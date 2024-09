Uppgifter: Bjöd 675 miljoner för Elanga

Headlines Blogg

ENGLAND

Sky Sports följer upp Newcastles Deadline Day-jakt på Anthony Elanga. Det kom inte bara ett bud på 35 miljoner pund. Det följdes av ännu ett bud på hela 50 milj pund, motsvarande 675 milj kr. Men även detta nobbades av Nottingham. The Athletic-journalisten Daniel Taylor har liknande summor, men skriver att budet inkluderade Miguel Almirón (värderad till knappt 17 milj pund enligt Transfermarkt). ”En av anledningarna till att Marinakis/Forest nobbade var att det hade varit en stämningsförstörare”, skriver Taylor, och påpekar att Elanga inte bara ses som en viktig pjäs på planen utan också i omklädningsrummet, och är populär bland fans. Sky Sports är inne på liknande förklaring. Nottingham köpte Elanga från Manchester United för 15 miljoner pund för drygt ett år sedan. Newcastlebaserade Chronicle dementerar att Newcastle la några bud och menar att det bara handlade om förfrågningar. På tal om Chronicle och Newcastle. Både matchvinnaren Isak och Emil Krafth får 8 av 10 i betyg. efter gårdagens seger (2-1 mot Tottenham). Krafth har dock lämnat återbud till landslaget på grund av en mindre skadekänning.

Daily Telegraph fångar upp Erik ten Hags motattacker efter Manchester Uniteds debacle (3-0 till Liverpool). Laget blev i paus utvisslat, Ten Hags byte av Alejandro Garnacho likaså, och nya ägaren Jim Ratcliffe fångades på bild när han tog sig för pannan. Men Ten Hag avvisade bestämt frågor från journalister om att United begår samma misstag om och om igen, och la till. ”Jag beklagar, men jag tror vi vunnit flest pokaler i England efter City”. Ten Hag påpekade också att nyförvärvet Manuel Ugarte är en byggsten men att det tar tid. ”Vi ska bygga in honom i laget, det kommer att ta tid, jag är inte Harry Potter”, säger Ten Hag.

The Guardian synar mer glädjen hos Liverpool, men uttalandet från målskytten Mohamed Salah efter matchen ger störst rubrik. ”Det kan ha varit min sista match på Old Trafford”, sa egyptiern. En vädjan om nytt kontrakt, menar Guardian. Det nuvarande går ut kommande sommar. Salah är för övrigt med i BBC:s Omgångens lag. Chelsea tappade på nytt poäng under söndagen (1-1 mot Crystal Palace). Tränare Enzo Maresca underströk efteråt, ”En sak är tydlig, Chelsea vann Champions League för tre år sedan, nu är det inte samma Chelsea. Så nu är det normalt att emellanåt inte vinna”.

ITALIEN

Corriere dello Sport konstaterar att det blev ”Stopp för Motta”. Hans Juventus tappade första poängen för säsongen (0-0 mot Roma). Mer Juve: Hanna Bennison och Emma Kullberg ligadebuterade från start i en storseger (6-3 mot Sassuolo). Elsa Pelgander satt på bänken. Mer Roma: Mario Hermoso landade i går i Rom för att skriva på för klubben, och Mats Hummels följer efter. Båda är utan kontrakt. Samtidigt kommer Romabacken Chris Smalling att genomgå en läkarundersökning i dag innan flytten till Al-Fayha.

La Gazzetta dello Sport understryker att Milan fortfarande ger Paulo Fonseca sitt fulla stöd. Sky Sport Italia menar att det kan ändras snabbt om det inte blir bättring i de två stormatcherna efter landslagsuppehållet: Champions League-mötet med Liverpool och derbyt mot Inter. Först väntar Venezia den 15 september. Enligt Gazzetta dello Sport lär Zlatan Ibrahimovic, liksom efter förlusten mot Parma, ta till orda i omklädningsrummet och mana till sammanhållning. Svensken har annars själv hamnat i skottgluggen på sistone. Den här gången för att han var på semester och missade matchen mot Lazio i helgen. ”Man kan inte vara ansiktet utåt under sommaren och sedan inte vara där i stunder som denna”, skriver The Athletic-journalisten Martino Puccio. ”Jag tror ingen annan med oinskränkt makt gjort så. Ingen annan”, instämmer Panorama-journalisten Giovanni Capuano. Inflytelserika MilanNews skriver i besk ton, ”Det hade varit till större nytta i en så känslig situation att vara nära Fonseca, som var hans val, och spelarna som ska följa hans exempel”.

SPANIEN

Marca och AS har samma tema efter Real Madrid segermatch (2-0 mot Real Betis). Kylian Mbappé är ”Närvarande” respektive ”Nu är han här”. Två mål suddade ut frågetecken om fransmannen. Själv säger Mbappé, ”Tre matcher utan mål är kanske är lite för andra men för mig är det mycket”. Fransk press tar fasta på att Mbappé också säger att livet är ”mycket lugnare nu” än det var i Frankrike. Insatsen i går ger Mbappé en plats i Marcas Omgångens lag. Dit är det långt för Williot Swedberg, Carl Starfelt och de andra spelarna i Celta Vigo som svarade för en blek insats (3-2 till Osasuna). De båda svenskarna får betyget 4 av 10 i lokaltidningen La Voz de Galicia.

Mundo Deportivo och Sport njuter av Barcelonas lovande start. Mundo Deportivo menar att Hansi Flick efter bara fyra omgångar redan vunnit både fansens och spelarnas förtroende för både spel och sätt att handskas med laget. Sport ser sju tydliga startspelare i bygget, alla med över 300 minuter redan. Defensivt handlar det om Marc-André ter Stegen, Iñigo Martínez, Jules Koundé och Raphinha. Sedan är det även Lamine Yamal, Robert Lewandowski och Pau Cubarsí. MD uppmärksammar också att Barça helt tillbakavisar Sports uppgifter om att sportchefen Deco skulle vara på väg bort.

FRANKRIKE

L’Equipe levererar en akronym. Tidningen följer upp Marca som myntade ”BMV” för Bellingham, Mbappé, Vinícius Jr med att lansera ”DAB” för Dembélé, Asensio, Barcola. I går fanns inga störningar eller brus och L’Equipe undrar om inte PSG hittat rätt frekvens (3-1 mot Lille). ”En strålande start på säsongen”, myser tränare Luis Enrique efter tre segrar på tre matcher. I motståndarlaget spelade Gabriel Gudmundsson som vanligt från start men får nöja sig med 4 av 10 i betyg, ett standardbetyg för Lillespelare denna kväll. Just Barcola leder betygsligan före Danso (Lens) och Mason Greenwood (Marseille). Barcola är också med i L’Equipes Omgångens lag. Från transfermarknaden noterar L’Equipe att Lazio och Olympiakos är i samtal med Yusuf Yazici. Den turkiske mittfältaren, som senast spelade i Lille, är utan kontrakt.

RMC Sport har mer Lille. Klubben var rasande på VAR som dömde bort ett 2-2-mål för offside. Helt felaktigt, menar Lille. ”Man ska inte gå för långt, men ligan är redan stympad. Vi lägger miljontals euro på video för att vara säker på att fatta rätt beslut…”, säger klubbpresident Olivier Létang, ”Jag är väldigt arg, väldigt upprörd”. Tidigare under söndagen uppgav RMC Sport att just Lille är intresserad av att ta in Anthony Martial, som är utan kontrakt sedan han lämnade Manchester United.

TYSKLAND

Kicker bygger förstasida på en frågeställning kring Dortmunds anfall men ger så klart stort utrymme åt en Bayern-anfallare. Thomas Müller blev meste Bayernspelare någonsin i går med 710 matcher för klubben. Är han klubbens störste nu? ”Jag kan bara repetera vad Uli Hoeness sagt så ofta, den störste är helt enkelt Gerd Müller. Utan honom hade klubben inte varit där den är”, svarar Müller, som firade sitt rekord med att sätta ett av målen (2-0 mot Freiburg). Ingen svensk är med i Kickers Omgångens lag varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga, men det kan nämnas att Branimir Hrgota (Greuter Fürth) ligger delad sexa i betygsligan i Zweite. Isac Lidberg och Oscar Vilhelmsson får redan ny tränare. Torsten Lieberknecht har lämnat Darmstadt. Assisterande tränarna Darius Scholtysik och Ovid Hajou tar över tills vidare. Darmstadt, som trillade ur Bundesliga förra säsongen, förlorade med 4-0 mot Elversberg i helgen och ligger nu näst sist i Zweite Bundesliga.

Bild drar fram Nürnbergfansens ilska mot en av de egna spelarna till nyhetsettan. U23-spelaren Niklas-Wilson Sommer är också en influerare med en miljon följare i sociala medier, och han poserade i en Bayern München-tröja. Han tog snabbt bort bilden, men försent. I helgen hängde banderoller på läktaren med budskap som ”Wilson, dra åt helvete, Bayerngris” och ”Stolthet framför hipsterposerande – Niklas Wilson, du är skit, precis som FCB” (se bild här). Det stannade inte där. Bild skriver att Nürnbergfans misstänks ligga bakom en attack på spelaren natten till söndag. Sommer blev inte allvarligt skadad men fick läkarvård. FC Nürnberg reagerar starkt, ”Klubben kommer aldrig acceptera att spelare blir fysiskt attackerade. Det är precis vad som hände under natten. Klubben fördömer uppträdandet i starkast möjliga ordalag. Det är fullständigt oförenligt med FCN:s värderingar”, skrev klubben i ett uttalande på söndagen.

ÖVRIGT

Record (Portugal) drar stort på att Sporting värvar FC Nordsjælland-anfallaren Conrad Harder för 19 miljoner euro, plus tre milj euro i bonusar. Den 19-årige dansken är på plats i Lissabon och skriver på för fem år. A Bola-journalisten Rogério Azevedo berättar i ett inslag i A Bola TV att ”Harder ses som en mini-Gyökeres”. Vidare uppger tidningen att Al-Ittihad väntas köpa Wenderson Galeno. Porto har nobbat ett bud på yttern på 45+5 miljoner euro, men Al-Ittihad väntas lägga ett nytt på 50 milj euro direkt som Porto lär godta. Transferfönstret i både Portugal och Saudiarabien stänger i kväll.

Kronen Zeitung (Österrike) hyllar Rapid Wiens tvåmålsskytt Isak Jansson (3-2 mot RB Salzburg) – se 3-2-målet här. 22-åringen får tidningens högsta betyg (6) och lovord från tränaren Robert Klauss. ”Han är en fin, klinisk spelare fotbollsspelare, och nu börjar han göra mål också”, säger Klauss. Rapid Wien köpte efter förra säsongen loss Jansson från Cartagena för blott 250 000 euro enligt österrikiska uppgifter. Rapid Wien ligger tvåa i ligan.

UOL (Brasilien) uppger att Al-Nassr är på väg att köpa Ângelo Gabriel från Chelsea. En affär på cirka 25 miljoner euro har diskuterats. Journalisten Venê Casagrande skriver på Threads att Chelsea nobbat bud på både 25 och 30 milj euro, och vill ha 40 milj euro. Förhandlingarna fortsätter. Saudiarabiens transferfönster stänger i dag. Den 19-årige brasilianaren var förra säsongen utlånad till Strasbourg. Samtidigt uppger Globo Esporte att Flamengo försöker låna Deivid Washington från Chelsea. Londonklubben försökte nyligen sälja den 19-årige brasilianaren till systerklubben Strasbourg, men fick kalla fötter när Fifa reste frågetecken kring affären.

Asharq Al-Awsat (Saudiarabien) skriver att Victor Osimhen enligt tidningens källor nu är ”helt avskriven” från saudiska klubbars önskelistor. Ingen av dem kommer att göra något sista-minuten-försök. Osimhen tackade nyligen nej till Al-Ahly, kom sedan inte överens med Chelsea och står utanför Napolis trupp. Turkiets transferfönster har öppet till den 18 september. Kanske en sista utväg för nigerianen.