultatet. Visst var AIK helt okej defensivt i den här matchen men framåt hände det, återigen, alldeles för lite. Förändringarna som tränaren gjorde till det här mötet gav inte mycket mer än defensiv effekt. I en intervju med Dplay inför matchen medgav Norling själv att han är ”fullt medveten om att det kommer gå igång massa processer” vid en missräkning mot Djurgården. Klubbdirektören Björn Wesström och sportchefen Henrik Jurelius lär säkert se över tränarsituationen och det yttre trycket på klubben kommer definitivt inte minska efter det här. Den rimliga tanken i det här läget är att Rikard Norling hänger löst.

Dyster svit bruten för Djurgården

Derbyn och Djurgården har inte varit någon perfect match de senaste åren. Mot AIK har laget haft det otroligt tufft, framför allt i allsvenskan. I mars 2018 blev det seger i svenska cupen, men just i serien kom senaste vinsten den 19 september 2011. Efter slutsignalen skrek sportchefen Bosse Andersson: ”Fan, vad skönt!” högt ut över Friends Arena. Betydelsen av den här segern är så klart enorm för de blårandiga och nu kan man blicka upp mot toppen av tabellen.

”Pertan” hyllades av AIK-supportrar

Numera är Per Karlsson den spelare som gjort flest tävlingsmatcher för AIK genom tiderna. 34-åringen hyllades också av svartgula supportrar i samband med den här matchen. Över hela långsidan hängde en banderoll med texten: ”Från Huvudstas kvarter till Råsundas gräs - Pertan - för evigt störst bland oss svartgula”.