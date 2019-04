TV: Åskådare kastade saker mot domarna: "Så ska det inte vara"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Det var upprörda känslor efter att Hammarby fått sitt 2-1-mål bortdömt på tilläggstid.

Efter matchen kastade åskådare in saker mot domarna.

- Det här är ju inte bra såklart, säger huvuddomaren Mohammed Al-Hakim till C More.