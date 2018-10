Norlings stora ord om Rosenberg inför stormötet: "Han hjälper oss att hävda vår rätt"

Under måndagen tar AIK emot Malmö FF i ett stormöte på Friends Arena. Ettan, som slåss för ett SM-guld, ställs mot femman, som jagar en Europa-plats och fler än 30 000 biljetter har sålts.

Det är första gången AIK:s tränare Rikard Norling ställs mot MFF efter att de himmelsblå sparkat sin tidigare tränare Magnus Pehrsson och tagit in Uwe Rösler.

- Jag tycker att han (Rösler) har gjort ett jättebra jobb. Han tog över ett Malmö som i grund och botten var väldigt bra även under Magnus (Pehrsson), men som kom dåligt ur blocken och väl var på väg upp hyfsat innan han (Uwe) kom in. Sen har de också fått in några bra spelare som jag tycker har bidragit på ett bra sätt. Just nu så tillhör de nog ett av de vassaste lagen i serien, de kanske till och med är vassast, säger Norling.

Vad gör dem till ett så vasst lag?

- Anledningen till att vi ligger i toppen år efter år är att vi har väldigt bra spelare. Det är samma sak med Malmö, de har väldigt duktiga spelare. Man kan tro väldigt mycket om sig själv som tränare och gör man det för mycket så sätter man gärna ett patetiskt krokben på sig själv.

De allsvenska lagen är inne i en period som innehåller många matcher. AIK spelar måndag (MFF), torsdag (Östersund) och söndag (Sundsvall) den här veckan.

- Det är tre matcher på sex dagar och vi har tre riktigt bra motstånd. Vi hade en sådan period efter landslagsuppehållet sist också, typ. Då kanske vi mötte lag som inte riktigt var i lika god form. Det är skillnaden, säger Rikard Norling.

Vad kännetecknar en sådan period?

- Vi måste vara otroligt noga med precis allt vi gör, både vi ledare och spelare. Varje liten del kan vara avgörande.

Ni vill så klart ta en match i taget och fokusera på ert spel, men i slutändan handlar ju allt om ni lyckas hålla undan för Norrköping eller inte. Finns den biten med i dina taktiska funderingar nu, om det exempelvis är bra med en poäng i ett visst läge eller om ni helt ska gå för tre poäng och så vidare?

- Det är klart att vi väger in sådana bitar, men nu är det ändå hemmaplan mot Malmö FF och det är fyra matcher kvar. Det är lite för långt kvar för att man ska börja tänka scenarion vad gäller poäng hit och dit men det kommer uppta vår tid, att resonera kring det, ju närmare vi kommer sista omgången.

I Malmö FF står som vanligt lagkaptenen Markus Rosenberg i centrum. Han har som 36-åring gjort elva mål och sex assist i årets allsvenska.

- Jag håller fortfarande honom som kanske den absolut bästa i allsvenskan. Vi (i AIK) har många riktigt duktiga spelare som konkurrerar med honom om den positionen, men jag är glad över att han varit i allsvenskan så länge och att han fortsätter. Det är en väldigt bra spelare, säger Rikard Norling.

Vad gör sådana spelare med ligan överlag?

- Jag tror att de spelarna hjälper oss att hävda vår rätt, på något sätt, för många ser gärna ner på det vi gör - på vår nivå och vår kvalitet. Det är många av oss som kämpar för vår rätt.

- Nu är jag lätt jävig i sammanhanget i och med att jag har en historia i Malmö FF men jag tycker likväl att det vore fantastiskt om han fortsätter. Det är något som är mycket positivt, inte bara för Malmö FF utan för hela allsvenskan, säger AIK-tränaren.

Mötet mellan AIK och Malmö FF visas på C More Fotboll och på Sportkanalen. Sändningen startar 18.30.