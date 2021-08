Nordfeldt räddade tre poäng i allsvenska AIK-debuten - efter märkligt baklängesmål

När AIK tog emot Häcken, inför drygt 12 000 åskådare på Friends Arena, under söndagen saknade båda lagen flera nyckelpjäser. Hemmalaget fick klara sig utan spelare som Sebastian Larsson (avstängd), Filip Rogic (sjuk) och Nabil Bahoui (skadad), medan gästerna saknade namn som Rasmus Lindgren, Erik Friberg, Daleho Irandust (skadade) och Peter Abrahamsson (avstängd).

Det var AIK som inledde starkast och gjorde 1-0 redan i den tredje minuten. Mittbacken Sotirios Papagiannopoulos tryckte in bollen i nät efter en hörna.

Och innan pausvilan var det hemmalaget som skapade de farligaste målchanserna. I den 34:e minuten var Erik Ring nära att nicka in 2-0 på ett inlägg och två minuter senare var Henok Goitom inte långt ifrån att skjuta in dagens andra svartgula mål. Men båda gångerna stod Johan Brattberg (allsvensk debut för Häcken) i vägen.

Istället dröjde det till den andra halvleken innan 2-0 kom. Efter drygt 50 minuters spel placerade Bilal Hussein in bollen i mål efter en hörna som nickats ner av Erik Ring.

Då såg hemmalaget ut att gå mot en säker seger. Men efter en rad byten, bland annat kom stjärnforwarden Alexander Jeremejeff in, väckte Häcken liv i matchen. I den 67:e minuten var ett skott från inhopparen Yannick Adjoumani nära att leta sig in i bortre hörnet men då bjöd AIK:s nyförvärv Kristoffer Nordfeldt på en vass räddning i sin allsvenska debut för Gnaget.

Med lite mer än tio minuter kvar att spela fick dock Nordfeldt se sig överlistad. Norrmannen Tobias Heintz lyckades skruva in en hörna rakt i nät, efter ett missförstånd mellan just Nordfeldt och Sotirios Papagiannopoulos. Den sistnämnde missade helt att nicka bort hörnan och det ställde Nordfeldt, som fick se bollen studsa på höften och in i mål.

Bara en minut senare, i 79:e minuten, var Häcken ytterst nära att kvittera till 2-2. Patrik Wålemark blev helt ren i bortre delen av boxen och fick till en nick som Kristoffer Nordfeldt paradräddade ut till hörna. Och även i den 88:e minuten stod keepern för en jätteräddning, den gången på ett tungt volleyskott från Alexander Jeremejeff.

AIK höll ut och vann med 2-1. Därmed sätter man press på toppkonkurrenten Djurgården inför blårändernas match mot Mjällby under måndagen. AIK, MFF och Dif står alla på 33 poäng. Men Djurgården har spelat en match mindre än sina konkurrenter.

Det här var AIK:s femte raka seger, inkluderat cupvinsten mot Rågsved i veckan.

- Det viktigaste är att vi tar tre poäng och rullar på, sedan är det givetvis jättekul att kunna bidra. Det är det jag är i AIK för att göra (avgörande räddningar), säger Kristoffer Nordfeldt till Discovery+.

På presskonferensen efter matchen lyftte AIK:s tränare Bartosz Grzelak fram keeperns insats.

- Nordfeldt visade att han kommer bli en förstärkning för det här laget. Det här var en jättebra allsvensk debut av honom. Han är väldigt trygg, säger Grzelak.

Även Häckens tränare Per Mathias Högmo är imponerad av AIK:s nye målvakt.

- En fantastisk målvakt. Det är bara att gratulera AIK till en bra värvning, säger norrmannen.

Häcken ligger nia i tabellen.

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Mikael Lustig, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Erick Otieno - Yasin Ayari (Ebenezer Ofori 76), Bilal Hussein - Zachary Elbouzedi, Nicolas Stefanelli (Tom Strannegård 76), Erik Ring (Per Karlsson 80) - Henok Goitom (Bojan Radulovic 86)

Häckens lag: Johan Brattberg - Godswill Ekpolo, Joona Toivio, Tobias Carlsson, Kristoffer Lund Hansen (Johan Hammar 86) - Gustav Berggren, Alexander Faltsetas (Samuel Gustafson 56), Tobias Heintz - Beni Traore (Yannick Adjoumani 65), Jasse Tuominen (Alexander Jeremejeff 65), Leo Bengtsson (Patrik Wålemark 56)