Lundhs allsvenska tips - Kalmar och Hammarby: "Har hånats - men 2020 tar man SM-guldet"

1. Hammarby IF

3. AIK

4. IFK Göteborg

5. Djurgårdens IF

7. IF Elfsborg

8. IFK Norrköping

9. Mjällby AIF

10. Kalmar FF

11. Helsingborgs IF

12. Örebro SK

13. IK Sirius

14. Östersunds FK

15. Falkenbergs FF

16. Varbergs Bois

Hammarby IF

Vad kommer att göra fansen glada?

Abbe Khalili. En värvning som kommer att göra avtryck.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Ingen Nikola Djurdjic. Inget snack om att han var en viktig del av det nya Hammarby som mejslats fram.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Muamer Tankovic är utan kontrakt så han är ett alternativ, men marknaden är annorlunda. Även Darijan Bojanic och Alexander Kacaniklic är spelare som drar utländska scouter.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Sett till hur coronautbrottet slagit mot klubbens ekonomi finns det ingen budget. Frågan är om målvakterna håller? Och kommer Zlatan Ibrahimovic?

Hur säkert sitter tränaren?

Stefan Billborn och Joachim Björklund har förlängt till 2022 men ingen tränare sitter säkert i klubben om det börjar gå trögt.

Hur går det för laget?

En knackig inledning av allsvenskan förra våren kostade SM-guldet. Under hösten var Hammarby svårstoppat och även om man tappat Djurdjic och Johan Wiland (som ju hade skadeproblem även 2019) så har man vässat truppen rejält med Paulinho, Khalili och David Ousted. Billborn får helt enkelt ett bättre lag att jobba med och toppkonkurrenterna har inte blivit bättre. Det var svaga lag man mötte i cupen (BP, Varberg, GIF Sundsvall) men 11-1 och tre raka var ett tecken på att man inte vill slå av. Lägg till att det inte går att utesluta att Zlatan Ibrahimovic ansluter i tid till hösten. Visst, man ska antagligen kvalspela till Europa och Muamer Tankovic kan försvinna, men ändå har Hammarby ett lag som är svårslaget. Enda osäkerheterna är om målvakterna håller klassen och att man som publiklag tappar både ett mäktigt hemmastöd och en hel rad miljoner. Hammarby har hånats av många andra supportrar för det tomma prisskåpet men under 2020 tar man SM-guldet efter att ha krigat sig in på 1:a plats.

Kalmar FF

Vad kommer att göra fansen glada?

Kulturbäraren Erik Israelsson är tillbaka i sommar. Viktigt att få in spelare som brinner för klubben.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Ingen Rasmus Elm. När han var kvar som spelare (jag vet att han sagt att han kan hoppa in vid panik) så fanns alltid hoppet om något extra. Tyvärr kände han att kroppen inte orkade mer efter kvalet i november.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Nils Fröling. Tonåringen har visat glimtar av sådant som lockar i utlandet och har rätt ålder.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Offensiv spets. Även om Fröling är en spännande spelare så vann han den interna poängligan med fem mål och två assist. KFF är ett hyfsat stabilt lag men få spelare som kan avgöra matcher och ynka 22 mål gjorda under 2019 pekar på var problemen fanns.

Hur säkert sitter tränaren?

Nanne Bergstrand kommer alltid tillbaka. Fjärde gången han tar ansvaret för KFF. Han har aldrig fått sparken utan lämnat av olika skäl. Dessutom är inte ekonomin sådan att man har råd att kicka en tränare.

Hur går det för laget?

Den långsiktiga sportsliga trenden för Kalmar FF har varit nedåtgående och man behövde kvalspela för att hänga kvar i höstas. Därefter har man tvingats genom ett mindre stålbad och ekonomin är svag trots att kommunen tagit över ägandet av Guldfågeln Arena. Det är inga lätta förutsättningar för Nanne Bergstrand som klivit tillbaka till tränarbänken även om man lyckats förstärka en aning. Svante Ingelsson är hemlånad under första halvan och när hans lån går ut kommer Israelsson. Dessutom lyckades man behålla Nils Fröling trots allsvensk uppvaktning. Det finns dock en del frågor. Vem gör målen? Hur stoppar man målen från att rassla in? Det blir en jobbig säsong men det blir samtidigt ett kliv uppåt jämfört med 2019 och man slutar på 10:e plats.