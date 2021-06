Eriksen föll ihop på planen - läget uppges stabilt

Det var i slutminuterna av den första halvleken mellan Danmark och Finland på Parken i Köpenhamn som den danske mittfältaren Christian Eriksen plötsligt föll ihop på planen, utan kontakt med någon motspelare.

Sjukvårdspersonal tog sig snabbt in på planen för att behandla Eriksen. Flera av spelarna på planen sågs märkbart skakade över situationen. Efter att ha fått behandling på planen, där han fick ta emot hjärt- och lungräddning, bars Eriksen efter en längre tid sedan ut av medicinsk personal. Eriksen lämnade sedan Parken i ambulans och fördes till Rigshospitalet.

Senare under kvällen kom besked från Uefa om att läget hade stabiliserats för Eriksens del. Danska förbundet lät också meddela att Eriksen var vaken. Kort därefter kom också beskedet om att matchen skulle återupptas. Det var enligt DBU spelarnas beslut att återuppta matchen.

- Vi har varit i kontakt med honom och spelarna har pratat med Christian. Det är de goda nyheterna. Han mår bra och de spelar matchen för Christian, säger Peter Møller, fotbollsdirektör på förbundet.

Møller säger vidare:

- Han föll ihop och fick hjärtmassage på planen. Han var lyckligtvis vaken då han lämnade arenan.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.