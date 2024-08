Amorim avvisande till gruff: ”Gyökeres pratar svenska med sig själv”

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Record (Portugal) förmedlar budskapet att ”Amorim försvarar de sina” efter Supecupdebaclet mot Porto i helgen. Sportingtränaren dementera också uppgifter om ett utbrott från Viktor Gyökeres. Just Record uppgav att anfallaren skrek på svenska mot lagkamrater och att Amorim tvingades lugna ned honom. ”Inget hände. Viktor munhöggs inte med lagkamrater. När han missar mål börjar han snacka på svenska med sig själv, och det är vad som hände. Jag behövde inte ingripa på något särskilt vis”, säger Amorim. I kväll är det ligapremiär mot Rio Ave. På portugisiska förstasidor finns förstås också Pepes avslut på spelarkarriären.

Western Mail (Wales) får en bekräftelse från Swanseas tränare Luke Williamson på intresse för Noel Milleskog. ”Det finns inte mycket jag kan säga. Han (Milleskog, Headlines anm) är en spelare vi tittat på eftersom rekryteringsteamet tipsade oss om honom. Det är en mycket talangfull spelare, men det finns inget mer att säga om det nu”, säger Williamson. UNT var först ut med intresse från Swansea, Go Ahead Eagles och KV Kortrijk, FotbollDirekt om ett förestående bud från Swansea.

ENGLAND

Daily Mail noterar att klubblegendaren Paul Scholes inte delar samma entusiasm som många Manchester United-fans inför den nya säsongen. ”Jag har svårt att bli exalterad”, lyder Scholes krassa omdöme. Den inleds i morgon med Community Shield, ett derby mot City. Tränare Erik ten Hag har backbekymmer inför matchen. Han berättade under torsdagen att Victor Nilsson Lindelöf är ett frågetecken, liksom Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka och Luke Shaw. Nyförvärvet Lenny Yoro är borta flera månader och Lisandro Martínez just tillbaka i träning (ledig efter Copa América).

Nottingham Post myser över ”matchens mål” som inhopparen Anthony Elanga gjorde när Nottingham vann (4-3 mot Olympiakos). Ett läckert solomål (se målet här).

The Athletic uppger att USA:s fotbollsförbund har Mauricio Pochettino som en favoritkandidat som ny förbundskapten efter sparkade Gregg Berhalter. Argentinaren har tidigare pekats ut som en kandidat att ersätta Gareth Southgate i England.

The Times följer upp historien om att Mikel Arteta anlitade ficktjuvar till lagmiddagen. Tidningen uppmärksammar att Arsenaltränaren tidigare också använt olivträd, en hund samt träning till motståndares klubbsånger – för att väcka spelarnas känslor och hålla dem alerta.

Talk Sport hävdar att Tottenhams intresse för Ivan Toney tar fast former. Transferjournalisten Ben Jacobs instämmer. Brentford uppges beredd att gå ner till 50 miljoner pund för att släppa anfallaren. Toney ses av Tottenham som alternativ till Dominic Solanke. Enligt Talk Sport har Bournemouthanfallaren en utköpsklausul på 65 miljoner pund. Mer från transfermarknaden: West Ham-backen Kurt Zouma uppges nära en flytt till Förenade Arabemiraten – Kattar var aldrig ett alternativ. Chelsea värvar Mike Penders – och har nu hela åtta målvakter. Flera lär lånas ut. Penders stannar i Genk en säsong.

The Independent uppger att Real Madrid och PSG är ute efter Chelseas stortalang Josh Acheampong. Tidningen menar att Londonklubben kan tvingas lyssna på bud på 18-åringen. Truppen är alldeles för stor och Chelsea behöver sälja för att hålla sig inom de ekonomiska regelverket (PSR). Real Madrid och PSG tror på en prislapp på 15 miljoner euro.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport beskriver ett ”Koopmeiner-kaos” efter Gian Pero Gasperin bekräftelse på att Juventus rycker i Teun Koopmeiners som inte vill spela mer för Atalanta. Han har ett läkarintyg på stress. Samtidigt ses en övergång som komplicerad. Juventus vill inte betala mer än 50 miljoner euro. Atalanta vill inte lyssna på bud under 60 milj euro. Framtiden är oklar. Kring Milan uppmärksammar GdS att klubben nu är nära att köpa Emerson Royal för 15 miljoner euro, att Álvaro Morata anländer i dag och att Milan Pavlovic presenterades i går. ”Jag är 200 procent säker att han kommer att bli en supporterfavorit, han är en spelare som går in i varje duell med hjärtat”, sa Zlatan Ibrahimovic. ”Jag är här för att ge 200 procent”, instämmer Pavlovic, och påpekar att Ibra övertygade honom att komma. Maximilian Ibrahimovic var också i farten i går. Han startade tillsammans med Fredrik Nissen för Milans primaveralag i Memorial Mamma e Papà Cairo-cupen. Men det var en annan svensk som stal strålkastarljuset: Alieu Eybi Njie i Torino. Han svarade för ett hattrick på sex minuter (se höjdpunkter här). 19-åringen får rubrik som ”Super Njie” och Torinos president Urban Cairo, beskriver honom som ”spektakulär” av Torinos president Urban Cario, vars föräldrar namngett cupen, beskriver Njie som ”spektakulär”. Finalen i morgon blir ett derby mot Juventus. Transferjournalisten Nicolò Schira skriver att Serie C-klubben Perugia lånar Peter Amoran från Parma. Den 20-årige backen kom till Parma från Östersund 2020.

Corriere dello Sport menar att det kan bli ”Lukaku med Osimhen” i Napoli. Jo, i pipeline finns fortfarande en försäljning av nigerianen. Men det kan ta tid. Däremot vill Napoli ha in Romelu Lukaku så snart som möjligt, helst innan ligastarten mot Hellas Verona den 18 augusti. Chelsea vill ha 40 miljoner euro för Lukaku, Napoli vill betala 25 milj euro plus bonusar. Osimhen hoppas fortfarande på PSG, Saudiarabien är ett alternativ. Napoli tycks i alla fall ha fått sålt Jens Cajuste till Brentford. Fiorentina rör på sig på mercaton. David De Gea är på väg in och L’Equipe berättar att klubben också är överens med Reims om en värvning Amir Richards, marockanska landslagsmittfältare, för tio miljoner euro.

SPANIEN

Marca och AS solar sig i glansen av OS-medaljer, och ser fram emot två i fotboll i dag. Damernas spelar bronsmatch och herrarna spelar guldmatch. Segerreceptet? ”Att vara det man inte lyckats vara hittills”, menar Cadena SER. Real Madrids Rodrygo har pekats ut som en möjlig ersättare till Julián Álvarez i Manchester City, men enligt AS är brasilianaren inte intresserad. Álvarez är som bekant Atléticos stora värvning. Transferspecialisten Fabrizio Romano skriver att anfallaren väntas till Madrid på söndag, med läkarundersökning och kontraktsunderskrift på måndag.

Relevo har spelet bakom kulisserna kring Atléticos andra stora värvning, Conor Gallagher. Klubben förhandlade samtidigt med Valencia om Javi Guerra. ”De sa till oss att de försökte avblåsa övergången för Gallagher från Chelsea. Det var första gången vi och Javi Guerra hörde talas om det, att affärerna hängde ihop, och vi lämnade det hela…vi hade haft kontinuerlig kontakt och vid inget tillfälle hade de nämnt det”, säger Valencias sportchef Miguel Angel Corona. Gallageher är på plats i Madrid för att skriva på för Atlético i dag.

Mundo Deportivo har en annan spelare som väntas skriva på i dag: Dani Olmo. Barcelonas avtal med RB Leipzig är klart sedan tidigare. Det är osäkert när han presenteras. Eventuellt blir det i samband med den årliga Joan Gamper-matchen på måndag.

FRANKRIKE

L’Equipe fokuserar på Frankrikes guldjakt i OS. Ett av dem är herrarnas fotboll. Tidningen understryker att Spanien är favorit i kväll men att Thierry Henrys mannar kan bäras fram av publiken. Från transfermarknaden skriver L’Equipe att Strasbourg överväger ett lån av Djordje Petrovic från Chelsea. Båda klubbarna ingår i BlueCo. Petrovic var förstemålvakt i Chelsea förra säsongen men är nu utkonkurrerad. Även Fiorentina har visat intresse för honom, skriver BBC Sport. L’Equipe instämmer också i uppgifterna om att West Ham är nära att kapa Juventus värvning av Jean-Clair Todibo. Enligt transferexperten Fabrizio Romano i natt är Londonklubben övertygad om att lyckas, och enligt RMC Sport har Todibo, som var överens med Juve, beslutat sig för West Ham. Klubben är sedan tidigare redan överens med Nice.

RMC Sport fokuserar annars på storsatsande Marseilles anfallsjakt. Ett nytt bud på Elye Wahi har nobbats av Lens, men spåret till Eddie Nketiah öppnar sig igen. Förhandlingar pågår och Arsenal uppges ha sänkt prislappen till 25 miljoner euro. Och OM värvar målvakter: I går presenterades Jeffrey de Lange från Go Ahead Eagles, i dag väntas Geronimo Rulli bli klar från Ajax.

TYSKLAND

Kicker berättar att Bayern München beslutat sig för att avstå Jonathan Tah. En deadline från Bayer Leverkusen gick ut vid midnatt, men Bayern hade redan fattat sitt beslut att lämna diskussionerna, oavsett om klubben får sålt andra backar.

Sky Sport skriver att Bayern München erbjudit Barcelona Kingsley Coman. Hansi Flick är ett fan av fransmannen sedan tiden i Bayern. På grund av de ekonomiska regelverket kan Barça efter Dani Olmo inte registrera fler spelare för närvarande, inte ens på lån. Det kan förändras om Barça säljer spelare innan fönstret stänger – och om jakten på Nico Williams inte leder någon vart, påpekar Sky.

Bild uppger att Matthijs de Ligt misstänks för en smitningsolycka. En polisundersökning pågår. Backen misstänks ha kört på en bil på en parkering och sedan kört iväg. Enligt Bild har polisen tagit De Ligts bil i förvar för undersökning. På annat håll skriver Bild att Dortmund närmar sig Maximilian Beier. Klubben är överens med anfallaren. Ett första bud till Hoffenheim på cirka 25 miljoner euro väntar inom kort.