TV: Hammarby vann derbyt mot Djurgården - trots målvaktstavla

Under söndagen ställdes tabellfyran Djurgården mot Hammarby, som låg på sjundeplats inför den 14:e allsvenska omgången, i ett Stockholmsderby på Tele2 Arena. Bajen var skadeskjutet inför matchen och saknade spelare som David Ousted, Simon Sandberg, Alexander Kacaniklic, Tim Söderström och Paulinho. Och med de spelarna på frånvarolistan valde tränaren Stefan Billborn att ändra spelsystem från 4-2-3-1 till 3-5-2.

Ändringarna gav också utdelning för Hammarby. Direkt.

Efter fyra minuters spel vann mittbacken Kalle Björklund en nickduell i höjd mittplan och bollen hamnade hos Vladimir Rodic. Rodic tog ett par rappa kliv framåt i planen och skickade in ett precist inspel in i straffområdet. Där befann sig Aron Johannsson, och han rakade in 1-0 och sitt första allsvenska mål någonsin. Senaste gången amerikan-islänningen nätade var den 8 mars mot Gif Sundsvall i svenska cupen.

Hammarby hade sedan bud på mer. Efter ungefär 20 minuters spel skarvade Aron Johansson vidare en rak passning från Darijan Bojanic till Gustav Ludwigson. Ludwigson rusade mot mål och testade avslut, men Djurgårdsmålvakten Per Kristian Bråtveit svarade för en vass räddning. Skarven var det sista som Johannsson gjorde i matchen - han tvingades därefter utgå skadad och Imad Khalili fick äntra planen.

Samme Ludwigson och Bråtveit var sedan i händelsernas bara någon minut senare. Aslak Fonn Witry kastade ett inkast rakt in i planen och Ludwigson bröt, tog fart och kom i princip fri med Per Kristian Bråtveit. Men även den gången var norrmannen med på noterna och räddade.

Djurgården hade därefter två hyggliga chanser till att kvittera, Davor Blazevic i Bajen-målet räddade ett skott från Aslak Fonn Witry och därefter nickade Kalle Holmberg strax utanför målramen.

Men det var Hammarby som kom att utöka sin ledning efter lite mer än halvtimmens spel. Dennis Widgren spelade till en djupledsspringande Gustav Ludwigson och Ludwigson kom därefter runt på kanten och spelade snett inåt bakåt till Imad Khalili. Den chansen tog den inbytte anfallaren vara på genom att distinkt sätta dit 2-0.

2-0 var också ställningen i paus.

- Vi har blivit väldigt hårt straffade i tre, fyra kontringar, varav två har blivit mål, så det är tufft. Om man inte går i press och är lite hög kommer de att hålla i bollen i 45 minuter. Så vi måste tajta till laget lite, komma upp i press, fortsätta där och inte ge bort bollen i dumma lägen, sa Djurgårdstränaren Kim Bergstrand till Dplay i paus.

I början av den andra halvleken spelade ledande Hammarby tryggt och höll i bollen. Djurgården stack upp emellanåt, men utan lyckas skapa några jättelägen.

Men reduceringen skulle komma. I den 74:e minuten hamnade målvakten Davor Blazevic helt snett på en hörna och efter tabben gick bollen via Mads Fenger in i mål. 2-1 och Djurgården fick kontakt.

Hammarby lyckades dock hålla undan efter 2-1-målet och ta sin första allsvenska derbyseger för säsongen.

- Det här betyder oerhört mycket. Det var viktigt, säger Imad Khalili till Dplay efter matchen, där han även berättade om lagets taktik:

- Jag tycker att Darijan (Bojanic), Jeppe (Andersen) och Abbe (Khalili) ruljerade bra på mitten och fick mycket boll. Jag tror inte att de (Djurgården) visste vad de skulle göra i första halvlek. Bra gjort av tränarna.

Khalili medger att laget känt av pressen den senaste tiden.

- Det skulle jag nog säga. Men vi levererar under press.

Segern för Hammarby innebär att laget bröt en liten negativ trend då Bajen inför rivalmötet hade kryssat mot bottenlagen Helsingborg och Falkenberg. Bajen är nu sexa i allsvenskan på 20 poäng. Djurgården å sin sida förlorade sitt första allsvenska derby för året och de blårandiga är kvar på fjärdeplats med sina 23 poäng.

Lagens startelvor:

Djurgården: Per Kristian Bråveit - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Erik Berg, Jonathan Augustinsson (Jesper Nyholm 88)- Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Elliot Käck, Emmanuel Banda (Emir Kujovic 63), Jonathan Ring (Kevin Walker 63) - Kalle Holmberg.

Hammarby: Davor Blazevic - Kalle Björklund, David Fällman, Mads Fenger - Vladimir Rodic, Darijan Bojanic (Serge-Junior Martinsson Ngouali 64), Jeppe Andersen, Abdul Khalili (Aimar Sher 83), Dennis Widgren - Gustav Ludwigson, Aron Johannsson (Imad Khalili 21).