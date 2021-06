17-årige(!) Bellingham historisk - yngste EM-spelaren någonsin

Under söndagen ställdes England mot Kroatien i respektive nations EM-premiär. Då skrev Dortmund-mittfältaren Jude Bellingham historia när han byttes in mot Harry Kane med tio minuter kvar.

På vilket sätt?

Jättetalangen blev den yngste spelaren någonsin i ett EM-slutspel med sina 17 år och 349 dagar. Det tidigare rekordet innehades av den nederländske vänsterbacken Jetro Willems som var 18 år och 71 dagar i EM 2012.

Hemma i Dortmund kommer Bellingham från en stark säsong. 17-åringen har fått stort förtroende där han spelat i 29 av 34 Bundesliga-matcher.

Matchen? Den slutade 1-0 till England efter att Raheem Sterling gjort matchens enda mål.

👶 - @BellinghamJude🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿becomes the YOUNGEST person to play at the EUROs at age 17 years and 349 days. He breaks the previous record of Jetro Willems🇳🇱 (18y-071d) at EURO 2012. #ENGCRO #EURO2020