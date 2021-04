Kaosscener när Chelsea-legendaren lugnar supportrarna: "Jag vet, ge oss tid!"

Chelsea har, som alla andra klubbar, mötts av ett hav av kritik efter att de bekräftade att de ansluter till "Super League". Det hela kulminerade när ett stor mängd supportrar samlades utanför för arenen, inför kvällens match mot Brighton, och stoppade spelarbussen.

Petr Cech tvingades lämna bussen, för att lugna supportrarna.

Ute i folkhavet hördes han skrika: "Jag vet, ge oss tid", som svar på supportrarnas förtvivlan.

Minuter senare rapporterade BBC att Chelsea drar sig ur "Super league". The Sun och Telegraph skriver att Manchester City gör detsamma, men ingen av klubbarna har bekräftat uppgifterna.

Se kaosscenerna där Cech lugnar supportrarna här nedan:

@PetrCech telling us people will sort it out! and let the bus in #NoToEuropeanSuperLeague @ChelseaFC pic.twitter.com/VEkDxmFVNy