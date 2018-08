MFF:s akilleshäl – bakom 14 av 21 poängtapp: "Ansvaret på varje spelare måste vara högre"

Historien kunde ha upprepat sig. Malmö FF tog ledningen mot Vardar förra året, men släppte sedan till på en fast situation. När matchen stod och vägde gjorde Vardar fler mål och slog ut MFF.

MFF tog i år ledningen mot Cluj, men släppte återigen till på en fast situation. Den här gången räddades de av Arnor Traustasons distansskott, men efter matchen var det framför allt att defensiva fasta situationer som Uwe Rösler var irriterad på, när det gällde de negativa bitarna.

- Ett billigt mål. Vi måste vara bättre där. Ansvaret hos varje spelare måste vara högre, det krävs på den här nivån.

Rösler visade även irritation under matchen, bland annat genom en slängd vattenflaska efter att MFF i slutet av första halvlek tillåtit Cluj att avsluta på en hörna.

Defensiva fasta situationer har varit ett stort problem för MFF under en lång period. I de senaste 21 matcherna som MFF har misslyckats med att vinna så har de släppt in mål på fasta situationer (exkluderat straffar) i 14 av dem. Snittet totalt sett ligger på nästan ett insläppt varannan match, en trend som påbörjades när de släppte in två mot IFK Norrköping förra våren.

Rösler tog upp två skillnader, bland annat den fysiska.

- På den här nivån i Europa så möter man lag som har hög genomsnittslängd.

- Och vår genomsnittslängd är troligen inte så hög som Clujspelarnas.

Rösler har även försökt att få spelarna att ta ett ännu större ansvar på defensiva fasta, vilket MFF-ledare även i tidigare intervjuer pekat på som en av de stora förbättringspunkterna.

- Ibland är försvara att gå in på kropp, inte bara att rensa bollen utan också fixa så att motståndarna inte får nicka fritt. Organisationsmässigt är jag inget stort fan av zonmarkering. Jag gillar att de tydliga ansvar till en spelare. ”Det är din spelare”. Det måste vi lära oss.

Fasta situationer står också för tre av de fyra målen som har släppts in under Röslers sju matcher.

- Men vi gjorde riktigt bra i Cluj och vi gjorde det riktigt bra mot Drita, sa han också på tal om att kapaciteten finns där.