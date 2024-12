Tidning larmar: ”Krisen öppnar för Gyökeres-flytt”

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Correio da Manhã (Portugal) ringer i larmklockorna kring Viktor Gyökeres. ”Krisen öppnar dörren för Gyökeres”. Anfallaren påstås ha uttryckt sin besvikelse i omklädningsrummet efter tredje raka förlusten. Sedan Rúben Amorim, som Gyökeres stod nära, lämnade har varken svensken eller Sporting lyft till tidigare höjder. Tidningen spekulerar i att denna kombination kan påskynda en flytt. Många intresserade storklubbar väntar på sin chans. Record är en av flera tidningar som uppmärksammar att Gyökeres röstats in i Årets lag 2024 av Transfermarkts läsare. Laget i sin helhet: E Martínez – Carvajal, Rüdiger, Van Dijk, Grimaldo – Kroos, Rodri, Bellingham – Salah, Gyökeres, Vinícius Jr.

Brabants Dagblad (Nederländerna) får höra att Amar Fatah är hos Manchester City. Det handlar dock inte om spel, som i somras, utan om rehab. 20-åringen, som tillhör Troyes som ingår i City Football Group, är utlånad till Willem II. Fatahs ljumskskada som först beräknades sätta stopp två-tre veckor är uppe i en månad. ”Han får nu behandling hos Manchester City. Han återvänder om en och en halv vecka”, säger Willem II:s tränare Peter Maes. Mer spel innan nyår? ”Nej, definitivt inte”.

Nova Sport (Grekland) blåser fanfar för Alexander Jeremejeff som efter 208 dagars måltorka nätat för Panathinaikos igen. Det var dessutom matchens enda mål och på tilläggstid (1-0 mot Asteras Tripolis). ”Jag litade på mina instinkter, stack in huvudet och äntligen blev det mål”, säger anfallaren till Nova. Panathinaikos ligger fyra (se tabell här).

AA Spor (Turkiet) noterar att grannlandet Syriens fotbollsförbund redan bytt logga och färger på landslagslaget som en följd av regimskiftet. Rött har bytts till grönt. Det gäller även landslagsdräkten. Den nya loggan har också tre i stället för två stjärnor (se bild här).

ENGLAND

The Guardian ser på nytt Chelsea vinna (4-3 mot Tottenham) och hör på nytt Enzo Maresca tona ned lagets chanser att slåss om ligatiteln. ”Fansen kan drömma, för från utsidan ser det tydligt ut men från insidan är vi inte redo”, säger Chelseatränaren. En som hade mer att säga var Sky Sports Jamie Carragher. Han menar att Tottenhamtränaren Ange Postecoglu måste ändra sig, annars sitter han löst. Han menar även att det kan vara dags för klubbordföranden Daniel Levy att lämna. Vidare menar Carragher att Cole Palmers stjärna lyser sällsynt starkt. ”Jag tror inte Premier League haft en spelare som presterat bättre under 18 månader än han”, säger Carragher (se klipp här). Ett uttalande som retat upp Liverpoolfans i sociala medier, som är övertygade om att den tidigare Liverpoolstjärnan har något emot Mohamed Salah. Trots spel från start och mål får Dejan Kulusevski lägre betyg i Evening Standard (6/10) än inhopparen Lucas Bergvall, som bara spelade ungefär 20 minuter (7).

Daily Mail hör Mikel Arteta säga att han är ”djupt besviken” sedan hans Arsenal tappat poäng i gårdagens andra Londonderby (1-1 mot Fulham). Tidningen ger stort utrymme åt söndagens oväntade besked om att Dan Ashworth lämnar Manchester United. Det skar sig helt med Jim Ratcliffe. Bland annat ska Ratcliffe ha blivit ”rasande” när Ashworth inför pressen påpekade att han inte låg bakom beslutet att behålla Erik ten Hag. Dessutom ska Ashworth ha velat ha in Gareth Southgate medan den övriga sportsliga ledningen föredrog Rúben Amorim. Uppgifterna om att Liverpool erbjudit Mohamed Salah ett nytt kontrakt tar också plats.

The Sun drar på orden, ”Var är jag? Vad händer? Vad sitter jag i för bil?”. Det är de första Michail Antonio ska ha sagt efter sin bilolycka, enligt ett vittne. Under söndagen kom besked att West Ham-stjärnan har opererat sitt skadade ben och att läget är stabilt. Enligt The Guardian finns det oro för att Antonio i bästa fall bli borta minst ett år. The Sun bjuder också på en rad transferuppgifter. Everton uppges berett att sälja Dominic Calvert-Lewin i januari och Arsenal är intresserat. Även Milan, Newcastle och Milan har anfallaren på radarn. Prislappen kan stanna vid 20 miljoner pund. The Sun skriver vidare att Crystal Palace halkat efter i jakten på Rayan Cherki. I stället är det Dortmund och PSG som har täten. Lyon väntas vilja ha uppemot 30 miljoner pund för den 21-årige forwarden. Även Liverpool och Fulham har tidigare uppgetts intresserade.

Sky Sports konstaterar att Chelseas damer fortsätter vinna (4-2 mot Brighton) och att Stina Blackstenius fortsätter göra mål för Arsenal (4-0 mot Aston Villa). Chelsea leder WSL med fem poäng (se tabell här).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser med spänning på en ”Scudetto-omkastning”. Lazio slog serieledaren (1-0 mot Napoli) och Fiorentina vann också (1-0 mot Cagliari). Det gör att de båda lagen knaprade in på toppen och fem lag ligger nu inom fyra poäng (se tabell här). Evelyn Ijeh spelade från start för Milan, men det var nordiska anfallskollegan Nadia Nadim som fixade poängen (1-1 mot Inter). Vad som sticker ut negativt är publiksiffran. Trots att lokalderbyt flyttat in på San Siro kom bara 2 422 åskådare. Det sena biljettsläppet och kylan pekas ut som bidragande orsaker. En annan orsak som tidningarna inte nämner är ointresset från just medierna.

La Repubblica har uppgifter som berör Zlatan Ibrahimovic och Milans ledning. Sportchefen Antonio D’Ottavio försvagats, vilket delvis beror på oenighet med svensken, skriver tidningen. Men ännu större är att Red Bird- och Milanbossen Gerry Cardinale kan dra sig ur klubben i februari, beroende på ett lån, och ägandet övergå till Elliott igen. Det förnekas av Red Bird. Men om surret i korridorerna i USA om Cardinale stämmer menar La Repubblica att Ibrahimovics roll i klubben skulle krympa. På det rent sportsliga planet påpekar tidningen att tränaren Paulo Fonseca hänger löst. Ingen i den nuvarande ledningen försvarar honom.

Tuttosport tycker inte Jonas Rouhi räcker till ännu. Turintidningen synar Juventus efter den svaga insatsen mot Bologna i lördags. Om Rouhi skriver Tuttosport, ”Känslan är att uppflyttningen från NextGen-laget var för tidig. I morgon kanske han är flygklar i Serie A, i dag är han det ännu inte riktigt. Han har en bra fot (vänster), men använder bara en och är för lättviktig”, skriver tidningen. Även Gazzetta dello Sport skriver om en ”ofärdig svensk ytterback, som kanske passar klubbens B-lag”. Kritiken används främst som bollträ mot tränaren Thiago Motta. TuttoJuve instämmer i att 20-åringen ”ännu en gång inte lyckades övertyga”. Rouhi fick svala omdömen även mot Genoa i september, de två enda Serie A-matcher som han spelat merparten av.

Sky Sport Italia pratar med Napolis sportchef Giovanni Manna som rycker på axlarna om rykten kring Victor Osimhen. ”Ingen har ringt oss”, säger Manna. Anfallaren är för närvarande på lån i Galatasaray men Il Mattino har hävdat att PSG och Man United är ute efter honom.

SPANIEN

Marca är uppspelt. ”Atlético sätter eld på La Liga”. Inte bara att laget tog en dramatisk seger med avgörande på tilläggstid (4-3 mot Sevilla), laget har vittring på titelstrid. Det skiljer bara tre poäng upp till Barcelona, som har en match mer spelad. Real Madrid är tvåa. Diego Simeon drar i bromsen. ”Varje gång vi tittar ovanför oss finns två monster där”, säger han. Tvåmålsskytten Antoine Griezmann är inte bara med i Omgångens lag utan är också Omgångens spelare. Atlético är inte enda klubb där det är mungipor uppåt. Athletic Club vann också i går (2-0 mot Villarreal) och är fyra, sex poäng bakom Barça. Iñaki Williams utesluter inte en titelkamp. ”Vi får inte kasta in handduken när det gäller något. Det är stora ord, men varför inte?”, säger han.

Sport och Mundo Deportivo slickar sår efter Barcelonas senaste bakslag. Sport påpekar att klubbledningen står bakom Hansi Flick ”till hundra procent”. Tidningen menar att klubben vill undvika alarmism, men den nedåtgående kurvan är oroande. MD skriver om Flick-terapi med spelarna, och fokus på att överkomma problemen mot Dortmund på onsdag.

Super Deporte går fortfarande i sorg. Dels efter översvämningarna i Valencia, dels över att stadens stolthet Valencia CF, som inte behöver någon översvämning för att fortsätta sjunka. Den klassiska klubben ligger näst sist i tabellen, tränare Rúben Baraja jagades av arga fans i lördags kväll och nu kommer ytterligare en dyster notering. Valencia var trea i den spanska maratontabellen när Peter Lim tog över klubben 2015. Efter Athletics seger i går ramlade Valencia ner till femte plats. ”En historisk skamfläck”, är därför dagens stora rubrik i den lokala sporttidningen.

FRANKRIKE

L’Equipe-rubriken ”Alltför enkelt” står för Marseilles tre poäng på bortaplan (2-0 mot Saint-Étienne). Laget är tillbaka på andra plats. Patrik Carlgren höll nollan igen när Nantes derbyvann (1-0 mot Rennes). Han får den här gången nöja sig med beskedliga 5/10 från L’Equipe. Sebastian Nanasi får hyfsade 6 för sin insats med Strasbourg (0-0 mot Reims).

RMC Sport radar upp citat från Kylian Mbappé. Real Madrid-stjärnan talade ut i Canal+ efter den turbulenta hösten. Om våldtäktsanklagelserna (”Jag blev förvånad”), om flytten och brodern Ethan (”Jag hade gett upp drömmen om Real Madrid och stannat för honom”), om hur han mår (”Jag har varit sliten men inte deprimerad”), om kärleken (”Jag har varit kär förut, jag hoppas bli det igen”).

TYSKLAND

Kicker sätter strålkastarljusen på tre högtflygande målskyttar i Europafotbollen, Robert Lewandowski, Mohamed Salah och Jamie Gittens, ”två världsstjärnor och ett stjärnskott”. Bundesligas svenskar befinner sig däremot i skuggan när tidningen plockar ut Omgångens lag för Bundesliga och Zweite Bundesliga. Ingen är med. I förbigående nämner tidningen att Erik Ahlstrand har en chans att få debutera i St Paulis startelva mot Werder Bremen kommande helg. Det blir Ahlstrand eller Danel Sinani, slår Kicker fast. St Pauli är hårt skadedrabbat. Ahlstrand har mestadels spelat med reservlaget men fått minuter som inhoppare de senaste tre ligamatcherna.

Bild låter beskedet om att Bayern München pensionerat tröja nummer 5 ta sig ända fram till nyhetsettan. Det sker till Franz Beckenbauers ära. Tidningen uppmärksammar även att Bayern drabbats av nya skadesmällar. Alphonso Davies och Kingsley Coman har spelat klar för året, de missar de tre kvarvarande matcherna. Bayern har tio spelare på skadelistan.