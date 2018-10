TV: Bajens bröt dyster svit - tredje raka förlusten för Blåvitt

Det var långt ifrån två formstarka lag som ställdes mot varandra på Tele2 Arena under måndagskvällen. Hammarby, med fyra raka matcher utan seger (varav tre förluster) i bagaget, tog sig an IFK Göteborg, som hade fem raka matcher utan seger (varav tre förluster) med sig in i mötet. Det hela slutade i att Bajen bröt sin dystra svit, medan Blåvitt får fortsätta jaga efter en seger framöver. De grönvita vann nämligen med 3-0 inför 18 973 åskådare.

Hammarby skapade mycket i den första halvleken. Jeppe Andersen hade ett skott tätt utanför stolpen i den 13:e minuten, Mads Fenger avslutade utanför när ett superläge från nära håll uppstod i den 16:e minuten, IFK-mittbacken Carl Starfelt styrde ett inspel precis utanför stolpen i den 20:e minuten och två minuter senare räddade Blåvitt-keepern Tom Amos vid mållinjen efter en nick från nämnde Fenger på en hörna.

I den 26:e minuten kom också 1-0 för Hammarby. Inne i straffområdet nådde Björn Paulsen högst på ett inlägg och nickade bollen mot den bortre stolpen. Inte hårt, men tillräckligt för att bollen skulle leta sig in i nätet mellan Tom Amos och backen Carl Starfelt. Målvakten Amos misslyckades med att gå ut och plocka in bollen, efter vad som såg ut som en kommunikationsmiss.

- En prakttavla av Amos, sa expertkommentatorn Jon Persson i C Mores sändning.

Hammarbys forward Nikola Djurdjic var nära att öka på till 2-0 i den 32:a minuten, men hans skott utifrån gick några decimeter utanför den främre stolpen. Fem minuter senare fick Blåvitt sin mest vassa chans i den första halvleken. Bajen-mittfältaren Serge-Junior Martinsson Ngouali slog en felpass som ledde fram till att Amin Affane fick ett bra skottläge inne i straffområdet, men när Affane avslutade reparerade sig Junior genom att uppoffrande slänga sig och täcka bort skottet.

I den 72:a minuten orsakade IFK Göteborgs lån från just Hammarby, inhoppande Marcus Degerlund (gick in när André Calisir skadade sig i början av andra halvlek), en straff. Degerlund kom in sent i en duell med Nikola Djurdjic och då pekade domare Bojan Pandzic på punkten. Jiloan Hamad förvaltade straffen genom att placera in 2-0 i ena hörnet.

Bajen-legendaren Kennedy Bakircioglu, som hoppade in i den 73:e minuten efter att senast fått speltid den 5 augusti, ökade på till 3-0 i den 79:e minuten. Då smekte han in en frispark från 29 meters håll, i krysset via ena stolpen.

- Ett av årets vackraste mål. Oj, oj, oj. Vilken kanon. Ingen målvakt tar den där, sa C Mores kommentator Jesper Hussfelt.

Bakircioglu till C More efter slutsignalen:

- Jag har väntat länge på den här chansen. Jag har bara hoppats på komma in och nu fick jag komma in. Jag fick på en riktigt bra träff. Jag tror det är mitt tredje frisparksmål mot Göteborg. Det funkar bra mot Göteborg.

Det långa avståndet till mål skrämde inte veteranen.

- Jag har ingen respekt. När jag kliver fram vet jag att målvakterna har stora problem och blir nervösa.

Hur Bakircioglu firade målet? Genom att sänka en inkastad öl.

- Det var en öl som kastades in av glädje. Jag lyckades fånga den och få en liten bit. Jag tyckte det var häftigt, en rolig grej, säger Kennedy och skrattar.

C More: Hur har det varit att sitta på bänken?

- Väldigt frustrerande. Jag har känt att jag velat hjälpa och bidra. Det här är sista året för mig och jag vill ge det jag kan till laget. Jag har kämpat i stort sett varje träning och bitit ihop. Jag har sagt till mig själv att bita ihop. Nu kanske det här var tiden jag hoppats skulle komma och nu kom den, så det var underbart.

Hammarby vann med 3-0 och har kopplat ett grepp om en av tre Europa-platser till nästa säsong. Med sex omgångar kvar att spela har tabelltrean tre poäng ner till fyran Malmö FF. De grönvita har två poäng upp till tvåan IFK Norrköping och tio poäng upp till ettan AIK.

Senast IFK Göteborg vann en match i allsvenskan var den 20 augusti, hemma mot Östersund. Poya Asbaghis mannar ligger tolva i tabellen och har fyra poäng ner till kval.

Hammarbys lag: Johan Wiland - Björn Paulsen, Mads Fenger, David Fällman, Neto Borges - Jeppe Andersen (Kennedy Bakircioglu 73), Serge-Junior Martinsson Ngouali - Vladimir Rodic (Leo Bengtsson 70), Muamer Tankovic, Jiloan Hamad - Nikola Djurdjic

Göteborgs lag: Tom Amos - Carl Starfelt, David Boo Wiklander, André Calisir (Marcus Degerlund 51) - Emil Salomonsson, August Erglingmark, Fredrik Oldrup Jensen, Victor Wernersson - Amin Affane (Patrik Karlsson Lagemyr 72), Giorgij Charaisjvili, Sebastian Ohlsson (Tobias Hysén 61)