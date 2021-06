Uefa öppnar utredning - Arnautovic riskerar lång avstängning

Det var i söndags som Österrikes Marko Arnautovic byttes in med halvtimmen kvar mot Nordmakedonien och fastställde slutresultatet 3-1 i den 89:e minuten. Men målet har hamnat i skuggan av hans målfirande.

Anfallaren gestikulerade och skrek mot Nordmakedoniens vänsterback Ezgjan Alioski. Exakt vad som sades är inte känt, men Nordmakedonien menar att det ska ha rört sig om diskrimineringar av nationalistisk art. I samma veva sprang kapten David Alaba snabbt fram till Aranutovic i ett försök att tysta honom.

Dagen efter matchen spelades gick Arnautovic ut på sitt Instagram-konto med en ursäkt:

"Jag vill klargöra en sak: jag är inte rasist. Jag har vänner i nästan alla länder och jag står upp för mångfald. Alla som känner mig vet det", skrev Arnautovic bland annat.

Det nordmakedonska fotbollsförbundet svarade - och krävde det hårdaste straffet som Uefa kan dela ut.

"FFM (Nordmakedoniens fotbollsförbund tar starkt avstånd från det nationalistiska utbrottet av den österrikiske spelaren Marko Arnautovic, efter målet han gjorde under gårdagens match, som riktades mot Ezgjan Alioski. Vi vill samtidigt meddela att vi har lämnat in ett officiellt brev till Uefa där vi kräver det hårdaste straffet för Arnautovic. Vi tar starkt avstånd från nationalism, diskriminering och alla andra former av förolämpningar. Vi kommer alltid att stå upp och försvara de nordmakedonska spelarnas värdighet", skrev de.

Detta har fått Uefa att agera, för under tisdagen skriver AP att Uefa öppnat en utredning - och om Arnautovic finns skyldig så kommer han att stängas av i tio matcher.