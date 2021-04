Uppgifter: Efter Chelsea och City - Barcelona kan också dra sig ur Super League

Under måndagskvällen kom uppgifter gällande att Chelsea, Manchester City och Atletico Madrid drar sig ur den europeiska superligan. BBC var först med att berätta att Chelsea drar sig ur, då Roman Abramovich tillsammans med klubbens styrelse bestämt att inte gå vidare med idén.

The Sun Sport och BeIN Sport rapporterade strax efter att även Manchester City planerar att göra detsamma, för att PA Media och journalisten Ben Jacobs sedan skulle rapportera att Atletico Madrid också drar sig ur tävlingen.

Utöver dessa klubbar rapporterar nu katalanska TV3 att Barcelona kan komma att dra sig ur. Barcelona-presidenten, Joan Laporta, som tillträde i början av mars ska ha sagt i de ursprungliga dokumenten för inträdet i superligan att man inte kommer att gå med förrän klubbens medlemmar gett sitt OK. Något som senare styrks av Goal-journalisten Adrià Soldevila.

Det innebär att klubbens inträde fortfarande är osäkert. Om medlemmarna röstar ner förslaget, drar sig även Barcelona ur tävlingen.

(🌕) JUST IN: Joan Laporta will not finalize Barcelona’s entry into the Super League until they have received the approval from socios. Without their ‘OK’, the Catalan Club won’t take part in the competition. @xavitorresll #ESL 🔵🔴🚨