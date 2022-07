TV: Lindahl om insläppta klackmålet: "Hon överraskar alla"

England besegrade Sverige med 4-0 på Bramall Lane, Sheffield och är därmed klart för EM-final som värdnation. Blågult-målvakten Hedvig Lindahl om uttåget:

- Vi får analysera matchen i detalj. Min känsla nu är att vi inte lyckades utnyttja vårt momentum i matchen, men det gjorde England. England straffade oss om vi inte riktigt var på hugget, säger hon till TV4 och C More.

Sverige släppte alltså in fyra mål i EM-semifinalen mot "The Lionesses". 3-0-målet var en läcker klack av Alessia Russo som gick mellan benen på Hedvig Lindahl, och i slutminuterna lobbade Fran Kirby in 4-0 från distans.

Två mål som inte såg uttagbara ut. Snöpligt?

- Jag tycker faktiskt att första och andra målet är snöpligare. Tredje och fjärde målet är inte kul heller, men då har matchen redan runnit i väg. Första målet kommer i en period där vi har övertaget och slappnar av ett litet ögonblick och inte är med. Andra kommer direkt efter paus och då dör energin för oss, säger Hedvig Lindahl och fortsätter:

- Sen har vi lite tryck och kanske skulle kunna komma tillbaka, men lyckas inte. I stället kommer det förargliga 3-0-målet. Hon (Russo) överraskar alla, mig, backarna och alla på läktarna, när hon gör en klack. Och ja, 4-0-målet. Hon är fri och jag är långt ut. Jag försöker backa så långt jag kan när jag ser att hon försöker lobba men jag når den tyvärr inte.

Hedvig Lindahl menar att Sverige inte ska vara allt för besviket efter EM-uttåget, trots att majoriteten av spelarna har varit öppna med att målsättningen var guld.

- Det var inte så att England körde över oss hela matchen. När de gör 2-0 är det riktig uppförsbacke. Men jag är stolt över att vi har stått och sagt att vi har chans att gå hela vägen och förhoppningsvis har vi inspirerat ett stort antal framtida fotbollsspelare där hemma som kommer spela för Sverige i framtida mästerskap.

ALI REZA