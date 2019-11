Daniel Kindberg fälls - döms till fängelse

Det var i början av oktober som rättegången mot Daniel Kindberg tog slut, efter 13 dagar av förhandlingar i Härnösands tingsrätt. Åklagaren yrkade under rättegången på minst fyra års fängelse, samt näringsförbud i sju år, för den förre ÖFK-ordföranden.

- Jag förutsätter att jag blir frikänd, sa Daniel Kindberg när rättegången var slut.

De misstänkta brotten som det väcktes åtal mot Kindberg för var grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Enligt åklagaren Niklas Jeppsson har Kindberg varit drivande i det som han menar är brottsplanen.

Nu har domen i målet meddelats. Kindberg fälls och döms till fängelse i tre år. Dessutom får han näringsförbud i fem år.

Kindberg fälls för brotten trolöshet mot huvudman, grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Han frikänns dock i tre delar av målet.

- Det jag kan konstatera är att tingsrätten gått på linjen vi lade fast under rättegången, men inte fullt ut. Vissa delar av åtalet har ogillats, sen har jag inte hunnit läsa mer än så, kommenterar åklagaren Peter Jonsson domen för TV4-Nyheterna.

"Tingsrätten gör bedömningen att de fakturor åtalet avser till största delen omfattar arbete som inte utförts. Bedömningen grundas på att de åtalade kommit överens om en brottsplan och att en av dem styrt hur olika fakturor skulle utformas och skickas. Utredningen visar bl. a. att det fakturerande bolaget inte hade tillräckligt med personal för att utföra arbete i den omfattning fakturorna angav och inte heller tillräcklig tillgång till drivmedel. Åtalet ogillas beträffande vissa fakturor som inte attesterats av åtalad person. Brotten är också preskriberade avseende några fakturor", skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Vidare skriver man:

"Vid straffmätningen beaktar tingsrätten att brottsligheten varit planerad och avser stora belopp samt innebär missbruk av en förtroendeställning".

"De åtalade döms att solidariskt betala skadestånd för ekonomisk skada till två målsägande med 9,2 resp. 4,4 mkr".



Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" stod åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Åklagaren hade också yrkat på att Östersunds FK:s dotterbolag Driftaren ska straffas med en företagsbot på 500 000 kronor. Dessutom fanns ett yrkande om att Kindberg, och de andra tilltalade i olika utsträckning, skulle betala tillbaka omkring 15 miljoner kronor till staten vid fällande dom.

Driftaren döms av tingsrätten till att betala en företagsbot på just 500 000 kronor.

Svenska Fotbollförbundets licensnämnd har lagt ner sin anmälan mot Östersunds FK till förbundets representantskapsmöte senare i november. Det är ett årligt möte vilket fattar beslut om eventuell degradering av en klubb som anses ha gjort sig skyldig till ”ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende”. Därmed finns det i nuläget ingen anmälan mot ÖFK till representantskapsmötet, vilket gör att frågan inte ser ut att tas upp där.

Kindberg tog time out från sitt styrelsearbete i ÖFK efter att han blivit anhållen i april förra året. Därefter avgick han från styrelsen i december i fjol, efter att åtal väckts.



Domen kan överklagas till hovrätten.

Åklagaren Peter Jonsson kan inte ge något besked om man tänker överklaga domen. Från åklagarhåll vill man sätta sig in i domen mer.

- Helt korrekt, säger han till TV4-Nyheterna.

"Sollefteåbon" döms av tingsrätten till fängelse i två år och sex månader. "Peabmannen" döms till fängelse i två år.