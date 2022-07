TV: Rolfö försvarar svenska EM-uttåget: "Absolut inget misslyckande"

Det blev ingen rolig kväll på Bramall Lane i Sheffield för Sverige. 4-0-förlust mot England och därmed tog EM-äventyret slut redan i semifinal - trots att Blågult gick in till mästerskapet med målet att ta guld.

Fridolina Rolfö var nedstämd efteråt:

- Jag är otroligt besviken och just nu är det svårt att analysera matchen, det är mycket känslor. Vi fick en bra start och spelade på våra styrkor, sen fick de ett mål i ett läge där vi kände att vi var inne i en bra period av matchen. Sen i andra halvlek tycker jag att vi fallerar lite grann och tyvärr gör de mål när vi trycker fram, säger hon till TV4 och C More.

- Vi hade förhoppningar om att få ett mål i början av matchen och hade vi gjort det tror jag att matchbilden hade sett annorlunda ut, men nu lyckades vi inte med det och hade inte turen med oss. Då blir det svårt att vinna.

Flera av Blågult-spelarna lämnade planen med tårar i ögonen efter slutsignalen.

- Man är bara jättebesviken och ledsen, vi hade velat så mycket mer… Man vet precis hur lagkamraterna känner och man delar sorgen tillsammans. Vi får ta nya tag i framtiden, säger Rolfö.

Fridolina Rolfö passar även på att hylla England när hon summerar Sveriges mästerskap:

- Vi gör en okej turnering. Vi hade högre förväntningar och förhoppningar. Spelmässigt kom vi inte upp i den nivån som vi hade velat. Men vi tar oss ändå vidare som gruppetta och slår ut Belgien. Nu ställs vi mot ett bra England. Det känns ändå okej att vi åker ut mot England som har gjort det otroligt bra. Det är absolut inget misslyckande, avslutar hon.

England ställs mot antingen Frankrike eller Tyskland i EM-finalen som spelas på Wembley på söndag.

