Liverpool-spelarna om Super League: "Vi vill inte att det ska hända"

Efter att Liverpool kritiserats hårt, likt de andra Super League-klubbarna, av sina supportrar så utfärdarde Liverpool-spelarna ett gemensamt statement under tisdagskvällen.

I det, som alla spelare publicerade på alla sina sociala mediekanaler, tog man ställning emot superligan och ställde sig i solidaritet med supportrarna.

"Vi gillar det inte och vi vill inte att det händer.

Detta är våran kollektiva ställning.

Vårt support till denna fotbollsklubb och dess supportrar är absolut och ovillkorligt", skriver spelarna i sitt gemensamma meddelande.

Detta kommer efter att Liverpools kapten Jordan Henderson under tisdagen kallat in alla Premier League-klubbars lagkaptener till ett möte under onsdagen för att disktutera spelarnas svar till Super League-nyheten.