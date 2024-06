Uppgifter: Ten Hags tre krav för att förlänga

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun presenterar tre krav Erik ten Hag har för att förlänga med Manchester United. 1/ Han kommer inte att ta order från nya tekniske direktören Jason Wilcox om hur laget ska spela. 2/ Han kommer inte att tillåta Jadon Sancho tillbaka utan ursäkten han krävt sedan lång tid tillbaka. 3/ Han vill att hjälptränaren Benni McCarthy får ett nytt kontrakt när det nuvarande går ut. Enligt Daily Telegraph väntas Ten Hag skriva på ett tvåårskontrakt och i sin tur acceptera mindre inflytande över värvningar. Så, tydlig tränarmakt i utbyte mot mindre managerroll. Enligt Daily Mail kommer bara 50 miljoner pund att finnas tillgängliga för transfers. Ytterligare pengar tillkommer från spelarförsäljningar.

Daily Mail gör annars som många tidningar stor rubrik på att John Stones är sjuk. Mittbacken hålls isolerad från de andra spelarna och är ett frågetecken inför söndagens match mot Serbien. Det andra stora temat kring landslaget i dag är att förbundets vd Mark Bullingham medger att FA planerar för livet efter Gareth Southgate, men bedyrar att förbundet ännu inte pratat med möjliga ersättare.

The Guardian uppger att Chelsea överväger att byta fot och på allvar erbjuda Conor Gallagher ett nytt kontrakt. Försöken tidigare har varit lama. Mittfältaren har i stället placerats längst fram i skyltfönstret för 50 miljoner pund, med intresserade blickar från Aston Villa och Tottenham.

The Times följer upp det plötsliga beskedet till Ian Maatsens om en plats i Nederländernas trupp när Frenkie de Jong fick kasta in handduken. Inte nog med att Maatsen hastigt fick avbryta sin segelsemester i Grekland, hans föräldrar drogs också in i de ändrade planerna. Mamma Wendy berättar att de fick köra hans fotbollsskor och andra prylar från Vlaardingen i Nederländerna till Dortmund, där han landade för vidare färd till Wolfsburg.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport flyttar sig i ord och bild från guldfesten i friidrotts-VM på hemmaplan till fotbollslandslaget som också ska försöka gräva guld i Tyskland. Sedan ser tidningen det lite som Dagen Z. Zlatan Ibrahimovic kommer att göra en debut. Han ska hålla i sitt första pressmöte som Milanledare. Ibrahimovic kommer att bekräfta Paulo Fonseca som ny tränare, även om det inte var hans val. Men Gazzetta dello Sport påpekar att det är viktigt att Ibrahimovic gör det. ”Att Ibrahimovic presenterar Fonseca skickar ett budskap, och är på sitt vis ett ansvarstagande. Den portugisiska tränaren kommer att uppskatta det, och även för fansen är Ibrahimovics stämpel på verket betydelsefullt”, skriver tidningen. Ibrahimovic kommer också att tala om Milan som projekt och presentera det nya U23-laget. Och så kommer ofrånkomligen frågor om transfermarknaden och förstås hans egen roll. Pressträffen är kl 11.40.

Corriere dello Sport gör liksom andra italienska medier stora rubriker på Thiago Motta som till slut är presenterad som Juventus nya tränare och på Charles De Ketelaere som till slut ser ut att stanna på heltid i Atalanta. Självfallet finns här också nyfikna ögon på Gennaro Gattuso och hans nästa äventyr: Hajduk Split. På morgonen skriver transferjournalisten Nicolò Schira att två utländska klubbar frågat om Jens Cajuste, att det är upp till Napolis tränare Antonio Conte att de närmaste veckorna avgöra hur han vill göra med svensken. Tidigare har Galatasaray uppgetts intresserad.

SPANIEN

AS och Cadena SER har en gemensam intervju med Álvaro Morata. Den berör många delar av karriären och även kritiken. Landslagsanfallaren har fått utstå både hat och hot. Morata: ”För mig vore det enklaste att inte spela i Spanien. För min vardag, för vad jag behöver stå ut med när jag reser ut i landet…det enklaste vore att spela någon annanstans. Många gånger förstår inte mina barn, som är fem år, varför det finns folk som är så arga på deras pappa som spelat i lag som vem som helst skulle vilja göra karriär i”.

Mundo Deportivo drar på att Hansi Flick och Deco är överens om att Ronald Araújo och Frenkie de Jong stannar. Både tränaren och sportchefen ser dem i det nya Barça-projektet. Tidningen noterar också uppgifterna från Jijantes: Newcastle har lagt ett bud på 15+5 miljoner euro för Ferrán Torres.

Sport sätter fokus på en annan spelare som väntas stanna i Barça, João Félix. Men tidningen skriver att Atlético, som fortfarande äger portugisen, vill ha en motprestation. Klubben är ute efter Vitor Roque på lån. 19-åringen har haft ont om speltid i Barça sedan flytten från Brasilien i januari.

La Voz de Galicia håller i en stor artikel fram Williot Swedberg som ”ett belysande exempel på motståndskraft i Celta”. Tidningen påpekar att 20-åringen gått från att ha varit utfryst av Eduardo Coudet, som rekommenderade honom till Celta B, till att vara ett fast inslag i Claudio Giráldez lag. La Voz de Galicia prisar hans envetenhet, och menar att Swedberg nu har en given roll kommande säsong. Snacket om utlåning lär inte återkomma.

Cadena Cope pratar med Nico Williams som ryktats till en lång rad storklubbar. 21-åringen understryker att han trivs i Athletic Club, och för närvarande bara har EM i tankarna. ”Jag har sagt till mina representanter att jag inte vill höra något förrän EM är slut”, säger Williams. Liverpool, Arsenal, Chelsea och framför allt Barcelona har uppgetts intresserade.

FRANKRIKE

L’Equipe har förväntansfyllda rubriken ”Rendez-vous i Berlin den 14 juli”. Finalen i EM spelas på Frankrikes nationaldag, och landslaget är största favorit att ta sig dit. Förbundskapten Didier Deschamps väntas återgå till 4-3-3. Le Parisien hade i veckan en förmodad startelva. ”Mbappé kommer att bli EM:s stjärna”, spår den tidigare nederländska landslagsmannen Boudewijn Zenden, ”Ett nytt äventyr väntar i Real Madrid och han kommer att vara supermotiverad. Övergången kommer ge honom ännu större vingar”. Men en annan fransman är först ut i EM. Clément Turpin dömer Tyskland-Skottland, den förste fransmannen att döma en EM-premiär.

RMC Sport uppmärksammar Lionel Messis intervju i argentinska ESPN. Men radiokanalen fastnar inte så mycket för Lionel Messis citat om att Inter Miami blir hans sista klubb, utan vid hans svar till Kylian Mbappé. Den franske stjärnan sa nyligen att det var ”EM är mer komplicerad än VM”, och pekade på att lagen kan varandra så bra, att taktiken är snarlik. ”Vi lägger alla vikt vid den turnering vi spelar i”, svarar Messi, ”Den (EM) har inte med Argentina, trefaldig världsmästare, Brasilien, femfaldiga världsmästare, eller Uruguay, tvåfaldiga världsmästare. Det är för många världsmästare som står utanför för att säga att den (EM) är svårast. I VM är de bästa med. Alla världsmästare är vanligen med. Det är inte för inte som alla vill bli världsmästare” (se klipp här). Både Emiliano Martínez och Leandro Paredes har också påpekat att det inte finns något svårare än att vinna VM.

Foot Mercato rapporterar att Marseille är på väg att bli av med Vitinha, som varit en misslyckad värvning. Genoa är nära att förlänga lånet, som den här gången kommer att innehålla en bindande köpklausul. L’Equipe bekräftar uppgifterna. Vitinha var ett rekordköp för Marseille i januari 2023 för 32 miljoner euro.

TYSKLAND

Kicker bullar upp för EM-fest under rubriken ”Hier we go”. Först ut är Tyskland mot Skottland på fredag. Här är de förmodade laguppställningarna. I tidningens stora läsaromröstning är Tyskland favorit att vinna EM. 35,8 procent på Julian Nagelsmanns mannar. Frankrike får 19,3 procent, Spanien 12,1 och England 11,4. Kicker har också ett par uppdateringar kring Bayern München. Klubben är redo att sälja två mittbackar i sommar: Matthijs de Ligt och Dayot Upamecano. Vidare skriver tidningen om förhandlingarna om Jonathan Tah. Leverkusen kommer inte acceptera bud på under 30 miljoner euro i fast summa. Med bonusar inräknade vill klubben ha uppemot 40 milj euro. Sedan tidigare uppges FC Bayern överens med mittbacken.

Bild var först ut med att Bayern München är på väg att värva en annan mittback, Hiroki Ito från Stuttgart. Under natten gick transferexperten Fabrizio Romano ännu längre och stämplade övergången som klar, ”Here we go”. Bild berättar på annat håll om en första bengalincident. Några arga serbiska fans kastade in en bengal på landslagets träning när en ung supporter leddes bort av vakter. Landslagens träningar på små arenor är välbesökta, ofta slutsålda. 3 000 såg Österrike i går, 2 500 såg Turkiet, 1 500 såg Nederländerna, men allra störst tycks trycket hittills ha varit kring Cristiano Ronaldos Portugal och Kylian Mbappés Frankrike. 6 000 biljetter till Portugals träningen i lilla Gütersloh sålde slut på en minut. Drygt 50 000 ansökte om biljetter. 4 000 fick biljetter till Frankrikes träning i Paderborn men 100 000 hade ansökt. Kring Serbien rapporterades för övrigt en annan incident under tisdagen. Albaner försökte provocera laget vid ankomsten till hotellet i Augsburg med albansk musik, ramsor och flaggor med den dubbelhövdade örnen.

ÖVRIGT

Sandefjords Bladet (Norge) uppger att Sandefjord avslått ett bud från Heerenveen på Danilo Al-Saed. 25-åringen lämnade Sandviken för Sandefjord 2023. Al-Saed, bland annat känd för en episk tröjdragning (se klipp här), har valt landslagsfotboll för Irak.

Protathlima (Cypern) konstaterar att det nu finns en bekräftelse på att Muamer Tankovic stannar i Paphos. Klubben har meddelat det officiellt. Enligt Aftonbladet i tisdags gäller 29-åringens nya kontrakt till 2026.