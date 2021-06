Danmarks förbundskapten jublar: "Kan inte vara mycket bättre"

Under onsdagen spelade Finland mot Ryssland i grupp B, en match som det sistnämnda laget vann med 1-0. En som jublar över resultatet? Danmarks förbundskapten Kasper Hjulmand.

- Ja, men det hade jag beställt så det är perfekt, säger han till danska TV3+ enligt bold.dk.

Rysslands seger var viktig för Danmark då man förlorade öppningsmatchen mot Finland med 1-0 och Hjulmand betonar att Rysslands seger ger Danmark bättre förutsättningar i resterande del av gruppspelet.

- Det kan inte vara så mycket bättre såklart. Oavsett vad som sker mot Belgien (Danmark ställs mot Belgien under torsdagen) har vi fortfarande goda möjligheter, säger Hjulmand och fortsätter:

ANNONS

- Vi går ut på plan i morgon för att ge allt och vad vi kan för att slå Belgien. I så fall ser det fantastiskt ut, men oavsett vad som sker är vi fortfarande med och har en match mot Ryssland kvar.

Danmarks möte med Belgien spelas under torsdagen. Du ser matchen i TV4 och på C More Live 4. Avspark 18:00.