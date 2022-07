England tog vara på de svenska EM-bristerna

Lundhs blogg

Segersångerna ekade från läktarna på ett pulserande Bramall Lane. Vitklädda engelska spelare jublade ute på gräset över att ha tagit sig till en final på Wembley och med en möjlighet att ta en historisk EM-titel på söndag.

Runt om dem fanns deppiga svenska spelare. När slutsignalen gick var drömmen om att vinna en EM-titel över. De får åka hem till Sverige istället för att spela finalen på klassiska Wembley. Utslagna efter att Beth Mead skickat in 1-0 före pausen och Lucy Bronze nickat in 2-0 tätt efter pausen. Alessia Russo klackade in 3-0 och Fran Kirby lyfte in 4-0. Och det kunde blivit fler mål.

Sveriges målsättning inför och under EM har hela tiden varit tydlig, det var en titel efter VM-bronset och OS-silvret. Nu blir det inte så utan man får ta sikte på VM 2023 i Australien och Nya Zeeland. Tungt, naturligtvis. Ändå är det uppenbart att Sverige inte varit formtoppat under EM och det räcker det inte mot de bästa.

Visst, man kan hävda att mästarlag ofta spelar knackigt i gruppspelet och det handlar om att ta sig vidare vilket Sverige gjorde. Men det har varit uppenbart att effektiviteten framåt brustit hela mästerskapet och bakåt har det gjorts missar och varit darrigt. För många av de viktiga spelarna har inte varit i form.

Det finns givetvis förklaringar till det. Allt från lite speltid i klubblagen till bara en träningsmatch inför EM. Lägg till att covid tog sig in på EM-basen och inget lag har drabbats av lika många fall som det svenska landslaget. Klart att det skakat om, oroat och tagit tid och energi oavsett vad man sagt från det svenska lägret.

Sverige är ett av Europas fyra bästa landslag efter att ha vunnit gruppen. Klart det är godkänt, men man räckte inte till mot England. Inte ens nära, men att Sverige lämnade semifinalen mållöst var förvånande sett till att lägen man skapade och det redan från start. Inte ens en minut var spelad när Fridolina Rolfö vann bollen, spelade Stina Blackstenius som friställde Sofia Jakobsson men skottet räddade Marys Earps.

Blackstenius kom sedan fri efter en bra passning från Kosovare Asllani men Earps var med. Tätt därefter nickade Blackstenius en hörna från Asllani i ribban. Det var som förgjort sett till att den svenska matchplanen fungerade och man skapade målchanser och halvchanser efter varandra.

Hemmapubliken som varit oerhört livlig och hörts rejält tystnade och ett svenskt mål där hade skapat ett tryck på England. Istället ryckte man upp sig spelmässigt och det var en böljande inledning med målchanser åt bägge håll och ju längre det gick av första halvlek svängde pendeln i Englands favör.

Efter en dryg halvtimme kom England fram brutalt snabbt på vänsterkanten och Lauren Hemp skickade in ett inlägg till Ellen White som dock missade bollen. Lucy Bronze fångade upp den på högerkanten och piskade in den omedelbart. Beth Mead fick ta emot, vända och skjuta. EM:s skyttedrottning ordnade 1-0.

Det är klart att ett svenskt försvar inte kan ge en anfallare den ytan och den tiden. Det straffar sig. Vi har sett liknande missar under EM från svenska backar, men då mot sämre motstånd och det har inte blivit mål. Nu hamnade man i brygga.

Tyvärr fick England initiativet, kraften och stödet från en eldig hemmapublik och sedan handlade det mer om hur stor hemmasegern skulle bli. Sarina Wiegman har förvandlat England och just hur man fortsätter att jaga mål trots att matchen är avgjord är imponerande.

England vill nog hellre möta Frankrike än Tyskland i finalen på söndag. Där finns heller ingen erfarenhet av att vinna titlar. Om tyskorna tar sig dit blir det betydligt tuffare för England.

Klart att vi kan klaga på VAR-granskningen, men det var inte den som avgjorde semifinalen.

Gillar att både Victor Nilsson Lindelöf och Harry Maguire var på plats och kollade in kampen.

Sverige kämpar ihop med Danmark, Norge och Finland om att få EM 2025. Hoppas verkligen att man tar hem det och sätter tryck på Uefa att verkligen investera och få till ett mästerskap som andas EM. Fyra huvudstäder som möjliga spelplatser. Det hela avgörs i december.