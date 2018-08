JUST NU: Bonke Innocent från start i MFF:s CL-kval

I Malmö FF:s elva saknas både skadade Rasmus Bengtsson och Behrang Safari. Dessutom har det sedan tidigare stått klart att Arnor Traustason inte skulle komma till spel. Däremot finns Carlos Strandberg, som även han dragits med skadebekymmer, med i elvan.

In från start går Franz Brorsson, samtidigt som Oscar Lewicki flyttas ner. På mittfältet går Bonke Innocent, som inte fått alls mycket speltid under Uwe Rösler, in från start.

Startelvor:

Vidi FC: Kovacsik - Fiola, Juhasz, Vinicius, Stopira - Nego, Hadzic, Nikolov - Kovacs, Lazovic, Scepovic.

Malmö FF: Dahlin - Brorsson, Nielsen, Lewicki - Larsson, Bachirou, Christiansen, Innocent, Rieks - Rosenberg, Strandberg