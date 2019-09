Så här säger alla klubbarna i Elitettan om påstådda fusket – se lag för lag om hur de ser på anklagelserna

Sundsvall

Antal icke EU-spelare:

Fyra från USA (alla skrev på inför 2019). Hade fyra från USA under 2018, ingen är kvar (en spelade bara fyra matcher).

Elisabeth Leidinge, jobbar på kansliet och är målvaktstränare:

- Vi plockar in icke EU-spelare för ett helt år. Det är bäst för lag, för tränare och för alla. En bit in i mars är bäst så kan man vara proffs till säsongens slut. Vi hade en turistspelare innan sommaren.

Hur har ni råd att ha flera proffs?

- Vi har haft en stabil ekonomi i många år. Vi hade en tunn trupp och svårt att få spelare. Spelarna vill hellre flytta söder än norr. Spelarna som kommit hit jobbar på fotbollsskolan. Vi har sponsorer som hjälper till.

Hur ser du på att flera klubbar tar hit spelare på turistvisum?

- Tråkigt att vi har hamnat där. Vi vill ju att klubbarna ska få fram egna spelare. Jag jobbar i U19-landslaget och vi vill ju att unga svenska spelare ska få chansen att utvecklas.

IFK Kalmar

Antal icke EU-spelare:

En från USA som kom sommaren 2019.

Tommy Nyberg, ansvar:

- Vi använder oss av normalkontrakt, sedan har vi en spelare på tremånaders turistvisum. Historiskt har vi haft på tre månader vid flera tillfällen. Det är bra för damklubbar att testa spelare utan att det kostar mycket. För de här spelarna är det ett äventyr. Spelarna betalar själva. Jag vet att klubbar utnyttjar detta men det gör inte vi. Jag kollade skatteregler för vad som gäller för att inte bryta mot arbetsrätt. Skattemyndigheten sa att en klubb har rätt utan att det påverkar den delen att erbjuda bostad men inte mat. Men vi gör inte ens det. Spelarna kan bo hos någon familj som åtar sig betala. Det är ju vanligt i hela Sverige att man gör så, att man bor hos privatfamilj. Spelarna får lära sig kulturen. Tjejerna får se Sverige och testa spela fotboll. För de flesta blir det inte mer än så.

Ser du något problematiskt med det?

- Det hade varit problematik om man betalar svarta pengar. Då är det ett stort problem. Men om man åker hit på ett vanligt sätt och spelar fotboll så är det ingen fara. Det blir problematik när klubbarna utnyttjar det. Men inte så länge man sköter det.

Tabby Tindell som ni har här som turist, hennes förre tränare säger hon är här hos er som professionell spelare - hur ser du på det?

- De här spelarna skriver alltid att man har kontrakt när man kommer över. För att skolorna vill hjälpa sina spelare till kontrakt utomlands eller till lag som är proffsiga i Europa. Det är mycket därför man skriver så. Hon bor hos en familj och får uppehälle där.

Asarum

Antal icke EU-spelare:

Fem nya under 2019 (fyra från USA och en från Kanada). Två från USA spelade bara vårsäsongen och när båda lämnade så kom två nya från USA. Alla fyra på turistvisum.

Thomas Lilja, ordförande:

- Vi hade två på turistvisum under våren som inte är kvar. Nu har vi två nya här som också är på turist. Det är två som är på besök här i tre månader.

Hur har spelarna råd att vara här utan att få pengar av er?

- Jag vet faktiskt inte hur man har råd. De bor väl hos någon bekant. Jag kan inte det, men så har jag fattat det.

Kan du se något problematiskt?

- Att vi tar in några som besöker kompisar hindrar ju yngre spelare från våra led att utvecklas. Det är problematiskt.

Andra klubbar menar att det myglas, att klubbar som tar hit turistspelare fuskar - kan du har förståelse för det?

- Ja kanske det.

Flera nämner er som en av klubbarna som fuskar - hur ser du på det?

- Det är naturligtvis fel. Vi ser det inte på det sättet. Vår uppfattning är att spelarna är här som turister och vill spela. De har väl pengar. Jag har ingen uppfattning om hur de här spelarna lever. Vi har inte hjälp av några sponsorer och spelarna får inte mat av klubben.

Bor spelarna hos andra personer?

- Ingen aning.

Nicole Baxter som var hos er i våras på turistvisum spelade förra året i Telge United från Södertälje tror du att hon besökte bekanta där också?

- Ingen aning.

Nicole Baxter har skrivit på sociala medier att hon var professionell spelare i Sverige och samma sak skriver amerikansk media - hur ser du på det?

- Inte hos oss i alla fall.

Flera av era icke EU-spelare får bo på Best Western Hotell i Karlshamn betalade spelarna för sina egna rum?

- Jag vet inte faktiskt.

Amerikanska agenturen Upper V Athlete Management säger att Marissa Favela och Sonest Furtado är här som professionella spelare - hur ser du på det?

- Det känner jag inte heller till.

Assi

Antal icke EU-spelare:

Sex nya under 2019 (tre från USA, en från Ghana, en från Nigeria, en Kanada). Klubben säger att man har en spelare, Erin Craig, på turistvisum. Men hon har spelat i Assi sedan 2014 och lämnat och återvänt varje år. I en intervju med amerikansk media säger hon att klubben betalar för boende, flyg och mat, och att hon får pengar i form av en check.

Marcus Roininen, sportchef:

- Vi har en på turistvisum, Erin Craig. De andra har proffskontrakt. I det stora hela så är det bra med turistvisum. Vi som är på landet har inte så mycket spelare att fylla upp med. Vi är en liten ort i Kalix och det är svårt att värva annars. Nu på senare år har det blivit vanligare för oss med turistvisum. Men jag tror att det blir begränsningar från SvFF nu, att typ 50 procent ska vara svenska spelare. Vi ligger verkligen på håret nu. Vi måste plocka in icke EU-spelare om vi ska överleva.

Ser du något problematiskt med det?

- Att de här spelarna knuffar bort plats från yngre. Men annars hade vi inte legat i eliten. Men det är ju många klubbar som gör så här. Lidköping tar in amerikanskor i tre månader och sedan byter ut dem, men det är vad jag har hört bara. Det finns många åsikter. Jag förstår att klubbar som har enklare att värva spelare, som AIK och andra, inte gillar detta.

Varför?

- Det handlar om att gå upp i serien. Det blir ju tuffare för de lagen.

Hur gör ni med spelarna som har turistvisum?

- Alla får samma förutsättningar som de svenska spelarna, de får kläder och så. Det är en väg ut i Europa för de här spelarna. Spelarna vill vidare, därför är det många som kommit och gått. Ingen kommer inte hit för pengar. Erin har spelat här tidigare. Vi ordnar boende. Spelarna får bo hos någon. De har inte råd med egna boenden. Mat får spelarna från föreningen, och så får man fickpengar av klubben.

Svenska fotbollförbundets jurist Tobias Tibell om att Assi ger fickpengar:

- Det får man fråga skatteverket om, att betala ut ersättning för fotbollsutövande, betala ut fickpengar. Det måste redovisas. Men det där måste man vara väldigt noga med att det går rätt till.

Morön

Antal icke EU-spelare:

Fyra (tre från USA och en Albanien).

Ola Lindberg, sportchef:

Alla har proffskontrakt. Man måste hitta regler som alla klubbar följer. Vi hoppas att det är på väg. Jag har hört historier om klubbar som tar hit tre icke EU-spelare som får vara här i tre månader, sedan skickas hem och klubben tar hit tre nya.

Om klubbar gör så vilka problem ser du med det?

- Vi har varit jävla noggranna och pratat med förbundet. Det är säkert klubbar som går runt reglerna. vi kollar alltid med förbundet. Det är bra att det här tas upp så att alla jobbar efter samma regler.

Hur har ni råd att ha spelarna som proffs?

- Vi har fyra som vi betalar. Det är dyrt, speciellt för oss som nykomling. Men vi har budgeterat med de här pengarna. I övrigt har vi en billig trupp med lokala spelare. Vi betalar de här spelarna 14.300 kronor enligt reglerna. Vi har sponsorer som hjälper till. Jag vet att det finns flera andra klubbar som borde vara oroliga. Asarum har till exempel inga professionella spelare hos sig. Förbundet måste ju veta det. Räkna också hur många icke EU-spelare Lidköping har nu och hur många det var förra året. Det kanske var nio då. Sedan kolla när de spelarna försvann. Jag vet inte hur klubben gör. Men jag skiter i det, vi gör rätt här. Om de här klubbarna har spelarna här i tre månader och skickar hem och det sedan kommer tre nya… det finns ju en anledning till det. Det är ju inte att klubben inte vill ha kvar spelarna, det är ju inte att spelarna är dåliga.

Lidköping

Antal icke EU-spelare:

Fem stycken (tre från USA och två Kanada). 2018 hade laget sju stycken icke EU-spelare (sex från USA och en Nigeria), bara en är kvar.

Hans-Fredrik Johansson, klubbchef: Regeln om att man inte ska ha spelare på turistvisum… för några år sedan visste vi inte det, men nu har vi alla som proffs.

Hur har ni råd?

- Turligt är att för utländska spelare så får man göra avdrag på kostnader. Det hade inte gått annars. Vi kan dra av på flyg, mat och annat. Annars hade det inte gått. Det är inte vår ambition att ha så många utlandsproffs, men det är svårt att rekrytera spelare i Lidköping.

Tror du att det finns klubbar som fuskar?

- Klart som sjutton. Jag känner till föreningar som gör systematiskt. Om du ser i Division 1. Du får inte ha utlandsproffs, men det finns många. Klart att de här spelarna är här på turistvisum.

- Men jag tycker att icke EU-spelarna bidrar enormt till fotbollen. Jag tycker att det är synd att regeln finns. Amerikanskorna som kommer hit är fantastiskt viktiga. Man ger hela verksamheten ett lyft. Fantastiskt kul ha spelarna här. Det är tråkigt att det är emot reglerna. Taylor är här för andra året i rad. Alla i staden vet vem hon är. Hon är en förebild, pratar på skolor och så.

- Hur vill vi ha det? Det är den stora frågan. Steget från Division 1 till Elitettan är det största steget som finns i svensk fotboll. Hur ska klubbarna klara av det om man inte får ta in utländska spelare? Vi gick upp 2015 och då jobbade vi stenhårt med rekrytering. I Division 1 finns det inte mycket ersättning. Så går man upp i Elitettan då måste man ersätta lite.

Hur tror du det kommer bli?

- Jag hoppas SvFF bara lägger ner att undersöka. Det här med icke EU-spelare och turistvisum, det bidrar jättemycket till en positiv utveckling till fotbollen. Damfotbollen har en resa att göra. Låt oss göra den innan man börjar sitta där med lagboken.

Kvarnsveden

Antal icke EU-spelare:

Två (Malawi och Nigeria).

Olle Davidsson, ordförande:

- Båda spelarna är professionella och har uppehållstillstånd, en har svenskt medborgarskap.

Hur ser du på turistspelare?

- Damallsvenskan har ett utmärkt regelverk där du inte får komma hit och spela om du inte är proffs. Samma regler bör gälla även i ettan som kallas elit. Det är tråkigt att klubbar skaffar sig fördelar. En annan aspekt är att spelarna som är på turist är fruktansvärt oskyddade. Jag tror inte många tänker på det. Man måste ju ha bra försäkring och så. Det var en tjej för ett par år sedan som gjorde sig illa ordentligt. Hon nekades vård när hon åkte hem till USA för att hon nekats vård i Sverige och hade inte försäkring där.

- Sedan är det inte bra för vår utveckling här. Det hindrar ju yngre spelare. Nästan alla klubbar har jättefin U19-verksamhet. Så det bästa är om man tar hit spelarna man behöver på proffs. Som det är nu så är det dåligt för damfotbollen i Sverige. Många har skaffat sig enorm fördel och har sex-sju-åtta spelare och blir bra. Vi blir glada om reglerna blir likvärdiga med damallsvenskan.

Inför säsongen skickade SvFF ut ett brev till klubbarna om vad som gäller - har det blivit en förbättring?

- Nej det tror jag inte. Klart att det fortfarande förekommer. EFD (Elitfotboll Dam) borde lyfta detta som motion på ett årsmöte. I så fall skulle ju SvFF ta samma beslut om vi i vår egen intresseförening gör det. Så frågan borde inte vara svår att lösa.

Är du förvånad över att spelarna som är här på turistvisum har råd?

- Flickorna måste ju ha oerhört rika föräldrar som försörjer. Jag vill ju inte säga att det är svarta pengar, men tjejerna ska väl äta mat och bo någonstans. Jag har lyft detta med SvFF. men man har haft svårt att komma åt det. Men gör ett regelverk att spelarna som kommer hit måste vara proffs så är problemet löst.

Borgeby

Antal icke EU-spelare:

Två från Kanada.

Patrik Persson, tränare:

Vi gör väl som alla andra klubbar. Kayla är här på turistvisum. Hon råkade gå förbi fotbollsplanen när hon var och tittade på museum, haha. Äh, det är ju ingen annan som vill säga att man har turistspelare. Men vi har en här på turistvisum. Tristan är proffs för hon tillhörde Kalmar innan. Kayla är här för hon är kompis med Tristan.

Hur har hon råd att vara här?

- Ja du. Det är inte mitt problem. Hon ville spela och vi har inga pengar att betala. Hon bor hos Tristan. Klubben hjälper inte. Inte officiellt. Hon är ju här som turist. Vi hjälper inte henne, sedan vet jag inte om hon får hjälp av Tristan.

Ser du något problematiskt?

- Ja det är ett problem. Det slår orättvist mot klubbarna. Det kostar ju en jävla massa att vara i den här serien med resor och annat. Man får ju sätta en regel. Tillhör man denna serien måste man vara professionell. Det är ett ingenmansland, man kan göra lite som man vill. Regeln är ju att man kan spela på turist, men då gör man ju annat i Sverige, som att titta på bäckar och museum. Det är klart att det finns problem när vissa har på turistvisum och andra på proffs. Det är skillnad.

Hur har ni råd med ett proffs?

- Ja, det fanns en liten budget. Externa personer får gå in. Sponsorer.

Mallbacken

Antal icke EU-spelare: En från Ghana.

Mikael Svan, sportgruppen:

- Vi har förlängt uppehållstillståndet, så hon är inte här på turistvisa. Hon varit här sedan i våras. Innan det spelade hon i allsvenskan med Djurgården. Hon har arbetstillstånd.

Har ni haft spelare på turistvisum?

- Inte under årets säsong. I fjol, under våren, hade vi Kathy Heath på det, men sedan fick hon kontrakt under hösten. Vi har inte haft ekonomin till det.

Hur ser du på att flera klubbar kör med turistspelare?

- Det är inte schysst. Regler ska ju vara för alla. Bryter man mot regler ska man nypa till. Känslan är att det har varit likadant under de tre senaste åren som jag vet.

Är du förvånad att klubbarna har råd att ha många importer?

- Ja det är man. 14.300 kronor på minimilön och flera klubbar har sju-åtta stycken. Inte en chans att du kan ha så många importer på det. Svårt att tro på det. Det är också missvisande för unga som får stå tillbaka. Sedan är det synd att serien ska avgöras när flera lag håller på och myglar och att förbundet väntar med att ta upp detta till efter säsongen. Vi vill att det ska granskas.

Umeå

Antal icke EU-spelare:

Två. En från USA och en från Nigeria.

Torbjörn Halvardsson, ordförande:

- Båda våra är professionella. En amerikanska från 2018, Nigeria sedan januari, men hon har historia i vår förening även hösten 2017.

Tycker om att man kan spela på turistvisum?

- Det är kortsiktigt. Vi har aldrig testat så jag kan för lite. Det kan väl finnas fördel med det. Får man fördelar så snedvrider man konkurrenssituationen.

IK Uppsala

Antal icke EU-spelare:

Ingen.

Linda Zillén, ordförande:

- Vi har inte spelare på turist. Vi hade amerikanskor förra året men på en korrekt väg vilket är ganska dyrt. Spelarna hade sina visum som man måste ha.

Upplever du att det fuskas i er serie?

- Det är väldigt dyrt. Det är ansträngd ekonomi. Vi tror men har inga bevis. Utländska agenter hör av sig. Men vi vill inte jobba efter en sådan modell utan vill ha spelare närmare. Förra året hamnade vi i en tokig sits därför tog vi in från USA. Det var en engångsföreteelse. Vi vill jobba med lokala spelare.

Det låter som att du är förvånad över att många klubbar har råd att ha många professionella spelare?

- Ja det skulle jag säga. Det finns ju olika sätt att finansiera. Om man har sponsor som täcker, sådana lösningar finns det säkert. Det är dyrt. Vi skulle aldrig ha råd att ha så många lösningar.

AIK

Antal icke EU-spelare:

Ingen.

Caroline Sjöblom, tränare:

- Av det som nu har kommit fram om hur många av klubbarna i vår serie gör så blir jag faktiskt inte förvånad. Det är det här som vi har misstänkt hela tiden. Men jag blir irriterad att man låtsats göra det korrekt men fifflar. Det handlar om skattepengar. Det handlar om att arbetstillstånd ska fungera, men det följs ju inte. Ursäkten om att man inte kunde spelat på den här nivån annars, ja men då ska man ju inte spela på nivån. Man kan ju inte låna sig tid genom turistvisum. Då får man använda juniorter och ligga i en lägre division.

- Kalmar tog in en spelare i somras som först hörde av sig till oss genom att skicka in filmer och annat. Hon är väl där på turist nu? Men för oss är det inte intressant att lägga ut 14.300 kronor för vi satsar på egna spelare. För mig är det en självklarhet att man följer arbetslagen. Man ska inte vara i Elitettan eller Division 1 om man håller på så. Jag stör mig på fifflet. Man får inte göra det och ska inte göra det. Jag tycker jäkligt synd om BP som inte håller på så här och ligger i botten och riskerar att åka ur, och så tog nästan alla deras konkurrenter in utländska spelare i somras.

Hur borde det vara?

- Det vore ju en enkel lösning att gå efter Norge och att spelare inte kan spela på turistvisum. Man borde också ta fast klubbarna som håller på så här.

Hammarby

Antal icke EU-spelare:

Två från USA.

Johan Lager, sportchef:

- Vi tog in två amerikanska spelare i somras. Båda har proffskontrakt. Att vuxna över 18 år kan spela som amatörer i Elitettan, gratis, det känns inte seriöst. Kräv riktiga avtal så kan man inte kan spela på turist. Jag tycker att damfotbollen måste jobba på att bli mer seriös. Jag tycker att det ska krävas proffsavtal, på samma sätt som det är i superettan och damallsvenskan, på alla som är över 18 år är rimligt.



- Om turister från andra länder är här och spelar utan avtal så känns det inte seriöst. Det måste vara extremt ovanligt att man är turist och plötsligt börjar spela elitfotboll och tar plats från en svensk som har avtal. Det är oseriöst. Det pratas om att spelarna har agenter. Agenter profilerar sina spelare och klubbar väljer att rekrytera men hävdar ändå att spelarna är här som turister. Från de här länderna, som USA, krävs det stora löner, över medellön i Damallsvenskan. Om det är svarta löner så känns det inte bra. Det blir som att inte tävla på lika villkor. Det känns osannolikt att de flesta har arbetstillstånd och proffsavtal där man tjänar minst 14.300 kronor.

BP

Antal icke EU-spelare:

Ingen.

Staffan Jacobsson, sportchef:

- Jag tycker det är konstigt hur det här kan tillåtas från förbundets sida när man var så tydlig inför säsongen och skickade ut brev om att det inte är tillåtet. Många klubbar försvarar sig med att de inte har något upptagningsområde och måste göra så här. Men det är ingen rättighet att ha elitverksamhet. Vilka mer regler kan man bryta mot utan att det händer något?

Tror du att klubbar i er serie bryter mot reglerna?

- Jag helt övertygad om det. Vi har diskuterat detta med andra föreningar som erkänner indirekt att man har haft eller har det. Det kommer ju fram ofta. Vi fick ett mejl från en amerikansk spelare som inte hade EU-pass och kunde inte gå som EU-spelare. Jag sa tyvärr vi kan inte betala ut de där summorna. Då säger hon att ni kan ju göra som i den här klubben, den klubben vet hur man kringgår det. Det säger ju allt. Och den klubben har ganska många nordamerikanska spelare.

- I många fall lurar man spelarna. Jag utgår från att spelarna får svarta pengar om de inte är reggade som proffs. Det är väl mer för skattemyndigheterna att fundera över. Ska man tävla på lika villkor så måste samma regler gälla. Det är en moralisk aspekt i detta. Hur bra för svensk fotboll är det om turister kommer hit tre månader i stöten? Vill man äta oxfilé måste man vara beredd att betala för mer än för falukorv.