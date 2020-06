Lundhs allsvenska tips - Varberg och IFK Göteborg: "Det blir medalj för Blåvitt"

1.

2.

3. AIK

4. IFK Göteborg

5. Djurgårdens IF

6.

7. IF Elfsborg

8.

9. Mjällby AIF

10.

11. Helsingborgs IF

12.

13. IK Sirius

---------------------------------

14. Östersunds FK

______________________

15. Falkenbergs FF

16. Varbergs Bois

IFK Göteborg

Vad kommer att göra fansen glada?

Jakob Johansson är en spelare som gör stor nytta och han är dessutom en symbol för en återvändare som brinner för Blåvitt. Bara hoppas att han får ordning på knät så snabbt det går och kan bidra på planen.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Oscar Wendt förlängde med Borussia Mönchengladbach. Pontus Wernbloom ser ut att stanna i Grekland. Mattias Bjärsmyr är klubblös men verkar utan bud. Marcus Berg är oklar. Gustav Svensson ser ut att köra året ut i Seattle. Återföreningen av den gamla fikaligan ser inte ut att bli verklighet.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Alhassan Yusuf och Giorgi Kharaishvili är två attraktiva spelare som utländska klubbar har koll på. Blåvitt behöver dessutom sälja även om duon har kontrakt till 2022.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

En mittback som det ser ut nu, men fönstret är öppet ett tag till och det kan hända att man förstärker innan dess. Dock har man fortfarande problem med en ekonomi som är för dyr sett till intäkterna. Man har tagit in ett par värvningar som inte är de dyraste i form av Johansson och Alexander Farnerud. Lägg till Alexander Jallow. Klubbens största problem är en rätt smal trupp och ett späckat spelschema kommer att slita på den och därför får Kennet Andersson och Pontus Farnerud vara beredda på att försöka hitta nya fynd.

Hur säkert sitter tränaren?

Poya Asbaghi fick förlängt kontrakt redan förra sommaren och det finns en stark tilltro till att han och Ferran Sibila kan fortsätta att utveckla laget. Det ska till en rejäl svacka för att ändra på det.

Hur går det för laget?

Under 2019 vände det för Blåvitt efter några riktigt tunga säsonger som präglades av negativa rubriker kring allt från ekonomi till ledning av klubben. Ett sportsligt kliv framåt kombinerat med försäljningen av framför allt Benjamin Nygren och Carl Starfelt gav lugn kring Kamratgården. Även om man fortfarande är begränsade av en svag ekonomi så har man försökt förstärka med spelare som har potential att vara bra men där det finns en osäkerhet kring hur väl det fungerar sett till skadehistoriken. Samtidigt har man en stark startelva sedan 2019 med en stark centrallinje från Anestis till Söder. Man plockade in både Hosam Aeish och Tobias Sana i sommarfönstret i fjol och duon är som halva nyförvärv. Det är mycket som ser ljust ut kring Blåvitt och det blir medalj för första gången på fyra år efter en 4:e plats.

Varbergs Bois

Vad kommer att göra fansen glada?

Allsvensk fotboll på Påskbergsvallen. Varbergs Bois blir den 66:e föreningen som spelar i den svenska högstaligan.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Det blir få segrar och triumfer. Tyvärr.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Om Astrit Seljmani tar vid där han slutade i superettan så är han aktuell. Målskyttar är alltid attraktiva även om han har kontrakt till och med 2021.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Ingen kan klaga på att klubben suttit stilla när en del av de viktiga spelarna från avancemanget försvunnit från klubben. Tvåsiffrigt både in och ut. Samtidigt är det få etablerade spelare som förstärkt och det är klart att försvaret blir viktigt om man ska hänga kvar och då kan man behöva plocka in bättre kvalitet till backlinje eller i målet.

Hur säkert sitter tränaren?

Joakim Persson är inte bara tränare utan manager och han har kontrakt över 2023. Han förlängde med klubben under sommaren i fjol och han bör sitta säkert då alla bör förstå förutsättningarna. Att det är i det närmaste ett under att klubben är allsvensk.

Hur går det för laget?

Nykomlingen har brist på allsvensk erfarenhet och flest allsvenska matcher har veteranen Stojan Lukic. Totalt sett är det ytterligare tre spelare med över tio gjorda allsvenska matcher. Onekligen en tuff uppgift för Joakim Persson att få ihop en trupp där nästan hälften är nya till ett lag. Kanske har den extra försäsongen varit till hjälp? Samtidigt talar ett späckat spelschema mot Varberg vars manskap tappar snabbt i kvalitet utanför startelvan. Klokt nog har inte klubben vräkt ut pengar på nyförvärv, men det innebär också att laget inte imponerar vid första anblick. Det vore en ny bragd om Varberg hängde kvar i allsvenskan även om den skiktade serien ger några möjliga räddningsplankor. Det vore fel att helt räkna bort Perssons mannar sett till vad han gjorde med laget 2020, men allt talar för att gästspelet blir ettårigt och klubben slutar på 16:e plats.