Zlatan Ibrahimovic i träning med Hammarby

I november i fjol klev Zlatan Ibrahimovic in som delägare i Hammarby, via övertagandet av hälften av aktierna i AEG Sweden. Just AEG, som äger Zlatans tidigare klubb LA Galaxy, innehar nämligen cirka 47 procent av aktierna i Hammarby.

Sedan intåget har han gjort reklam för klubbens säsongskortsförsäljning, försökt locka den nigerianske talangen Akinkunmi Amoo till klubben och träffat spelartruppen.

Däremot har det inte varit känt att han tränat med Bajen. Det är det nu.

Expressen rapporterar att Milan-anfallaren är i träning med laget under torsdagen.

- Det är jättekul att han vill träna med oss, det är roligt för oss alla. Inte minst för spelarna, bekräftar ordföranden Richard von Yxkull för Fotbollskanalen.

Vems initiativ var det?

- Det var på Zlatans initiativ. Han behöver hålla igång och träna och därav frågat, och det är en självklarhet. Sedan vet jag inte hur diskussionen har sett ut exakt mellan honom och Jesper (Jansson, sportchef), men det är inget drama i det.

Ibrahimovic befinner sig i Sverige då den italienska ligan är uppskjuten till följd av coronautbrottet.

Ibrahimovics kontrakt med Milan löper ut i sommar. Det finns en option på en förlängning, men tidigare uppgifter har gjort gällande att han lär lämna klubben i samband med att kontraktet går ut. Ibrahimovic har dock uteslutit att spela för Hammarby.

- Jag vill lära mig något nytt om fotboll från en annan vinkel. Jag kommer vara med och bidra från sidan, inte på fotbollsplan, sa han nyligen till Svenska Dagbladet.

Hammarby har också berättat att en värvning av Zlatan Ibrahimovic inte lär ske.

- Det känns väldigt avlägset. Det vore naturligtvis otroligt kul och han skulle vara ett bra nyförvärv. Man ska aldrig säga aldrig, men det känns som att sannolikheten är större att Kennedy (Bakircioglu) gör comeback än att det kommer hända. Men om det händer är nog ingen gladare än vad jag är, sa vd:n Henrik Kindlund till Fotbollskanalen i slutet av februari.