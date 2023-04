Barcelona och Real Madridbråket vem var egentligen Franco-regimens lag?

Alexandra Jonson

Det sägs att bästa försvar är anfall, och det var det som Joan Laporta gjorde. Han steg in i rummet med fyra lådor, 633 domarrapporter och 43 CD-skivor, existensen av dessa rapporter menade Laporta berättigade de betalningarna de gjort. – Negreirafallet är inte ett fall av sportslig korruption, sa han – Det finns inga bevis [emot oss], det är omöjligt. I två timmar varade presskonferensen där Laporta uttryckte att Barcelona var offret för en gigantisk smutskastningskampanj och där han gick till attack och förklarade att han skulle – försvara institutionen tills min sista droppe blod. Inte minst gick Barcelona presidenten till attack mot de han kallade för regimens lag, Real Madrid.

Ett ganska klumpigt uttalande, det angående Real Madrid, kan jag tycka. Då Laporta indirekt därmed sa “de gjorde ju det så varför kan inte vi?”

Sen dröjde det inte jättelänge innan ett svar kom från Real Madrid, och det var inte nådigt utan lite av ett bombnedslag. Då Real Madrid pumpade ut en video på alla sina kanaler, YouTube, twitter, instagram, tiktok, Facebook, Real Madrid TV och allt annat som finns. En video de satt ihop som visar olika situationer där FC Barcelona historiskt på ett eller annat vis visat sitt stöd för Franco. Videon avslutas med frågan “Vem är regimens lag?”

Reaktionerna har varit många, däribland Barcelona-supportrar som anklagar Real Madrid för att försöka skriva om historien och desinformation.

Men är det verkligen så? Vad säger egentligen historieböckerna, gynnades Real Madrid av Francos-regimen, eller gjorde Barcelona det? Och vad kan vi förvänta oss framöver, var detta bara början av ett större krig mellan de två klubbarna, når det längre än så, utanför fotbollen? Eller är det något som snart kommer ha blåst bort?

Låt oss se vad vi kan bena ut.

Fotboll och politik bör inte blandas, sägs ofta men sanningen är att det i de flesta fall inte går att separera de två och framförallt inte i Spanien. Här är fotbollen så stor och så inflytelserik att den automatiskt blir en del av allt och framförallt politiken.

FC Barcelona kallar sig för més que un club, mer än en klubb. Idag menar man att det syftar på många olika faktorer, att klubben leds av sina medlemmar, att de har en unik filosofi, att de lyfter fram värderingar som ödmjukhet, ambition, laganda och respekt. Klubbens ungdomsakademi La Masia sägs också vara en del av vad som gör Barcelona till mer än en klubb. Men huvudanledningen till att uttrycket més que un club kom och vad det från början betyder för Barcelona är mer politiskt laddat och handlar om klubbens katalanska identitet. Mer än bara en fotbollsklubb är FC Barcelona en representation av Katalonien.

När den förra Barcelona presidenten Joan Gaspart fick frågan om det gick att förstå rivaliteten mellan Madrid och Barcelona i endast fotbollstermer och utan ett samhäll- och politiskt perspektiv svarade han – Omöjligt. Historien har omvandlat oss till mer än en fotbollsklubb, FC Barcelona är försvaret för ett land, ett språk, en kultur.

Pichi Alonso som i Sverige mest är känd för sitt hattrick mot IFK Göteborg har uttryckt att – Folk identifierade att vara Barcelonasupporter med att slåss mot regimen.

Medan Bobby Robson en gång hävdade att – Katalonien är ett land och FC Barcelona dess armé.

Enligt många Barcelonasupportrar är FC Barcelona mot Real Madrid, nationen mot staten, frihetskämparna mot general Francos fascister, det spanska inbördeskrigets förlorare mot dess segrare.

Den katalanska sociologen Luis Flaquer förklarar i boken Fear and Loathing in LaLiga Barcelona vs Real Madrid att under Francodiktaturen så – Kunde du inte skrika ‘Franco var en mördare’ på gatan så istället skrek folk på Real Madrid-spelarna. Det är ett psykologiskt fenomen.

I Katalonien blev Real Madrid en symbol för Franco och regimen och det är ett narrativ som till mycket fortsatt i Barcelona. I en omröstning som gjordes i samband med klubbens hundraårsjubileum trodde 85% av Barcelonasupportrarna att Franco systematiskt hade handikappat dem.

Så om vi går tillbaka till Joan Laportas uttalande om att Real Madrid är regimens lag, så är det inte överraskande. Det är ett narrativ som alltid funnits hos FC Barcelona. “Alla vet det” säger Laporta, som om det var en sanning lika klar som att jorden är rund. Men är det det?

Det sägs att Francisco Franco inte ens gillade fotboll. Han brydde sig inte direkt om själva sporten och hade inget favoritlag. Däremot insåg han snabbt hur han kunde utnyttja dess popularitet till sin fördel, och så blev fotbollen och senare till stor del Real Madrid ett verktyg i Francos arsenal.

Från Barcelona håll hävdas det ofta att Real Madrids storhetstid i Europa där de vann Europacupen sex gånger under 50- och 60-talet var tackvare den hjälp de fick av Franco. Vilket inte helt stämmer då det var Real Madrids framgångar i Europa som först fick Franco att intressera sig för dem, då han såg en möjlighet att använda Real Madrid som ett verktyg i legitimeringen av regimen i internationella ögon.

Att Franco-regimen påverkade den spanska fotbollen är det ingen tvekan om. Det var bland annat regimen som såg till att Alfredo Di Stefano hamnade i Real Madrid och inte i Barcelona. Men det är inte riktigt så svart och vitt som Barcelona eller Real Madrid ofta vill framställa det som.

Om vi återgår till gårdagens handlingar och tar en närmare titt på den video som Real Madrid publicerade. En video där huvudstadsklubben anklagar FC Barcelona för att vara de dem alltid säger att Real Madrid är, regimens lag.

Videon visar hur Franco och Jose Solis Ruiz var på plats i en pampig invigning av Camp Nou. Hur Franco flera gånger tilldelades medaljer av FC Barcelona. Hur Barcelona spelare gjorde fascistisk hälsningar mm.



Så betyder detta att Barcelona inte var så Franco fientliga som de alltid velat påstå sig att vara, har de skrivit om historien och var det dem som faktiskt var regimens lag?

Nja inte direkt. Real Madrids video verkar i första anblick vara en rejäl bomb, men vid närmare granskning faller argumenten ganska så snabbt.

Man behöver förstå att Spanien var en diktatur och klubbarna inte hade mycket annat val än att ställa upp på det regimen ville. Samtliga klubbar såväl som Barcelona hade under den här tiden presidenter som var Franco-supportrar. Alla klubbar som inte hade spanska namn, inklusive FC Barcelona fick sina namn omgjorda till spanska osv. Så självklart samarbetade Barcelona med Franco regimen, det var omöjligt för dem att inte göra det. Franco-regimen var helt totalitär i andra ord ingenting kunde hända utan att staten var inblandad.

Det Real Madrid visar i sin video är inga lögner eller desinformation men det kriminaliserar inte direkt FC Barcelona heller.

Barcelonas argument mot Real Madrid och hur Franco hjälpte dem kan också granskas på liknande vis, vissa har mer tyngd än andra och så vidare.

Vart jag vill komma är att det hela inte är svart och vitt, det är komplext och vi kommer inte direkt kunna bena ut det i ett litet blogginlägg. Spanien är ett väldigt komplext land, ett land som aldrig riktigt tagit tag i sin historia. Det finns mycket öppna sår, många åsikter och ofta lite förståelse för varandra.

Ur ett eget perspektiv kan jag säga att när jag först flyttade till Spanien var jag väldigt intresserad av landets historia och politik och hur det i längden påverkat och påverkar fotbollen, då speciellt konflikten mellan Katalonien och Spanien. Numera vill jag hålla mig så långt från de ämnena som möjligt. Av den enkla anledningen att man blir smått galen, även om jag som utomstående kan se argumenten på båda sidor, så finns inte det bland mina katalanska eller spanska vänner. Två politiker som hjälpte till att inleda demokrati efter Francos död, Felipe Gonzalez och Miquel Roca, skrev en gång en bok tillsammans om förhållandet mellan Katalonien och resten av Spanien, de döpte den till Kan vi fortfarande förstå varandra? En titel som är ganska talande för det hela.

Om vi återgår till gårdagen, Laporta, Barcelona och Real Madrid. Visst var det kanske på tiden att Real Madrid sa någonting.

Det har varit ganska överraskande hur tyst klubben har varit genom alla år när de ständigt anklagats för att vara Francos klubb. Samtidigt som FC Barcelona alltid lyft vikten av klubbens historia ur ett samhäll- och politiskt perspektiv så verkar Real Madrid aldrig varit speciellt intresserade av att göra detsamma.

Det är bara att titta på hur otroligt många böcker som finns på ämnet runt FC Barcelona kontra hur få som finns om Real Madrid. FC Barcelona har dessutom en byggnad i anslutning till Camp Nou dit historier och den intresserade kan gå och få hjälp att lära sig om klubbens historia. Real Madrid har aldrig visat något intresse för liknande.

Men på samma vis som Laportas uttalande var klumpigt så kan man nog säga det samma om Real Madrids svar. Det var ganska svaga argument och en dåligt ihopsatt video. Man kan förstå varför de valde att inte vara tysta den här gången, men de hade kunnat gjort det betydligt bättre.

Min första reaktion när jag såg det hela igår var, shit vad kommer hända nu? Med tanke på hur infekterad konflikten mellan Katalonien och Spanien varit de senaste decenniet och därtill allt som hänt i världen de senaste åren. Man tänker lite automatiskt på worst case scenario.

Men det var nog inte så explosivt som min första reaktion var, utan bara lite mer vardagligt smutskast mellan två fotbollsklubbar som inte direkt tycker om varandra och utfallet av vad jag har sett har snarare varit att man gör narr av varandra ännu mer än något annat.

För bara något år sedan kändes det som att relationen mellan FC Barcelona och Real Madrid var förvånansvärt stark, då de för engångsskull hade ett gemensamt mål, med viljan att skapa en Superliga. Negreirafallet har minst sagt skakat om det hela och sprickan mellan Spaniens två största klubbar är nu större än vad den varit på många många år. Den där superligan, ja den känns ganska långt bort i dagsläget.

Summering av det hela, inget nytt egentligen, utan allt är som vanligt.