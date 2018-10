AIK:s glädjebesked - Olsson med i truppen mot MFF

AIK:s viktige mittfältare Kristoffer Olsson drog i derbymötet med Djurgården på sig en fotskada och var efter lördagens stängda träning fortsatt osäker till spel inför kvällens stormöte med Malmö FF på Friends Arena.

- Det är inte helt skrivet i sten, varken åt det ena eller det andra hållet. Jag kan inte säga att han garanterat spelar men heller inte att han är avskriven, för han har varit i rehab, sa AIK-tränaren Rikard Norling till Fotbollskanalen då.

Nu står det däremot klart att mittfältaren är tillgänglig för matchspel, då han i dag blev uttagen i Stockholmslagets matchtrupp till mötet. I truppen finns även bland annat 17-årige försvararen Adam Ben Lamin.

Däremot finns varken mittfältaren Enoch Kofi Adu eller anfallaren Tarik Elyounoussi med i truppen, då båda drog på sig gula kort mot Djurgården och nu är avstängda.

AIK:s trupp: Haukur Hauksson, Per Karlsson, Alexander Milošević, Kristoffer Olsson, Rasmus Lindkvist, Denni Avdic, Stefan Silva, Heradi Rashidi, Sebastian Larsson, Bilal Hussein, Daniel Sundgren, Nicolás Stefanelli, Budimir Janošević (mv), Robin Jansson, Panajotis Dimitriadis, Joel Ekstrand, Adam Ben Lamin, Oscar Linnér (mv), Henok Goitom.

AIK:s möte med Malmö FF börjar klockan 19.00 i kväll och sänds på Sportkanalen, C More Fotboll och streamat på C More.