Kindbergs besked: Överklagar fängelsedomen

Den förre ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg har dömts till tre års fängelse och näringsförbud i fem år av tingsrätten. Det för trolöshet mot huvudman, grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

På en presskonferens meddelar nu Kindberg att han tänker överklaga domen.

- Alla människor i Sverige, inklusive jag själv, är oskyldiga intill dess att dom vunnit laga kraft. Den här domen som kommit i dag kommer inte vinna laga kraft, för den kommer överklagas, säger Kindberg.

- Det här måste betecknas som en ren rättsskandal, på det sätt som domen är skriven. Det finns egna påhitt (i domen). Det måste vara väldigt, väldigt ovanligt i en svensk rättshistoria att något sådant här får meddelas. Jag är oskyldig, arbetena är utförda.

Kindbergs advokat Olle Kullinger:

- Jag förstår upprördheten som Daniel gett uttryck för. Vi kan konstatera att vi är förvånade redan efter en kort genomläsning av domen. Från början av rättegången handlade det här om en fråga, för åklagaren sa att (”Sollefteåbons” företag) är ett rent fakturaskrivande bolag och att det inte utfört något arbete alls på Stadsdel norr. Då kan vi titta på vad domstolen säger, att det av flera vittnesuppgifter framgår att bolaget utfört arbete på Stadsdel norr. Den frågan besvarar domstolen till vår fördel. Sen under rättegångens sista dag, under pläderingen, när åklagaren förmodligen också kommit till slutsatsen att han inte kan styrka sitt huvudpåstående att inget arbete är utförts, så justerade han sin position och sa att domstolen måste gå igenom faktura för faktura och titta på om arbete för respektive faktura är utfört.

- Domstolen skriver i domen att det inte går att få någon uppfattning om vilket arbete som utförts beträffande de olika fakturor som målet rör och att bedömningen är svår att göra om man ser på fakturorna sammantaget. Där någonstans så tror man ju att det här målet är slut, det vill säga att tingsrätten inte godtagit åklagarens huvudpåstående och inte heller det andra påståendet som åklagaren haft. Det är väldigt sällan som man hamnar i den situationen, att det ändå blir en fällande dom. Tingsrätten har gått över på en egen variant, som inte är framförd av åklagaren eller bemött av oss. De har tittat på någon schablonmetod som säger att ungefär 20 procent av arbetet kanske utförts, att de inte tycker att 80 procent av arbetet är utfört.

- Det här är som om jag skulle stå åtalad för att ha stulit tio stycken tavlor, jag säger att jag målat tavlorna själv och tingsrätten säger att jag bara haft målarfärg för att måla två tavlor så att de schablonmässigt anser att jag stulit 80 procent av varje tavla. Så konstig tycker vi att den här domen är, säger Kullinger.

Försvarsadvokaten menar att det som tingsrätten skulle pröva, enligt försvarssidans sett att se på det, har prövats av tingsrätten och att det motiverat en frikännande dom. Därefter har tingsrätten gett sig ut på ett "sidospår", enligt Kullinger, och att det lett fram till den fällande domen.

Åklagaren Niklas Jeppsson delar inte uppfattningen som Kullinger och Kindberg har kring vad som skulle prövas av tingsrätten. I mars i år skickade han exempelvis in ett förtydligande till tingsrätten i vilket det står:

"I åtalspunkt 1 och 2 avseende fakturor från ("Sollefteåbons" företag) görs i första hand gällande att inget av det fakturerade arbetet har utförts. Skulle det vid tingsrättens prövning inte kunna uteslutas att någon del av fakturerat arbete utförts har tingsrätten att pröva om övrig del av fakturerade arbeten är oriktiga".

- Men det går ju inte, precis som tingsrätten skrivit i domen, att ha någon uppfattning om vilket arbete som utförts för varje respektive faktura. Den alternativa hypotesen som åklagaren framfört har ju tingsrätten avfärdat, säger Kullinger.

Ni tycker helt enkelt inte att det går att göra en samland bedömning av vilket arbete som utförts genom att titta på faktura för faktura?

- Tingsrätten säger ju att man inte ska göra en samlad bedömning. Tingsrätten säger att varje enskild fakturering utgör ett eget brott. Sen gör man ändå en schablonmässig bedömning. Då hamnar man i det här exemplet som jag tog upp om tavlorna, säger Kullinger.

Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" ligger, enligt tingsrätten, bakom en brottslig transaktionskedja mellan olika företag under åren 2013 till 2017. De döms för att ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av transaktionskedjan. De tre männen som dömts menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre nekar till brott.