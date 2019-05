Walker skadad i derbyt - tvingades kliva av

Djurgårdens mittfältare Kevin Walker tvingades kliva av derbyt mot AIK redan efter 45 minuter. Walker fick då ersättas av Niklas Bärkroth.

- Kevin sprang ihop med någon och fick problem, så han kan inte spela i andra halvlek, sa tränaren Kim Bergstrand till C More i paus.

Djurgården saknar sedan tidigare mittbacken Marcus Danielson efter en hjärnskakning. Just Bärkroth som hoppade hade missat lagets två senaste matcher på grund av skada.

Matchen pågår just nu i C More Fotboll och på cmore.se