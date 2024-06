Bologna i samtal om Holm - ny klubb intresserad

Headlines Blogg

ITALIEN

La Repubblica adderade i helgen ytterligare en klubb i jakten på Emil Holm. Genoa är intresserad. Samtidigt menar La Nazione att Bologna är i pole position, och Gazzetta dello Sport påpekar i dag att nya tränaren Vincenzo Italiano har svensken som förstaval. Men Bologna vill förhandla ner Spezias krav på elva miljoner euro. Klubben vill enligt La Nazione använda spelare i utbyte. Det talas om Antonio Raimondo, 20-årig anfallare. Tidigare har också Juventus, Inter, Milan, Torino och Lazio uppgetts intresserade av Holm, medan Atalanta valde att inte utnyttja sin köpoption. Bergamoklubben uppges i stället försöka värva Yukinari Sugawara i AZ.

La Gazzetta dello Sport går som resten av Italien i Barella-feber. Men här finns också plats för en ”Kvara-chock”. Chvitja Kvaratskhelias pappa och hans agent gick i helgen ut med att 23-åringen vill lämna Napoli. Sent i går kväll svarade Napoli ilsket, ”Det är inte agenterna eller pappan som bestämmer framtiden för en spelare som har kontrakt med Napoli, det är fotbollsklubben Napoli!!! Punkt slut”. Tidningen ger vidare gott om plats till vad som kan bli en spektakulär parvärvning till Juventus. Douglas Luiz är som bekant nära att lämna Aston Villa för en flytt till Turin, men det är också en annan Aston Villa-spelare: hans flickvän Alisha Lehmann. Det finns också ett mervärde i den schweiziska anfallaren som har 11 miljoner följare på TikTok och nästan 17 miljoner på Instagram – fler än landsmannen Roger Federer, påpekar GdS.

Corriere dello Sport ser det som att vägen öppnar sig för Juventus i jakten på Joshua Zirkzee. Den nederländske anfallaren har länge uppgetts nära Milan. Inte längre, enligt CdS. Dels har nya tränare Paulo Fonseca bett Zlatan Ibrahimovic om en annan anfallstyp, dels vägrar Zirkzees agent Kia Joorabchian sänka sitt arvode. Joorabchian vill ha 15 milj euro. CdS understryker att Juves nya tränare Thiago Motta vill återförenas med Zirkzee, vars utköpsklausul i Bologna är 40 milj euro.

Corriere della Sera skriver, enligt LazioNews24, att även Lazio är intresserad av Anel Ahmedhodzic. Tidigare har Atalanta uppgetts ute efter den 25-årige backen, som väntas lämna nedflyttade Sheffield United. Evelyn Ijeh gjorde ytterligare ett mål för Milan i Mexico (5-2 mot Tuzas). Det blev sammanlagt fyra mål på två matcher.

Tuttonapoli hör omilda ord från Diego Armando Maradona Jr om Jens Cajuste. Neapelprofilen med den kända pappan, efterlyser mer utrymme för egna talanger. ”Ärligt talat, jag ser hellre spelare från vårt ungdomslag spela än Jens Cajuste”, säger han Diego Armando Maradona Jr till Pianeta Serie A.

ENGLAND

Daily Express uttrycker det som ”So far, so Jude”. England imponerade inte men vann, och segerfixaren hette Jude Bellingham (1-0 mot Serbien). Ändå tar även stora morgontidningar med spelarbetygen så det står härliga till. The Times ger både Bellingham och Declan Rice 9 av 10 i betyg. The Guardian har fyra engelska spelare som får 8; Bellingham, Rice, John Stones och Marc Guéhi. Trots stämpeln som högriskmatch, och uppemot 50 000 engelska och serbiska fans rapporterades endast en incident. Störst problem var i stället transportsystemet som inte klarade av mängden supportrar.

Daily Telegraph, liksom andra engelska tidningar, uppfattar att Erik ten Hag rynkar på näsan åt Gareth Southgates försiktiga taktik. ”Det är förbundskaptenens vision”, sa Ten Hag om Englands mindre sprudlande andra halvlek i NOS, ”England tar en 1-0-ledning, sedan satsar han (Southgate) på att göra laget kompakt och förlita sig på ögonblick under resterande del av matchen”. Den engelska pressen tycks dock ha hört fel när de citerar Ten Hag om annat. “Manchester United berättade för mig att de pratade med Tuchel, men de kom så småningom till slutsatsen att de redan har den bästa tränaren”, citerar tidningarna, men tyska Sport1 påpekar att Ten Hag aldrig nämner Tuchel vid namn, vilket inte heller verkar vara fallet i NOS utskrift.

The Sun berättar om en jättebonus för landslagsspelarna vid EM-guld, men har även en del transferuppdateringar. Tidningen plockar upp uppgifterna från turkiska Fotomaç om Fenerbahçes intresse för Victor Nilsson Lindelöf. Den turkiska klubben sägs beredd att erbjuda åtta miljoner euro. The Sun plockar fram citat från en Aftonbladet-artikel från 2019 där Lindelöf säger att han saknar José Mourinho. Vidare skriver tidningen att Chelsea vill locka Crystal Palace att sälja Michael Olise genom att erbjuda Trevoh Chalobah och Noni Madueke som del i en affär. The Sun berättar också om en jättebonus för landslagsspelarna om det blir EM-guld.

SPANIEN

Marca och AS har för dagen inte spansk feber utan Kylian Mbappé-feber. Den nya Real Madrid-stjärnan gör entré i EM, men tidningarna uppmärksammar också med stora bokstäver att fransmannen tar ställning mot extremhögern. Från transfermarknaden rapporterar Marca att Atlético är ute efter backen Dávid Hancko i Feyenoord. Den 26-årige slovaken spelar EM mot Belgien i kväll. Feyenoord uppges begära 35-40 milj euro. Tidningarna noterar också att Oviedo vann första playoffinalen till La Liga (1-0 mot Espanyol). Under söndagen kom också uppgifter om att La Liga inför samma regel som i EM om att bara lagkaptener får prata med domare.

Sport har fullt fokus på affärer mellan Barcelona och Porto. Förhandlingar pågår om en försäljning av Mika Faye till den portugisiska klubben för 15 miljoner euro med en återköpsklausul. Dessutom är Vitor Roque på väg till Porto på lån en säsong. Den goda relationen mellan Barças sportchef Deco och Portos nya president André Villas-Boas anses ligga bakom. Enligt Relevo är Porto också en av klubbarna som är ute efter Sergi Roberto, samtidigt som O Jogo menar att Barça vill ha Pepê från Porto. Vidare skriver Sport om att Hansi Flick bett om ytterbackar. Barça visar nu intresse för vänsterbacken Esquerdinha i Fluminense. Även Premier League-klubbar har visat intresse för 18-åringen som en utköpsklausul på 70 miljoner euro.

Mundo Deportivo har fokus på Barças unga spanska landslagsspelare som sken i premiären, Lamine Yamal och Pedri. Men gott om utrymme ges också Barças damer som förstås avslutade säsongen med seger i går (3-0 mot Valencia). Säsongens facit: 29-1-0 i matcher och 137-10 i målskillnad. Fridolina Rolfö spelade från start i går.

FRANKRIKE

L’Equipe påminner om att ”Vinna i första omgången”. Tidningen menar att landslaget slåss på två planer – och den mindre viktiga är den mot Österrike i kväll. ”Extremister står vid tröskeln till makten, och vi har chans att påverka det. Jag uppmanar alla att rösta”, sa Mbappé i går. Han körde därmed över förbundets pressmeddelande om att fokus på EM. ”Man måste prioritera. EM är jätteviktigt men vi är i första hand medborgare”, säger Mbappé. Högerextrema kan vinna parlamentsvalet i Frankrike, med slutomgång den 7 juli. ”Jag vill vara stolt att bära landslagets tröja den 7 juli och inte representera ett land som inte står för mina värderingar”, säger Mbappé. L’Equipe uppmärksammar på annat håll den ungerska anfallaren Martin Ádám, Han har blivit något av en supporterfavorit med sin kroppsfigur. Han har svar på tal också. Vad han gjorde förra EM? ”Jag satt hemma och drack öl”, säger Ádám.

RMC Sport sätter tänderna i laget och kommer fram till samma svar som andra franska medier. William Saliba och Adrien Rabiot tar plats i startelvan mot Österrike i kväll, och Kylian Mbappé börjar centralt i anfallet. Det förmodade laget mot Österrike: Mike Maignan – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez – Antoine Griezmann, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram.

TYSKLAND

Bild går till motattack. Engelska Sky Sports-profilen Kaveh Solhekol sågade Gelsenkirchen som stad inför Englands match i går. Det väcker reaktioner i Tyskland. ”Ärligt talat, i ditt England hade Gelsenkirchen varit en pärla bland städer”, skriver en Bild-krönikör – på engelska. Sky Sports-klippet blev viralt på X men har sedan dess plockats ned. Tyskland väntas för övrigt ställa upp med samma startelva mot Ungern på onsdag som i succépremiären mot Skottland. I Bild kan man vidare läsa att Dortmund planerar att förstärka organisationen med en VM-spelare. Klubben vill ha in Brightonspelaren Pascal Gross, 33, i tränarstaben. Bild rapporterade under söndagen om fyra klubbar som är ute efter Stuttgarts anfallare Serhou Guirassy: Arsenal, Chelsea, Milan och Dortmund.

Sky Sport skriver att de tyska landslagströjorna är en succé på försäljningsmarknaden, särskilt den rosa bortatröjan. Ingen annan tysk bortatröja har sålt så bra som den förut. Den var slutsåld online under gårdagen och bara udda storlekar fanns kvar av hemmatröjan. Mest eftertraktad är Kroos och nummer 8. Närmast efter följer Thomas Müller, Florian Wirtz och Jamal Musiala. Sky Sport berättade under söndagen att Manchester United är på väg att göra en framstöt för att värva Matthijs de Ligt.

ÖVRIGT

Weszlo (Polen) uppger att Gustav Berggren lämnat in en transferbegäran i Raków Czestochowa. Svensken röstades nyligen fram till säsongens MVP av klubbens fans, men tränare Marek Papszun är ”milt uttryckt inte Berggrens största fan”, som Weszlo skriver. Amerikanska uppgifter gör gällande att förhandlingarna med New York Red Bulls är långt gångna, och det är ”god chans” att den 26-årige mittfältaren accepterar budet.

AMNY (USA) hör New York Red Bulls tränare Sandro Schwarz berätta att Emil Forsberg kom hem med en fotskada efter landslagsspelet. Han missade helgens match och kan missa ett par till. Joakim Nilsson drabbades av en hamstring och fick utgå för i St Louis City (2-0 till Dallas).

Ekstra Bladet (Danmark) får rysningar från VM. ”Qatarstrofen fortsätter”, är en rubrik efter den snopna premiären (1-1 mot Slovenien). Sportettan kör på ”Å nej, inte igen”. Förbundskapten Kasper Hjulmand får kritik för passivitet i andra halvlek. BT:s krönikör Lasse Vøge skriver att andra halvlek var som att se ”en bilolycka i slowmotion”.

Sportski zurnal (Serbien) hör Dusan Tadic beklaga sig över att bara ha fått hoppa in en halvtimme i gårdagens förlustmatch (1-0 till England). ”Jag är ledare, lagkapten och jag tycker jag är bäst i laget. Självklart tycker jag att jag skulle startat, men jag respekterar tränarens beslut”, säger Tadic till RTS. Förbundskapten Dragan Stojkovic kommenterar Tadics missnöje: ”Det är inte bra om han säger så, mitt beslut var av taktiska skäl”.