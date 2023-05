Så har Spaniens minsta provins erövrat fotbollsvärlden

Alexandra Jonson

I Bundesliga har Xabi Alonso under sin första säsong som huvudtränare på den högstanivån tagit Bayer Leverkusen från nedflyttningsplats till en potentiell Europaplats och i Europa League har han fört dem till sin första europeiska semi sedan 2002.



Bland de andra semifinalisterna i Europa League finns José Luis Mendilibars Sevilla, en klubb som dominerat turneringen under de senaste decenniet, men som innan Mendilibar tog över i slutet av mars hade sin sämsta säsong på åratal och låg på nedflyttningsplats i LaLiga. Åtta matcher senare har Sevilla under Mendilibar bara förlorat en match, tagit sig till säker mark i ligan och slagit ut Manchester United ur Europa League.

ANNONS

I England är Mikel Artetas Arsenal i högsta grad med i fighten om Premier League-titeln, bara en poäng bakom Manchester City i toppen. Skulle de vinna, är det första gången på 19 år Arsenal blir Premier League-mästare.

Jagoba Arrasates Osasuna har aldrig vunnit en stor titel, men för bara andra gången i klubbens historia är laget klara för en Copa del Rey final. Samtidigt har man under stora delar av säsongen varit med i kampen om europaplatserna i ligaspelet.

ANNONS

Imanol Alguacils Real Sociedad kommer inte vinna några titlar i år, men matematiskt är de påväg mot den bästa säsongen i klubbens historia. Säsongen 2002-2003, när man slutade tvåa i LaLiga, är den enda gång som Real Sociedad tagit fler poäng än under den nuvarande. Dessutom ser man ut att ta en Champions League-plats för första gången på tio år.

Förra helgen besegrade Andoni Iraolas Rayo Vallecano ligaledarna Barcelona med 2-1 på Vallecas. Det går att argumentera att Rayo är det laget i LaLiga som har de absolut sämsta förutsättningarna, med en president som verkar göra allt vad han kan för att köra klubben i botten. Trots det har Iraola haft ännu en makalös säsong och hållit Rayo stadigt i mitten av tabell och långt från nedflyttning.

Samtliga av dessa tränare likt Ernesto Valverde (Athletic Club), Julen Lopetegui (Wolves), Unai Emery (Aston Villa), Javi Garcia (Leeds), Imanol Idiakez (Leganés), Joseba Etxeberri (Mirandés), Gaizka Garitano (Eibar) och Eder Sarabia (Andorra), har något gemensamt. De är alla från Baskien.

ANNONS

Baskien står för endast 1,4 procent av Spaniens landyta och 4,6 procent av landets befolkning, men 45 procent av tränarna i landets för stunden elva bästa lag kommer härifrån.

Faktum är att majoriteten av dem inte bara kommer från Baskien utan från samma provins inom Baskien, den minsta provinsen i hela Spanien. Gipuzkoa som står för endast 1,5 procent av landets befolkning. Det är heller inte bara de spanska lagen som bär frukten av provinsens egenskap att producera tränare, utan en femtedel av alla tränare i Premier League kommer inte bara i från Spanien eller Baskien utan från just Gipuzkoa.

ANNONS

Utöver de redan nämnda kan vi även tillägga Josep Guardiolas stora mentor Juanma Lilo, nuvarande tränare för Al Sadd, Beñat Labaien som tränar Tokushima Vortis i Japan, Beñat San José som vunnit högsta ligan i Bolivien med Bolívar och Asier Garitano som på tre säsonger tog Leganés från den spanska tredjedivisionen till LaLiga. Därtill är såväl Real Madrids målvaktstränare Luis Llopis som Manchester Citys målvaktstränare Xabier Mancisidor även de från Baskien och just Gipuzkoa.

Lite i skymundan och utan att de flesta av oss har märkt det så har alltså Baskerna och Gipuzkoanerna erövrat fotbollsvärlden.

Men hur kan det vara så att en så liten plats kan ha en så stor inverkan på världens största sport? Att så många av fotbollsvärldens just nu främsta tränare kommer från ett och samma lilla hörn i norra Spanien?

ANNONS

Olikheterna mellan dem är många, deras vägar till toppen berättar olika historier, deras spelstilar varierar och så även deras påverkan. Med vissa var det tydligt att de skulle bli fotbollstränare för andra otänkbart.

Osasunas Jagoba Arrasate är tekniskt fortfarande tjänstledig från sitt jobb som lärare. Som fotbollsspelare spelade han aldrig på en högre nivå än den spanska tredjedivisionen. Xabi Alonso växte upp med en pappa, Periko, som spelade för såväl Real Sociedad som Barcelona. Under sin egna spelarkarriär fick Alonso sen lära sig av de bästa tränarna i världen, Rafa Benitez, Pep Guardiola, Jose Mourinho och Carlo Ancelotti. Julen Lopeteguis pappa var stenlyftare harrijasotzailea (en traditionell baskisksport) och kunde inte bry sig mindre om fotboll, men själv spelade Julen för FC Barcelona under Johan Cruyff och senare Bobby Robson.

ANNONS

Unai Emery gick från planen direkt till tränarbänken i lilla Lorca i den spanskan tredjedivisionen efter att en knäskada i förtid avslutat hans ganska modesta fotbollskarriär. Mikel Arteta lämnade San Sebastian som 15-åring för FC Barcelona och La Masia innan han byggde sin spelar- och tränarkarriär utanför Spanien. Medan Imanol Alguacil aldrig riktigt lämnade, han tog sig igenom Real Sociedads ungdomslag och upp till A-laget som spelare och gjorde senare samma resa som tränare. Fast Imanol var inte alltid säker på att han ville vara A-lagstränare, efter första gången som han fick agera interimtränare för Real Sociedad var han osäker på om det var något för honom och ville tillbaka till ungdomslagen.

ANNONS

Deras vägar har helt enkelt varit olika, så även deras inspiration och lärdom. Så är det en slump, att de alla råkar komma från samma lilla del av Spanien, kan det ens vara en slump när de är så många från samma lilla område?

Det gemensamma de har är vart det kommer ifrån, och där har vi nog även svaret på vad det är som är grunden till framgången. Samma anledning till att Gipuzkoa, trots sin storlek blivit en av Spaniens främsta provinser när det gäller att få fram elitfotbollsspelare.



När vi i Sverige pratar om Spanien blir det ofta generaliseringar som mañana mañana, att allt går långsamt, och att de flesta hellre tar en siesta än att få arbetet gjort. Lathet är dock inte ett ord som går ihop med Baskien. Utan basker och kanske främst gipuzkoaner har en tradition av att vara ett hårt arbetande folk, där utbildning är viktigt, så även värdegrunder, respekt och sport.

ANNONS

Detta är en plats av djupa traditioner, en kraftfull känsla av självidentitet och stolthet.

De två största klubbarna i Baskien, Athletic Club och Real Sociedad, tar stor stolthet i sin ungdomsutveckling: Lezama och Zubieta är inte bara fotbollsakademier de är grunden till en identitet. När de två klubbarna möttes i Copa del Rey-finalen 2021 hade 25 av 32 spelare spelat på ungdomsnivå för de två klubbarna och båda tränarna var tidigare spelare i respektive klubb.



– Vi skulle kunna ha ett helt samtal om sociologi. Det börjar i vårt sociopolitiska sammanhang, våra värderingar. Det är komplext, immateriellt, men verkligt: kopplat till samhällets, familjens, gruppens inflytande. Det är socioaffektivt, samarbetsvilligt, förklarar Real Sociedads sportchef Roberto Olabe, som även han tidigare varit tränare för klubbens A-lag, i en intervju med World Soccer.

ANNONS

– Fotboll är ett uttryck för livet, för vem du är. Utbildningen av tränare kan vara i stort sett densamma men baskisk fotboll är annorlunda, en manifestation av människor, en kultur, ett sätt att vara, säger Mikel Etxarri till World Soccer. Etxarri som tränade Real Sociedads B-lag i över fyra decennium och bland annat var ansvarig för ett lag som innehöll Unai Emery, Imanol Alguacil, Javi Garcia och Roberto Olabe.

Sevillas tränare Jose Luis Mendilibar som föddes i den baskiska byn Zaldibar som ligger precis på gränsen mellan Biscaya och Gipuzkoa skrev nyligen om hur det var att växa upp i en miljö där man värderade möda och uthållighet. Han skrev att baskiska tränare är “Påträngande, hårt arbetande, lite envisa, direkta och ödmjuka.”