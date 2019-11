Solheim känslosam efter sista matchen: ”Trodde inte att jag skulle börja gråta innan”

Hammarbys norske högerback Mats Solheim, 31, kom inför säsongen 2015 till Hammarby från Kalmar FF och gjorde under lördagen mest troligt sin sista match för Hammarby mot BK Häcken hemma på Tele2 Arena. Solheim blev inbytt i slutet av andra halvlek och hann göra ett mål innan han blev avtackad av hemmasupportrarna efter matchens slut.

- Det var personligen väldigt speciellt. De visste också lite hur det låg till och det var mer en speciell känsla för mig i dag med sista minuterna och att få göra mål. Därmed blev det ett roligt avslut, men i en perfekt värld hade det varit ett mål för guld, säger han.

Du kommer att lämna Hammarby nu?

- Vi har väl egentligen tagit ett beslut och utgångspunkten är att det här var sista matchen.

Är det hem till Norge som gäller nu?

- Det är det som har varit utgångspunkten och det är tanken. Vi har inte kollat så mycket på det. Vi har fokuserat på de här viktiga matcherna och har därmed inte haft något fokus på det här. Vi har inte haft så mycket snack om det. Jag har inte velat ha något fokus på det.

Om det nu blir som förväntat med flytt från Hammarby, så är Solheim glad och tacksam över att han en sista gång fick stå framför supportrarna efter en seger. Hammarby-supportrar sjöng efter matchen om Solheim, något som berörde norrmannen.

- Jag trodde inte att jag skulle börja gråta innan matchen, men när du stod i det var det väldigt emotionellt och det var väldigt fint av supportrarna. Det var ett väldigt speciellt ögonblick för mig.

Muamer Tankovic kommer att sakna norrmannen:

- Han har varit här längst av oss alla och är en väldigt omtyckt kille. Det är en bra fotbollsspelare som alltid gör jobbet och alltid är positiv även om han suttit mycket på bänken. Han kommer alltid in och ger 110 procent. Jag önskar honom all lycka till i framtiden var han än kommer att vara. Det är en fantastiskt go kille.

Vladimir Rodic håller med:

- Jag visste inte om det. Han är en fantastisk kille och väldigt rolig. Han är väldigt bra för atmosfären och på träning. Nu kom han även in och gjorde mål. Vi kommer självklart att sakna honom.

Solheim blev i år noterad för 27 matcher för Hammarby i allsvenskan.