Utrikesministerns utspel efter Uefas förbud: "Rätt beslut"

Ungerns riksdag klubbade i förra veckan igenom anti-LGBT-lagstiftning. Detta fick Tyskland att agera, och inför matchen mellan nationerna var planen att lysa upp arenan i München i regnbågsfärger, men så blir det inte - Uefa sätter stopp.

"Uefa är genom sina stadgar en politiskt och religiöst neutral organisation. Med tanke på det politiska sammanhanget kring denna specifika begäran - ett meddelande (regnbågsfärgad arena) som syftar till ett beslut som fattats av det Ungerns riksdag - måste Uefa avslå denna begäran", sa de i ett uttalande.

Till följd av detta kommer både Eintracht Frankfurt Köln lysa upp sina arenor som ett stöd. Ungerns utrikesminister tycker att beslutet att stoppa regnbågsfärgerna är helt rätt.

- Tack gud för att sunt förnuft fortfarande råder i kretsarna kring ledningen av europeisk fotboll och att de inte spelade med i den politiska provokationen, säger han i ett kontroversiellt uttalande enligt Reuters och fortsätter:

- Jag tror, nej, jag kan säga att Uefas ledning fattade rätt beslut när de bestämde sig för att inte spela med i den politiska provokationen mot Ungern.

Szijjarto menar enligt Reuters att det är farligt att blanda politik och sport. Den här anti-LGBT-lagstiftningen som Ungerns riksdag klubbade igenom har möts av kritik och demostrationer i landet. Enligt AP samlades flera hundratals personer i Budapest för att demostrera. Även människorättsorganisationen Amnesty är kritiska:

- Dessa förslag, som grundar sig i Rysslands anti-homosexuella "propagandalag", kommer att stigmatisera HBTQ-personer ytterligare och utsätta dem för större diskriminering i en redan fientlig miljö, säger David Vig, chef på Amnesty.

Uefas beslut att stoppa regnbågsfärgerna har även kritiserats av personer runt om i världen. Englands tidigare storspelare Gary Lineker skriver följande på Twitter:

"Äh, gör det ändå. Dra åt helvete".

Ah, just do it anyway. Sod ‘em. https://t.co/jtdUsX5ANu