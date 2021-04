Agnelli bekräftar: Super League-satsningen läggs ner

Det var natten till måndag som flera storklubbar i Europa gick ut med att man skulle starta Super League, en liga som skulle ersätta Champions League.

48 timmar senare är projektet nedlagt.

Det bekräftar Juventus president Andrea Agnelli, som också varit en huvudfigur i den ursprungliga satsningen, för Reuters. Anledningen ska vara att de sex Premier League-klubbar (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham och Arsenal) som först var med i satsningen drog sig ur under natten mot onsdagen.

- För att vara ärlig så kommer det inte hända, svarar Agnelli på frågan om Super League kan fortsätta trots PL-klubbarnas avhopp, enligt The Guardian.

Juventus-basen fortsätter:

- Jag är fortfarande övertygad om projektets tjusning. Men projektet är inte igång fortfarande.

Efter Agnellis bekräftelse har även Inter och Atletico Madrid meddelat att de dragit sig ur.

Satsningen har mött stark kritik sedan den offentliggjordes natten mot måndag. Bland annat har supportrar från flera lag rasat mot idén och under natten bad flera klubbar om ursäkt för satsningen.

Under onsdagen sa till exempel Liverpool ägare John W Henry:

- Jag vill be om ursäkt till alla supportrar i Liverpool för den turbulens som jag orsakat de senaste 48 timmarna. Projektet skulle aldrig genomföras utan fansens stöd och ingen annan tyckte annorlunda i England. Under dessa 48 timmar var ni klara med att det inte skulle fungera. Vi hörde er, jag hörde er.

De tolv klubbar som ursprungligen var med i projektet var Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter och Milan.

