MFF-fansens mäktiga hyllning till Ahmedhodzic: "Det var helt sjukt"

MFF lyckades vinna det första mötet i Champions League-kvalets inledande omgång. Avgörande blev Antonio Colaks mål efter 50 minuter, efter att hemmalaget kopplat ett bastant grepp om händelserna i matchen. Detta bland som en konsekvens av utvisningen på gästernas anfallare Yunusa Muritala.

I den 21:a minuten fick han sitt första gula kort, men lyckades stanna kvar på planen trots en hård satsning mot Anel Ahmedhodzic i mitten av halvleken. Muritala skulle istället åka ut fyra minuter innan halvtidspausen, efter en vårdslös tackling.

- Det var väntat, man kunde se att han skulle få rött kort och det var bara att provocera honom lite mer så att han får det andra gula. Det var inte så svårt, säger Anel Ahmedhodzic till Fotbollskanalen.

Sedan genombrottet förra vintern har 22-åringen knappt fått spela inför MFF-fansen. Ikväll släpptes cirka 4 000 åskådare in på Eleda Stadion, och efter matchen de gav Ahmedhodzic en egen ovation innan han lämnade planen.

Riga sköt bara ett skott under hela matchen. För första gången höll MFF nollan i en tävlingmatch i år, och Ahmedhodzic erkänner att den statistiken varit ett samtalsämne bland spelarna.

- Detta året, ja. Vi har haft lite oflyt med att släppa in mål som inte ska släppa in. Vi har släppt in mål för enkelt och det känns skönt att hålla nollan idag, det viktigt.