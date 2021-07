Schweiz-målvakten: ”Fick flashbacks från Sverige-matchen”

Schweiz hamnade i underläge tidigt i kvällens EM-kvartsfinal mot Spanien. Det efter att ett skott från Jordi Alba styrts in i eget mål av Schweiz-backen Denis Zakaria.

Det målet fick Schweiz målvakt Yann Sommer att tänka på det mål Sverige gjorde mot Schweiz i VM-åttondelsfinalen på samma arena i S:t Petersburg 2018, då ett skott från Emil Forsberg gick i mål via en styrning på Manuel Akanji.

- Jag fick en flashback när vi släppte in målet, för det släppte vi in på samma sätt som det vi släppte in mot Sverige exakt här för tre år sedan, säger Sommer enligt BBC.

Schweiz lyckades kvittera till 1-1, men förlorade matchen efter straffar och åker därmed ur EM.

- Men jag är så stolt över laget och över det vi uppnått här med hela landet bakom oss, säger Sommer.