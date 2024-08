BBC: Janne Andersson i kamp med Hervé Renard

Headlines Blogg

ENGLAND

BBC Sport klargör genom sin välkända Afrikaskribent Oluwashina Okeleji utförligt läget kring Nigerias förbundskaptenspost. Janne Andersson är inte klar. Hervé Renard är också med i bilden. Det är de två kandidaterna som ringats in. Andersson uppges vara positiv till jobbet. Det enda större hindret är att han av personliga skäl inte kan börja arbeta förrän i mitten av september. Då missar han kvalmatcherna till Afrikanska mästerskapen mot Benin och Rwanda. BBC menar att en lösning skulle kunna vara att Peter Wettergren, tidigare assisterande förbundskapten och nu teknisk direktör på SvFF, tar hand om de två matcherna tillsammans med det nigerianska förbundets tekniske chef Augustine Eguavoen. Även Renard är positiv till förbundskaptensjobbet och pekas ut som ett förstaval, men fransmannens löneanspråk anses skyhöga.

Daily Telegraph tycker att ”Chelsea förödmjukar Sterling”. 29-åringen har petats ur truppen, förvisats till gruppen av spelare som inte får träna med a-laget och dessutom blivit fråntagen sin tröja nummer 7. Den har nyförvärvet Pedro Neto fått. ”De förvisade” är 13 spelare och inkluderar även Ben Chilwell, Romelu Lukaku, Kepa Arrizabalaga och Trevoh Chalobah. Sistnämnde har drabbats av samma tröjöde som Sterling. Hans nummer 14 har João Félix fått. Enligt Daily Mail har Chelsea och Sterling rensat luften och arbetar gemensamt på att hitta en ny klubb. Sterling vill stanna i Premier League, skriver Sky Sport. Enligt TalkSport har Chelsea erbjudit Chilwell till Manchester United.

Manchester Evening News har förstås mer United. Tidningen menar att Ivan Toney kan bli aktuell under de sista dagarna av transferfönstret, om Brentfordanfallaren beslutar sig för att nobba erbjudanden från Saudiarabien. Vidare uppger MEN att United tror att Victor Nilsson Lindelöf blir kvar. Det ligger i linje med Fabrzio Romanos uppgifter häromdagen. Tidningen spekulerar ändå i en möjlig flytt eftersom dörren står öppen, varför inte till Crystal Palace? Klubben är på väg att sälja Marc Guehi till Newcastle. Bara fem miljoner pund skiljer nu klubbarna från en affär, skriver Daily Telegraph, och Joachim Andersen är redan på väg från Palace till Fulham.

Football Transfers hävdar att Liverpool är intresserad av Daniel Svensson i FC Nordsjælland . Klubben påstås har studerat svensken i månader. 22-åringens förmåga att spela på olika positioner (mittfält, vänsterback) tilltalar, och han anses fysisk stark nog att klara Premier League, skriver Football Transfers, som kallar Svensson för en ”Camavinga-klon”.

Wrighty’s House höjer Rosa Kafaji till skyarna efter hennes debut i Arsenals tröja. Supporterprofilen Clive Palmer jämför hennes omedelbara avtryck med när Patrick Vieira debuterade i klubben. ”Hon kom in och förändra hela matchen. Jag har inte sett en liknande debut på åratal”, säger Palmer. ”Hon var så imponerande”, fyller Arsenallegendaren Ian Wright i, ”Jag är så, så exalterad över det här”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport levererar beskedet att ”Lautaro är sugen på Champions League”. På bilden har en tårta adderats. Interstjärnan fyller 27 år i dag. Juventus är också hungriga, men först och främst på Nico González. Juve har erbjudit 32 miljoner euro plus bonusar. Fiorentina vill ha 40 milj euro. Nya möten väntar. De har åtta dagar på sig, påminner GdS. I går blev Pierre Kalulu klar för Juve på lån. Amin Sarr får en liten rubrik i papperstidningen. Avtalet med Hellas Verona är klart. Lån med köoption på fem miljoner euro, meddelar Fabrizio Romano. Verona tar hand om lönen. Romano uppgav under onsdagen även att Demirel Hodzic lämnar Bologna för Milan Futuro. På tal om Bologna är Emil Holm fortfarande inte tillbaka i lagträning efter skada. Han tränade individuellt i går.

Corriere dello Sport drar på samstämmiga uppgifter om Paulo Dybala. Det är ”Dybalout”. Den 30-årige argentinaren har tackat ja till ett furstligt erbjudande från Al-Qadsiah. Kontraktet är värt cirka 75 miljoner euro totalt över tre år. Allt som nu återstår är förhandlingar mellan den saudiska klubben och Roma om en mindre övergångssumma. De väntas inte bli några problem. Enligt franska Foot Mercato är en överenskommelse nära mellan tre och fyra miljoner euro. David Neres blev i går klar för Napoli som inom kort hoppas ha klart även med Billy Gilmour och Romelu Lukakt. Ett avgörande möte med Chelsea om Lukaku väntar i dag. Enligt Corriere dello Sport kommer sportchefen Giovanni Manna att ta upp Victor Osimhen igen. Lån har tidigare diskuterats men nu är det åter Lukaku plus pengar mot Lukaku som gäller. Sky Sports har uppgett att Londonklubbens intresse för Osimhen kvarstår. Intresset från nigerianen har däremot hittills inte varit ömsesidigt.

SPANIEN

Marca och AS sätter allt ljus på Atlético de Madrid. Under pompa och ståt presenterades under onsdagskvällen alla nyförvärven till herr- och damlag inför 30 000 åskådare. Fyra sticker ut på tidningarnas förstasidor: Julián Álvarez, Robin Le Normand, Alexander Sørloth och det allra senaste inköpet, Conor Gallagher (se engelsmannens presentation här). Ingen kommer sakna João Félix som till slut lämnat klubben.

Cadena Cope pekar på fortsatta ekonomiska bekymmer för Barcelona. Det räcker inte med att Ilkay Gündogans tunga lönepost försvinner. Klubben kan ändå inte registrera Dani Olmo. Barça överskrider fortfarande La Ligas ekonomiska begränsningar. Därför behöver klubben antingen sälja ytterligare spelare eller få klart ett nytt kontrakt som det med Nike. Barça vill förhandla upp det nuvarande kontraktet med Nike från 60 milj euro till 100 milj euro om året.

Mundo Deportivo och Sport har olika transferaktiviteter på förstasidorna. MD basunerar ut ”Gündogan till City – Vitor Roque till Real Betis”. Det är två spelare på väg bort. Sport har i stället ”Chiesa allt närmare”. Italienaren har sagt ja till Barcelona. Nu måste klubben komma överens med Juventus och skapa utrymme i lönebudgeten. Samtidigt påpekar tidningen att Barça ännu inte tagit något definitivt beslut om att värva Chiesa. Barça drömmar om tyngre namn. Rafael Leão är ett. Jadon Sancho är ett annat. Men till och med Sport begriper att det inte är rimligt ekonomiskt.

FRANKRIKE

L’Equipe bekräftade under natten Fabrzio Romanos uppgifter om att Sebastian Nanasi flyttar till Strasbourg. Enligt tidningen skriver Malmö FF-mittfältaren på ett femårskontrakt. Övergångssumman är elva miljoner euro. Strasbourg ägs liksom Chelsea av BlueCo, och satsar liksom Londonklubben ungt. I går blev Sékou Mara, 22, klar från Southampton för tolv miljoner euro , Mamadou Sarr, 18, från Lyon är på plats för att skriva på för elva milj euro. Han blir enligt L’Alsace klubbens tionde nyförvärv i sommar – och Nanasi i så fall det elfte. Svensken väntas till Strasbourg i dag. I klubben finns redan målvakten Karl-Johan Johnsson, den enda kvarvarande position Strasbourg fortfarande överväger att förstärka innan fönstret stänger, enligt L’Equipe . Temat i dagens papperstidning är just transfermarknaden sista skälvande dagar under rubriken ”Nerverna på helspänn”. Bland notiserna: Lyon är överens om att sälja Rayan Cherki till Fulham för 15+5 miljoner euro. Ett problem: Cherki vill inte flytta till Londonklubben.

Le Parisien uppger att PSG väntas förlänga kontraktet med Luis Enrique under säsongen. PSG är nöjda med tränaren, som är nöjd med klubben. Det nuvarande kontraket sträcker sig till 2025. Enligt tidningen är PSG och Manchester United nu nära en överenskommelse om Manuel Ugarte. Den engelska klubben köper mittfältaren, inget lån med köpoption, för cirka 60 miljoner euro.

TYSKLAND

Bild låter Manuel Neuers farväl till landslaget tränga sig in på nyhetsettan. Det följs upp av en lång rad artiklar och hyllningar. På kort tid har Toni Kroos, Thomas Müller, lkay Gündogan, Thomas Müller och Neuer tackat för sig, en era inom tysk fotboll. Enligt Bild och Sky Sport är det redan klart att Marc-André ter Stegen tar över målvaktshandskarna som landslaget nya nummer 1.

Kicker har främst fokus på starten av Bundesliga men har som vanligt även plats för Zweite Bundesliga. I en notis kan man läsa om Darmstadts nyförvärv Isac Lidberg. Han presenterades sig med en assist i första matchen. I går presenterade han sig för pressen. Anfallaren berättar att kompisen Thomas Isherwood sålde in klubben till honom, och så hyllar Lidberg en annan kompis, Viktor Gyökeres. ”Ibland ser det ut som han spelar mot barn, när det i själva verket är duktiga backar”, säger Lidberg, ”Jag försöker se på vad han gör och lära mig från det”.

Sky Sport skriver att Mallorca är närmast att värva Mats Hummels. Även Brighton och Real Sociedad är intresserade av den 35-årige backen, som lämnade Dortmund i somras. På tal om Dortmund, så menar Bild att klubben hotas av en ”Moukoko-katastrof”. Real Betis är den senaste klubben att dra sig ur jakten på anfallaren efter att det senaste budet nobbats. Youssoufa Moukoko vill bort, Dortmund vill sälja men fönstret stänger snart.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) har på nytt Deniz Gül på förstasidan. I dag under rubriken ”Porto insistera på svensken Gül”. Intresset kvarstår med andra ord, även om Hammarby i går förmedlade besked till Fotbollskanalen om nobbade bud för Gül, Jusef Erabi och Bazoumana Touré. A Bola understryker åter att de 5,3 miljoner euro det talats om är vad Hammarby begärde. Det är inte vad Porto erbjudit, insisterar källor inom klubben för tidningen. O Jogo påpekar att Transfermarkt bara värderar Gül till två milj euro. A Bola skriver att dialog inte skett genom mellanhänder utan direkt mellan klubbarna.

One (Israel) skriver att Daniel Sundgren nu tagit farväl av lagkompisarna i Maccabi Haifa. Han gör det av ”familje- och personliga skäl”. Sport5 påpekar på nytt att det är säkerhetsläget i Israel som bekymrar. Redan tidigare i somras gjorde israeliska uppgifter klart att Maccabi Haifa inte tänkte stå i vägen om 33-åringen vill lämna klubben. Ny klubb är ännu inte klar.

1908.nl (Nederländerna), initierad Feyenoordsajt, var först att rapportera att Lech Poznan är nära att värva Patrik Wålemark. Expressen bekräftade under onsdagskvällen liknande uppgifter. Lån eller köp? Fortfarande oklart. 22-åringen har haft en tuff tid i Feyenoord och var förra säsongen utlånad till Heerenveen. I Lech Poznan finns redan svenskarna Mikael Ishak, Filip Dagerstål, Elias Andersson och Alex Douglas.