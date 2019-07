KFF värvar sig inte ur måltorkan - vill ge brasse förtroende: "Kommer få till det"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Det vill sig inte framåt för Kalmar FF den här säsongen. Efter 13 spelade matcher i serien står laget på tio gjorda mål. På de senaste fem seriematcherna har KFF bara gjort ett mål.

Innan sommaruppehållet stod det också klart att forwarden Moestafa El Kabir lämnar klubben. Men det, och de få gjorda målen, kommer inte få KFF att värva en forward i sommar.

- Det ser inte ut som att vi kommer göra det, i dagsläget. Nu har vi haft en månad på oss att jobba och det är en månad vi spelade tävlingsmatcher. Vi hoppas att målen kommer att komma, säger tränaren Magnus Pehrsson.

Beskedet lämnar han efter måndagens 2-0-förlust borta mot Djurgården, i vilken brassen Maxwell startade. 24-åringen har gjort fem starter och fyra inhopp i allsvenskan sedan han kom till KFF inför säsongen och Maxwell är en spelare som Pehrsson hoppas mycket på.

- Jag tror att han kommer göra mycket mål för oss. Han hade ingen stor match i dag, det såg alla, men han blir bättre och bättre. Han kom in väldigt sent, precis innan serien började, och vi har haft många offensiva spelare i de positionerna. När man då ska få in en spelare i laget som har väldigt fina kvaliteter samtidigt som vi har andra spelare som kanske snabbare gör rätt saker för laget för att de är vana vid svensk fotboll och att spela för Kalmar FF så… våren blev en tid där han ändå fick rätt många minuter utan att få den där hela kontinuiteten, säger tränaren och fortsätter:

- Med El Kabir i truppen så är det är klart att han är en väldigt duktig forward, även om han inte var i toppform när vi hade honom, som tar mycket plats. Och det var det vi ville ha också. Men det är först nu Maxwell fått två och en halv vecka på sig att träna i sin bästa position längst fram. Vi jobbar på det, och vi vi kommer få till det. Vi är ett lag och en trupp som behöver tid. Vi behöver få ihop de här unga spelarna, vi behöver få oss att fungera tillsammans. Sen handlar det om att ta poäng, det måste vi också göra. Men jag är inte orolig för honom. Han har bevisligen gjort mål innan och han gör det på träning. Han jobbar väldigt hårt, han har en väldigt bra attityd till allting.