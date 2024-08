Derbys tränare: "Har Widell Zetterström varit i England?"

Headlines Blogg

Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna

ENGLAND

BBC Sport pratar med Derbys tränare Paul Warne som är kryptisk kring Jacob Widell Zetterström. ”Jag önskar vi kunde värva honom för hans namn är fantastiskt”, säger Warne om Djurgårdens målvakt, och fortsätter, ”Nej, ingenting är närmare, tyvärr, det är en position vi fortfarande behöver förstärka”. Men Widell Zetterströms uppmärksammade resa till England då? ”Har han varit i England? Så typiskt, jag tappar spelare hela tiden, om han varit någon annanstans som jag inte känner till är det en besvikelse. Hoppas han haft en bra semester och att vädret varit bra, det är positivt för vem som än värvar honom”, svarar Warne (hela intervjun här).

Annons

Daily Mirror är ett utmärkt exempel på att Manchester United är nästan det enda i rubrikerna bakom OS. Alla skador är en orsak. Spelarförsäljningarna är en annan. Fulham har lagt ett nytt bud på Scott McTominay. Daily Telegraph påpekar att Galatasaray och Fenerbahçe också är sugna, medan transferjournalisten Duncan Castles nämner Tottenham. United kan också vara på väg att sälja Aaron Wan-Bissaka till West Ham. Högerbacken är överens med West Ham, men det är inte United ännu.

Chronicle slår tillbaka mot rykten kring Alexander Isak. Spekulationerna fick ny näring efter uppgifter om att svensken i juni erbjöds till Liverpool, då Newcastles situation med det ekonomiska regelverket var mer akut. Eddie Howe har enligt Chronicle blivit försäkrad av klubbledningen om att Isak stannar. Planen är att skriva nytt kontrakt med anfallaren och bygga laget runt honom. Även Arsenal och Chelsea har i omgångar ryktats intresserade av Isak. Newcastle är för övrigt på väg att köpa mer backup till anfallet, dansken William Osula från Sheffield United.

Annons

The Spurs News lyfter en av de hetaste snackisarna kring Tottenham: Dejan Kulusevski som falsk nia. Han ses som bättre centralt än på kanten. Under försäsongen har svensken imponerat i rollen, senast mot K-League XI. ”Inför den här säsongen har jag spelat centralt på träning och i början av matcher, men jag vet att jag emellanåt får spela i andra roller”, sa Kulusevski till Football London på frågor om positionen häromdagen. Mer svenskt: Oscar Wallin är klar för League 1-klubben Peterborough.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport nämner bland de många puttrande transferuppgifterna även en ny: Juventus ser Armando Broja som en möjlig backup till Dusan Vlahovic. Chelsea vill sälja anfallaren men Juve överväger ett försök att låna albanen. I en notis om Parma kan man läsa att intresset för Pontus Almqvist fortfarande är aktivt. I gårdagens Headlines togs GdS intervju med Rafael Leão upp. Kring portugisens höga tankar om Zlatan Ibrahimovic glömdes en detalj bort att nämnas. Leão har skaffat en ny tatuering. ”En på ryggen: ’Only God can judge me’. Det är samma som Ibra har”, säger han.

Annons

Corriere dello Sport ger liksom Gazzetta dello Sport, en möjlig Juventus Juventusvärvning uppmärksamhet,. Här är det främst Nicolás González. Fiorentinayttern ses som ersättare till Federico Chiesa, när denne är såld. Tidningen lyfter också att Romelu Lukaku bara vill Napoli. Det ligger i linje med Il Mattinos uppgifter i går om att han nobbat Aston Villa. Chelsea ska ha varit överens med Villa, men Lukaku har vill inte dit, han har bara ögon för Napoli. Bolognafans har fått ett positivt besked. Jesper Karlsson är redan tillbaka i lagträning. CdS hade befarat att svensken skulle vara borta flera veckor sedan han i helgen stukat foten rejält. Tidningen noterar att fansen på plats visade Karlsson extra mycket kärlek. Trots en dyster första säsong har fansen tagit sin nummer 10 till sina hjärtan, påpekar CdS.

Annons

Il Quotidiano del Molise berättar att lokala Serie C-laget får förstärkning av Johan Guadagno. Den svenske målvakten lånas än en gång ut från Pisa. 21-åringen är fostrad i BP men lämnade 2019 för Manchester United.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo fortsätter i skuggan av OS att surra kring Dani Olmo. MD skriver att Barcelona försöker få klart övergången inom en vecka. Sport skriver att Barça är övertygade om att övergången blir av, även om det skulle ta längre tid. Förhandlingarna fortsätter mellan Barça och RB Leipzig. Olmo är redan överens med sin – förmodade – nya klubb.

Marca och AS hittar förstås plats för några Madrid-artiklar. Marca ger ett uppslag till Arda Güler. Lagkamraterna i Real Madrid uppges imponerad av hans utveckling och ändrade attityd. Carlo Ancelotti berömmer turken, som nu på allvar slåss om en plats i startelvan. AS följer upp Atléticos försök att få in Conor Gallagher. Överenskommelsen med Chelsea är på plats och ett svar från mittfältaren om han vill flytta den spanska klubben väntas senast tisdag i nästa vecka, men kan komma snart.

Annons

Diario de Sevilla har fler detaljer från den förestående övergången för Ludwig Augustinsson från Sevilla till Anderlecht. Tidningen påpekar att övergången är utan kostnad, bara prestationsbaserade bonusar. I gengäld avsäger sig Augustinsson nästa hela sin återstående lön. Svensken hade kontrakt till 2025. Enligt uppgifter från en initierad Sevillaskribent får Augustinsson en miljon euro i sign-on-bonus från Anderlecht men också lägre lön.

FRANKRIKE

L’Equipe noterar bortanför OS att Bordeaux nu officiellt flyttats ned till National 2, motsvarande division fyra. Ethan Mbappé, Kylians lillebror, har hållit sin första presskonferens sedan flytten från PSG till Lille. ”Jag behöver skapa min egen historia. I PSG hade jag stannat i min brors skugga”, säger Ethan, och pratade om namnets tyngd: ”Folk kommer att kritiserar en och förvänta sig att man är som sin bror, när så inte är fallet. Det är ett komplicerat namn att bära men jag tycker jag gör det alldeles utmärkt”.

Annons

RMC Sport, och flera andra franska medier, oroar sig för bråk efter uppgifter från Argentina. Inför kvällens redan heta kvartsfinal Frankrike-Argentina flygs barras bravas, ultras, från flera storklubbar in. Enligt Semenario de Junín har det argentinska förbundet ordnat med ett flygplan. Franska medier påpekar att barras bravas har rykte om sig att vara våldsamma. Spänningarna mellan Argentina och Frankrike fick nytt bränsle efter efter Argentinas Copa América-triumfen då rasistiska sånger sjöngs om franska spelare. L’Equipe har uppmärksammat att argentinska deltagare, inte bara i fotboll, buats under OS. Kvällens match spelas i Bordeaux.

La Provence adderar fler alternativa övergångsssummor för Derek Cornelius, som lämnar Malmö FF för Olympique de Marseille. Transferspecialisten Fabrizio Romano anger 4,3 milj euro, L’Equipe uppskattar summan till fyra milj euro (inkl bonusar) medan La Provence skriver ner övergången till 3,8 milj euro. Hur som helst väntas den kanadensiske backen till Marseille i dag för att slutföra övergången. Dessutom närmar sig den storsatsande klubben en värvning av Eddie Nketiah. OM är redan överens med anfallaren. Förhandlingarna med Arsenal pågår.

Annons

TYSKLAND

Sky Sport rapporterar att Jonah Kusi-Asare närmar sig comeback i Bayern München. Om rehaben går som den ska är 17-åringen tillbaka i lagträning om tre veckor. Till att börja med i U19- och U23-laget. Kusi-Asare hoppas enligt Sky Sport väcka a-lagstränaren Vincent Kompanys intresse den här säsongen. Anfallaren opererade foten i april. Manchester United kan fortfarande dubbelvärva från Bayern. Matthijs de Ligt återvänder till träning med den tyska klubben men har en personlig överenskommelse med United. Klubbarna är i kontakt men det finns inget avtal ännu. Noussair Mazraoui väntas bli klar för United så fort Aaron Wan-Bissakas övergång till West Ham är klar.

Ruhr Nachrichten menar att Dortmund hamnat i ett dilemma med Niclas Füllkrug. Vågar klubben sälja Niclas Füllkrug bara två veckor innan ligastarten? Samtal fortsatte med West Ham under torsdagen. Enligt Sky kan Dortmund tänka sig att sälja om ett bud når 30 miljoner euro. West Ham erbjuder 25 milj euro inklusive bonusar, men vill inte gå högre. Londonklubben erbjuder Füllkrug ett treårskontrakt med tredubblad lön.

Annons

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) öser lovord över Alexander Jeremejeff efter Panathinaikos avancemang i Europa League-kvalet (4-1 mot Botev Plovdiv). Liksom i första matchen gjorde den 30-årige anfallaren mål. ”Han spelade en nyckelroll i lagets triumf, han har haft en häpnadsväckande start på året”, skriver SDNA. Härnäst väntar Ajax i EL-kvalet.

Asharq Al-Awsat (Saudiarabien) berättar att isländska landslagsveteranen Sara Björk Gunnarsdóttir skrivit på för Al-Qadsiah FC. Den 33-årige mittfältaren spelade senast för Juventus, och mellan 2011 och 206 för FC Rosengård.