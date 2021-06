Fotbollsvärlden stöttar Eriksen: "Alla våra tankar går till dig"

Det var i slutminuterna av den första halvleken mellan Danmark och Finland på Parken i Köpenhamn som den danske mittfältaren Christian Eriksen plötsligt föll ihop på planen, utan kontakt med någon motspelare.

Sjukvårdspersonal tog sig snabbt in på planen för att behandla Eriksen. Flera av spelarna på planen sågs märkbart skakade över situationen. Efter att ha fått behandling på planen, där han till synes fick ta emot hjärt- och lungräddning, bars Eriksen efter en längre tid sedan ut av medicinsk personal och fördes till sjukhus.

Danska fotbollsförbundet skriver senare under lördagskvällen på sitt Twitter-konto att Eriksens tillstånd är fortsatt stabilt, men att han blir kvar på sjukhuset för ytterligare undersökningar. Läs mer om Eriksens status här.

ANNONS

Under händelsernas gång publicerades det massor av meddelanden som önskar dansken ett tillfrisknande.

Eriksens klubb Inter skriver: ”Kom igen Chris, alla våra tankar är till dig”.

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! 🙏🏻 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 12, 2021

Vidare skriver Eriksens tidigare klubb Tottenham på sin Twitter: ”Alla våra tankar är med Christian Eriksen och hans familj”.

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Eriksens nuvarande lagkamrat Achraf Hakimi är förstörd. Han skriver i en tweet: ”chockerad över nyheterna jag just fått, jag sänder dig styrka och mina böner till dig #prayforyou ”comeoneEriksen”.

Shocked with the news received, I send you a lot of strength and my prayers for you 🙏🏾💔😞😭 #prayforyou #comeonEriksen ANNONS

Fabrice Muamba, som fick hjärtstillestånd på planen i mars 2012 när han spelade för Bolton mot Tottenham, skriver: ”Snälla gud” på sitt Twitter-konto.

Please God — fabrice muamba (@fmuamba6) June 12, 2021

Andra meddelanden är från klubbar, spelare och organisationer världen över:

— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 12, 2021

Forza Christian 🇩🇰🙏🏻 https://t.co/qCzTCDqRuD

— AC Milan (@acmilan) June 12, 2021

We're thinking of Christian Eriksen, his family and @DBUfodbold tonight.



Wishing you all the best in your recovery, Christian ❤️ pic.twitter.com/kJzU1lkOYC

Toda nuestra fuerza y apoyo, @ChrisEriksen8. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2021

Keeping Christian Eriksen in our thoughts and prayers. 🙏 ANNONS

— Manchester United (@ManUtd) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian Eriksen and his family 💙🙏 — Manchester City (@ManCity) June 12, 2021

Our thoughts are with Christian Eriksen, his family and his @dbulandshold teammates. 🇩🇰🙏 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 12, 2021

All our thoughts and prayers are with Christian Eriksen 🙏🇩🇰 — Liverpool FC (@LFC) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen 🙏 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

Forza Christian 🙏

— AS Roma (@OfficialASRoma) June 12, 2021