Kravet: Alexander-Arnold ute efter kaptensbindeln

ENGLAND

Daily Mirror ger plats för Trent Alexander-Arnolds framtid. Enligt tidningen har han två krav för att stanna i Liverpool och välja bort Real Madrid. Dels vill 26-åringen ha ett kontrakt på minst tre år, dels vill han på sikt ha kaptensbindeln, skriver Mirror, och hänvisar till TalkSport. Madridmedier är övertygade om att Alexander-Arnold inte kan stå emot Real Madrid, och ansluter nu eller i sommar när kontraktet går ut (se även under Spanien). Dagens fetaste rubrik i Mirror är på Rodris ord i spanska AS i går om tillståndet i Manchester City.

The Sun drar stort på en ny anfallare till Manchester United. Men det är inte Viktor Gyökeres. I stället finns ett byte med Napoli i pipeline: Marcus Rashford mot Victor Osimhen. Rashford uppges ha nobbat tre saudiska bud, han vill hellre stanna i Europa. Napoli har uppgetts intresserat, vilket öppnar dörren för Osimhen, enligt tidningen. Fler transferuppgifter: The Sun hävdar att Real Madrid vill värva Dean Huijsen från Bournemouth. Den 19-årige mittbacken har imponerat på klubbens scouter. En eventuell affär är troligare i sommar. Leicester är nära att förstärka laget med en anfallare med det utmärkta namnet Emmanuel Latte Lath. Den 26-årige ivorianen väntas kosta 12 miljoner pund plus bonusar.

iPaper nämner både Osimhen och Rashford, men fokus är ett annat. Jo, Osimhen är ett alternativ som United tittar på. Ja, Rashford är på väg ut. Men den Rúben Amorim verkligen vill ha är Viktor Gyökeres, och ett köp skulle kunna finansieras av utlåningar eller försäljningar av spelare – som Rashford.

The Guardian berättar att en planerad dokumentär om Plymouth stekts sedan Wayne Rooney tvingats lämna klubben. Inspelningarna pausades i december efter dåliga sportsliga resultat och kommer inte att återupptas. Rooney och hans rådgivare ska ha varit drivande i dokumentärprojektet. The Guardians medarbetare och transferguru Fabrizio Romano uppger att Manchester City är den senaste klubben som satt upp Lens stjärnskott Abdukodir Khusanov på shoppinglistan. Foot Mercato-journalisten Sébastien Denis uppgav nyligen att ett 15-tal klubbar var intresserade av den 20-årige mittbacken, särskilt Newcastle.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport har allt ljus på Denzel Dumfries. Temat är detsamma. ”Dum Dum Inter” och ”Dum Dumfries”. Dumfries sköt med två mål ner Atalanta (2-0 till Inter). En dumdumkula. Isak Hien hade ingen bra kväll. Han får bara 5/10 i båda tidningarna. Inter är nu i Supecupfinal. Där väntar Milan eller Juventus, som möts i kväll. Starten har varit omtumlande för Milans nya tränare Sérgio Conceição som direkt fick flyga med laget till Saudiarabien, knappt hunnit träna, fått få timmars sömn och dessutom är sjuk. ”I dag (läs: i går morse) hade jag 39 grader, men jag tog min medicin och här är jag”, sa portugisen. Conceição prisade lagets inställning men påpekade, ”Jag är ingen magiker, det krävs arbete för att uppnå vad som är det viktigaste, resultat”. Rafael Leão missar matchen men Christian Pulisic är tillbaka.

Sky Sport Italia uppmärksammar Zlatan Ibrahimovic. Han är också på plats i Saudiarabien med Milan. Han fick ta emot en inramad Interttröja, med sina två scudettostjärnor, från klubbens vd Beppe Marotta, som skrattade gott på bilder. Milanfans, som redan är frustrerade med Ibrahimovic, ser knappast det lustiga i det hela.

La Repubblica uppger att både Arsenal och Aston Villa är ute efter Mateo Retegui. Premier League-klubbarna uppges beredda att betala 55 miljoner euro för Atalantas 25-årige anfallare. På tal om mercaton, transferjournalisten Rudy Galetti uppger att Jesper Karlsson är ett av flera namn som Torino bollat upp i jakten på offensiv kraft. Bolognasvensken har länge uppgetts aktuell för en utlåning.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo håller tummarna för Dani Olmo och Pau Víctor inför avgörandet. ”Laporta tror på ett mirakel”, har Sport som rubrik. I dag väntas besked om Barça lyckats sälja VIP-paket giltiga över 20 år, vilket Relevo hävdar lyckats, och sedan om duon tillåts att bli registrerad. Men även MD medger att Barças anseende redan är skadat, och Cadena SER går hårt åt klubben, och supportergruppen Som un clam kräver president Joan Laportas avgång. ”Olmo-situationen är bara toppen av ett isberg. Klubben drivs genom att dag för dag täppa till hål, och den här bilden kan inte fortsätta förmedlas”, säger supportergruppens talesperson Joan Camprubí till Cope. AS skriver att om Barça inte lyckas registrera spelarna kan den totala förlusten överstiga 200 miljoner euro, ca 2,3 miljarder kr. Det omfattar bland annat Olmo som är värd 60 milj euro och som då kan lämna gratis samt VIP-stolar som klubben tvingats sälja billigare än planerat. Då kan det för övrigt bli ännu svårare för Hansi Flick att uppgradera köket. Kosten är viktig för tränaren. På senaste resan beklagade sig Robert Lewandowski över tillagningen, även äggens kokning, skriver Sport. Flick tog notis om det och informerade klubben om att laget behöver en proffskock. Intervjuer har inletts, men det finns alltså inte utrymme för furstliga löner, påpekar Sport.

Marca och AS har störst fokus på årets första match för Real Madrid, som i kväll möter ständiga krislaget Valencia. Carlo Ancelotti var inför matchen inte pigg på att kommentera ryktena om Trent Alexander-Arnold och andra värvningar i januari. ”Att prata om transfermarknaden är inte enkelt för mig för närvarande”, sa Ancelotti. Men Marca menar att Real Madrid har tiden på sin sida i kampen med Liverpool om engelsmannen. Blir det ingen övergång i vinter har Real Madrid ändå visat intentionen och övertygelsen att värva Alexander-Arnold i sommar. Bland notiser: Ligasjuan Tenerife har lånat in Thea Sørbo från Hammarby.

Cadena Cope uppger att Umar Sadiq väntas till Valencia i dag. Real Sociedad-anfallaren ska läkarundersökas innan han skriver på ett låneavtal. Det finns en köpoption, som enligt Relevo är på åtta-tio miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe ser det nya året som en chans för Kylian Mbappé att ”Plocka upp handsken” efter ett turbulent och mörkt 2024. Det är dagens tema. En som tycker att han plockat upp en kastad handske är Nantes tränare Antoine Kombouaré. Vid en presskonferens läxade han upp journalister som skrivit att han inte skulle bli kvar i klubben. Sedan la han till, ”Om jag stannar kvar här (på pk:n) kommer jag att bli otrevlig och elak, jag vill inte vara här”, och fortsatte, ”Jag ska låta er jobba på ifred men nu går jag, gott nytt år till er alla”. Nantes, som i morgon möter Lilles, ligger på 14:e plats i ligan.

Foot Mercato uppger att Crystal Palace vill värva Maxence Caqueret från Lyon. Londonklubben uppges beredd att betala 20 miljoner euro och erbjuda den 24-årige mittfältaren ett femårskontrakt. John Textor äger Lyon och är också delägare i Palace.

Sud Ouest avslöjar att Oliver Kahn kan bli ägare av gamla storklubben Bordeaux. Den förre Marseilleägaren Jacques-Henri Eyraud har i december tagit kontakt med klubben å den gamle stormålvaktens vägnar. Kahn bekräftar nu uppgifterna. ”Samtalen om att möjligen kliva in i Bordeaux är i ett tidigt stadium. Det finns inget mer att tillägga”, säger Kahn till Bild. Bordeaux är på dekis och har flyttats ner till fjärde divisionen. Kahn lämnade posten som vd i Bayern för drygt ett och ett halvt år sedan.

TYSKLAND

Bild konstaterar att förhandlingarna om Donyell Malen är i full gång. Aston Villas senaste bud var enligt The Athletic på 18 miljoner euro plus bonusar. Enligt Bild är Dortmund ute efter 25-30 milj euro. Malen har uppgetts vantrivas i klubben och klagomålen på honom har varit flera. Dortmund vill gärna sälja.

Sky Sport konstaterar att Gift Orbans övergång från Lyon till Hoffenheim nu är officiell. Övergångssumman för den 22-årige anfallaren är enligt tv-kanalen nio miljoner euro plus bonusar. Vidare uppger Sky att Heidenheim är nära en dubbelförstärkning. Vänsterbacken Frans Krätzig, 22, lånas in från Bayern München resten av säsongen. Läkarundersökning väntas snart. Utlåningen till Stuttgart har brutits i förtid. Dessutom är anfallaren Budu Zivzivadze, 30, på gång från Karlsruhe.

ÖVRIGT

Correio da Manhã (Portugal) pryder nyhetsettan med Viktor Gyökeres och den tydliga signalen från Sportings tränare Rui Borges. ”Så klart vill jag helst behålla Viktor, för han är en speciell spelare, som identifierar sig med klubben, laget och sina medspelare. Bara av den anledningen är han på en annan nivå. Viktor är viktiga och vi vill alla räkna med honom ända till slutet”, säger Borges, men konstaterar även, ”Det finns också klausuler, och ibland kan klubbar ingenting göra om det är spelarens vilja”. Rúben Amorim har ryktats ute efter att värva Gyöekers till Manchester United redan i januari, trots löfte om att inte värva från sin gamla klubb i vinterfönstret.

TNT Sport (Mexiko) pratar med Liverpools Mohamed Salah om titlar, om individuella titlar. ”Det driver mig inte längre. I år vill jag särskilt vinna Premier League, mer än Champions League. Det är en stor sak för laget”, säger han.