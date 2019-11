Kindberg värjer sig helt: "Jag har aldrig mött kritik - vad skulle ha dopats?"

Mångmiljonbelopp har, via ett brottsligt upplägg, pumpats in i Östersunds FK. Det hävdar tingsrätten i den dom mot förre ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg som meddelades under tisdagen. Kindberg döms till tre års fängelse, men tänker överklaga domen.

Om ÖFK, som bland annat nått slutspel i Europa League de senaste åren, ska anses vara dopat? De röster har höjts både i media och bland motståndarsupportrar.

- Det fotbollsklubben, ledarna i klubben och laget gjort har inget med det här att göra över huvud taget. Fotbollsklubben har aldrig gjort något fel och inte anklagad för något. Killarna har spelat och gjort det fantastiskt. Ledarna har gjort det fantastiskt. Det här är inget som gjort att de presterat bättre eller sämre. Kanske har de presterat sämre det här året på grund av allt (runt omkring), säger Kindberg själv.

- Men jag förstår att det vi gjort solkas ner, eftersom jag varit en så central figur i det.

Samtidigt hävdar Kindberg att han aldrig hört talas om någon kritik kring sättet som ÖFK gått från ett division 1-lag till en allsvensk klubb.

- Jag har aldrig mött någon kritik, om du menar negativ kritik, kring hur vi nått våra framgångar. Det var en nyhet för mig. Däremot har många varit väldigt imponerande över sättet som vi presterat och de framgångar som vi har nått på planen. Jag känner inte igen den kritiken, säger Kindberg.

- Alla vet ju att inget har dopats. Vad skulle ha dopats? Att jag har pumpat in pengar är ju rätt men vad är det för fel i det? Det gör ju massor av ledare runt om i Sverige och Europa. Tittar du på storleken på pengarna är det inte de som skapat framgången.

Han fortsätter:

- Om man isolerat ska titta på de summorna som påstås ha kommit från något brottsligt så har ju inte de pengarna haft någon betydelse för de resultat vi har uppnått på planen. Det vet alla. Det spelar ingen roll om du har 500 miljoner i eget kapital, det finns inget som säger att du vinner SM-guld ändå. Det där tycker jag är nesligt och väldigt dåligt insatt om man hävdar det.